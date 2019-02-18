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Все про:Бандера (648) Польша (4687) футбол (3054)

 Принявшего польское гражданство футболиста Романчука во время матча в Польше назвали "бандеровцем"

После матча 22-го тура чемпионата Польши между "Ягеллонией" и "Вислой Плоцк" (1:0) украинский полузащитник Тарас Романчук заявил о том, что его соперник Доминик Фурман после финального свистка называл его "бандеровцем" и "крашенным лисом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sportarena, со ссылкой на польское издание Wprost.pl.

"Мне было трудно совладать с эмоциями, моя семья также была убита Бандерой, и он говорит мне об этом. Это неуважение", - сказал Романчук, у которого польское гражданство больше года.

Представители плоцкого клуба отреагировали на обвинение Романчука заявлением с опровержением подобного оскорбления.

"Эмоции, борьба за очки и высокое место часто заставляют игроков говорить друг другу грубые вещи, но описанное игроком Ягеллонии Романчуком не происходило".

Обвинениями натурализованного поляка заинтересовалась польская полиция, которая проводит собственное расследование эпизода и обратилась к Романчуку, чтобы он повторно дал свои показания.

Родившийся в Ковеле Волынской области игрок провел один матч в составе сборной Польши, а в нынешнем сезоне провел за Ягеллонию 24 игры во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112295
 
 
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"моя семья также была убита Бандерой"

WTF???!!! Схоже, ще одна московська консерва спалилася.
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Странный футболист..И его не жалко. Поделом.
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Экий наш Степан Андрийович стахановец: даже до семьи беглого футболиста дотянулся. Прям лично, из Заксенхаузена.
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Даже не знаю, по-моему бандеровец - это круто.
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Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?!

Где-то я это уже слышал, у классика.
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Если семью убили как же он родился ? Или Бандера убил их после рождения гениального футболиста ? Решил пропиарится, чтобы о нем заговорили.
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А Вы думаете он знает сам о чём говорит? Это голова-телевизор рыбу глушить.Спросите когда и где убили-не ответит.Не говоря уже об отрядах судоплатова.
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Видно, Бандера у них бессмертный. И продолжает убивать семьи "величайших футболистов". Хобби у него такое Принявшего польское гражданство футболиста Романчука во время матча в Польше назвали "бандеровцем" - Цензор.НЕТ 8575
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Моя семья была убита в 1950-м Рудольфом Гессом.
Смеюсь с этого идиота.
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Рудольф Гесс умер в конце 80 - х годов 20 века
так что ТЕОРЕТИЧЕСКИ - почему бы и нет
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Даже не суть, как пострадала семья Романчука, важнее, какое отношение у поляков к украинцам. И я подозреваю, что это, мягко говоря, не единичный факт. А Украина ничего не делает, что бы отмежеваться от мрачного имиджа Степана Андреевича.
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Среди поляков есть кучка угашенных для которых поводы придраться всегда найдутся)
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Но ведь поводы эти замешаны на кровавой истории. Волынская резня - это ведь исторический факт.
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В таком случае стОидо бы уровнять в мрачности имиджа бандеровцев и Речь Посполиту Польску.
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Поляки натворили немало и это исторический факт.
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От чего еще Вы готовы отмежеваться для удовольствия прибацаных пшеков?
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Не так пшеки как пропаганда кацапов до них добралась
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Схоже, цю статтю у Вікіпедії про даного футболіста потрібно доповнити:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Добре, коли такі футболісти міняють громадянство
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Эти поляки ещё всех евреев называют żydami. В польском языке до сегодняшнего дня нет слова еврей.
Żydzi - Wikipedia, wolna encyklopedia
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Так поляк и тот сразу этого гандона просчитал...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПринявшего польское гражданство футболиста Романчука во время матча в Польше назвали "бандеровцем"
 
 
 
 
 
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