 Принявшего польское гражданство футболиста Романчука во время матча в Польше назвали "бандеровцем"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sportarena, со ссылкой на польское издание Wprost.pl.

"Мне было трудно совладать с эмоциями, моя семья также была убита Бандерой, и он говорит мне об этом. Это неуважение", - сказал Романчук, у которого польское гражданство больше года.

Представители плоцкого клуба отреагировали на обвинение Романчука заявлением с опровержением подобного оскорбления.

"Эмоции, борьба за очки и высокое место часто заставляют игроков говорить друг другу грубые вещи, но описанное игроком Ягеллонии Романчуком не происходило".

Обвинениями натурализованного поляка заинтересовалась польская полиция, которая проводит собственное расследование эпизода и обратилась к Романчуку, чтобы он повторно дал свои показания.

Родившийся в Ковеле Волынской области игрок провел один матч в составе сборной Польши, а в нынешнем сезоне провел за Ягеллонию 24 игры во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.

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