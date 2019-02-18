 В России сорвали суд, на котором врач из Украины должен был рассказать о состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба

Отец подсудимого, Игорь Гриб, считает это свидетельством того, что срыв судебного заседания был спланирован заранее. Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Две минуты. Столько времени заняло "судебное заседание" 18 февраля в деле Павла. Судья открыл его и сразу закрыл. На нем не было ни прокурора, ни переводчика. То есть, срыв судебного заседания было спланировано заранее. И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень не желателен свидетель для "фемиды" РФ", – написал Игорь Гриб.
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По словам отца политзаключенного, практику подобного срыва заседаний Россия сначала отработала в оккупированном Крыму.
Кроме того, напоминает Игорь Гриб, был допущен еще ряд нарушений. "Суд отказал матери в свидании с сыном. Суд отказал профессору В.Притуле осмотреть Павла. Суд отказал украинским дипломатам встретиться с гражданином Украины", – перечисляет он.
Следующее заседание по делу Павла Гриба назначено на 4 марта.
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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.
Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.
По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".
В соответствии со словами отца, Притула "сделал выводы о реальном состоянии здоровья Павла" на основании результатов частного медицинского обследования, которые приобщены к делу.
Вопрос следующий: что такого мог рассказать Притула, который даже больного не видел, что заседание закрыли из-за него?
Чем так страшен украинский доктор, ты у фсб спрашиваешь, или у кацапского "самого гуманного суда в мире"?
В обои случаях тебе не сюда.
Ну и неплохо было бы увидеть официальную причину закрытия заседания.
А факт незаконного суда по надуманному обвинению тебя там, в Польше, я так понимаю, совсем не смущает.
Что, душа болит за русских душегубов?
И если я не могу доверять отцу сейчас (а для меня неочевидно, какие показания мог дать врач на основании осмотра, проведённого другим врачом, чтобы из-за этих показаний срывать заседания), то я ставлю под сомнение и все остальные рассказы отца. Тем более, что на основании медицинской экспертизы адвокаты пытались добиться домашнего ареста, а не сидения в СИЗО или где он сейчас сидит. Выход на свободу ему не светил аж никак, вне зависимости от показаний Притулы.
Если копнуть глубже - украинцев и в РФ, и в Беларуси хватает с головой. Среди них гарантировано есть даже АТОшники. Казалось бы - хватай АТОшника и рассказывай, что он Кремль взорвать планировал, так нет же - приняли какого-то пацана, инвалида, который нигде не состоял и ничего не планировал и хотят его замучить в казематах. Снова таки, неочевидно, что это даст властям РФ, кроме головной боли.
1. Это повысит рейтинг Пу? Это запугает остальные миллионы, которые тусят по РФ и РБ? Это повысит кому-то ЧСВ?
2. Почему именно его, если можно было бы взять кого-то более подходящего под "террориста"?
3. Почему не постят материалы дела или хотя бы ход слушания, как делали с Яныком? Большинство заседаний, проведённых до этого дня, были открытыми. Туда мог бы съездить Цимбалюк, например.
4. Следствие утверждает, что в переписке дети якобы обсуждали сборку бомбы. Переписка сохраняется с обеих сторон. Почему не запостили всю переписку со стороны пацана? (особенно интересен момент обсуждения бомбы, по которому "лучшая подруга Тани" сменила показания и заявила, что "это была просто шутка"). Почему срезаются на то, что аккаунт был не его и что второй чувак мог что-то писать от имени Павла? Почему в Украине этого второго чувака не опросили и не составили настоящую картину происшествия, посадив ФСБ в лужу?
Сейчас все новости по делу сводятся к состоянию здоровья, будто все забыли, что ему там шьют.
Tl;dr: имхо - в этом деле пи*дят все, вот прям все до единого. Похоже, пацан навешал лапши девочке о том, какой он герой и борцун, а гебня приняла этот павлиний хвост за правду. Когда же приняли и поняли, что воен таки диванный, а не реальный - было поздно выпускать, уже шум поднялся. И если с судами РФ всё понятно - у них 0.36% оправдательных приговоров и полицейское государство, то фокусы с украинской стороны, вроде этого, со срывом каких-то прокровов врачём, меня таки удручают.