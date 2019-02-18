 ЕС достиг политических договоренностей по "азовским" санкциям против РФ: решение утвердят через несколько дней, - глава МИД Дании

"Сегодня мы достигли политических договоренностей, последующие несколько дней займет технический процесс", - сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе по окончании заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел глава внешнеполитического ведомства Дании Андерс Самуэльсен (Anders Samuelsen), отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
При этом он уточнил, что технический процесс окончательного утверждения решения - "дело нескольких дней".
А.Самюэльсен отказался отвечать на вопрос о том, какими именно будут санкции. "Я не буду вдаваться в детали по этому поводу. Важно то, что мы договорились относительно того, что будем продвигаться дальше с нашими действиями и с санкциями в отношении России. Важно, чтобы мы показали нашу полную поддержку Украине, которая сейчас переживает сложные времена", - заявил глава внешнеполитического ведомства Дании.
Кроме того, в ЕС хотят "видеть больше реформ и свободные и справедливые выборы". "Мы также хотим, чтобы Россия отступила назад", - добавил А.Самуэльсен.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
"Полтора часа мы говорили с министром экономики Германии. Вы знаете, есть решение о том, чтобы европейские правила применялись бы относительно "Северного потока", - сказал Климкин.
"Нам нужно сейчас понимать, как это будет делаться, достаточно ли этого для того, чтобы "Газпром" не мог манипулировать нашими партнерами в смысле поставок", - заявил министр.
Климин заявил, что объяснил своим собеседникам, что они должны учитывать вопрос безопасности.
"Если они не поймут, что, во-первых, после того, что произошло у Керченского пролива, Балтийское море Россия будет защищать всеми средствами без каких-либо красных линий. Или если Кремль не сможет получать почти 30 млрд евро, которые они сейчас получают за газ, который транзитируется по территории Украины, то он начнет другую логику вмешательства, причем начнет ее очень быстро", - сказал он.
"Говорили и о том, что то, что делает сейчас "Газпром" - он фактически скупает европейские компании, поскольку те условия, на которых они финансируют "Северный поток", не являются типичными для такого вида проектов", - добавил Климкин.
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Как пишет Директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский в своей статье для ZN.UA, в Германии определились с тем, что хорошо для Берлина - хорошо для ЕС. И если Газовая директива ЕС, о согласовании текста которой сообщали из Берлина и Брюсселя, будет принята, этот лозунг приобретет не относительный, а совершенно конкретный смысл.
Детальнее о том, что стоит за решением Германии и Франции по "Северному потоку-2" читайте в статье "Германия сосредотачивается" Сергея Корсунского.
https://zn.ua/ECONOMICS/gazprom-fakticheski-skupaet-evropeyskie-kompanii-klimkin-309305_.html