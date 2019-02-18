EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1958  30
Материалы по теме:
Все про:Россия (72039) самолет (2176) санкции (7255) США (14663)

 Россия из-за санкций США не смогла запустить производство самолетов МС-21

Штаты и Япония перестали поставлять Москве композитные материалы, необходимые в авиастроении. Сейчас россияне пытаются выдумать им альтернативу.

О срыве начала серийного выпуска самолетов Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вести".

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что срок выпуска первой серии пассажирских самолетов МС-21 приходится сдвинуть на год.

Причиной стал отказ США поставлять композитные материалы, необходимые для производства самолетов, пояснил он. В связи с этим выпуск первых МС-21 будет перенесен на год. Теперь их планируют начать выпускать не ранее конца 2020 года, отметил Чемезов.

Также на Цензор.НЕТ: Импортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей. ДОКУМЕНТ

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы... Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года", – заявил глава "Ростеха".

МС-21 – российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, первый полет которого состоялся 28 мая 2017 года. Серийное производство самолета планировалось начать в 2017 году, однако из-за санкций против корпораций ОАК и "Ростех" сроки неоднократно переносились.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение может быть принято в ближайшие пару недель, - Могерини о возможном одобрении новых санкций против РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3112300
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сегодня кацманавты не летают - туман Росія через санкції США не змогла запустити виробництво літаків МС-21 - Цензор.НЕТ 2569
 показать весь комментарий
 
"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы...

Можно от якутского петуха отпилить сколько нужно..
 показать весь комментарий
 
 
надо обратиться к якутскому мастеру, он знает чем заменить композиты
 показать весь комментарий
 
 
Лично меня интересует их пробемы с выпечкой хлеба. От це буде гарна информация.
 показать весь комментарий
 
Так вроде ж импартазамистились 5 лет уже как.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз їм якутський скульптор такі композити виліпить!)))
 показать весь комментарий
 
Из за нас в мокселе не ездят поезда, а из за амеров не летают самолеты - не плохой такой наш тандемчик)))
 показать весь комментарий
 
 
Ну прикацапленным лишняя хромосома быть даже в курсе новостей мешает -они целыми днями картинки с мокшанских сайтов собирают)))
 показать весь комментарий
 
новости уже месяц
или более
Пойдут в китай покупать себе носик
а он там в два раза тяжелее
 показать весь комментарий
 
 
Явно скрепов не хватает. А может композитный навоз?😊
 показать весь комментарий
 
 
говно и палки - композитный материал для руцьких джетов
 показать весь комментарий
 
 
Вышлите тем винторогам вяликим чертежи крыльев Икара. То их уровень
 показать весь комментарий
 
 
А чё тут думать?
Росія через санкції США не змогла запустити виробництво літаків МС-21 - Цензор.НЕТ 4391

Дешево и сердито. И главное, в этом материале Россия никогда не будет испытывать дефицита.
 показать весь комментарий
 
свои композитные материалы....кора березы чи шо?
 показать весь комментарий
 
прикольно, что под такими новостями адекватные комментарии, и их мало. свинорылые и ВОНАботы топят только там где можно запустить ЗРАДУ!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия из-за санкций США не смогла запустить производство самолетов МС-21
 
 
 
 
 
 вверх