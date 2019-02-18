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 Общество
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Все про:Днепропетровщина (1317) инклюзия (18) Голик Юрий (32)

 В 225 школах Днепропетровщины внедрено инклюзивное образование, - Голик

За последние три года из 1000 школ Днепропетровской области инклюзивное образование внедрено в 225.

 Об этом в интервью газете "Факты" рассказал советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

"У нас в области около тысячи школ, и в 225 из них уже внедрена инклюзия. Дальше будет больше. Губернатор Валентин Резниченко поставил задачу сделать инклюзивными все школы без исключения", - сказал Голик.

По его данным, в самом начале процесса внедрения инклюзии всего четыре ребенка с особыми потребностями получали образование по этой системе, а сегодня их 860.

Советник пояснил, что внедрению инклюзии, как правило, предшествует полная реконструкция старых школ, не приспособленных для детей с особыми потребностями.

"Когда мы реконструируем школы, то оставляем от них лишь стены и адрес, а все остальное создается с нуля — это яркий жизнерадостный дизайн, теплые фасады, альтернативные котельные, удобная мебель, интерактивные доски, зоны отдыха, новая кухня, которая готовит вкусную еду, а не ту, что нам готовили в моем детстве. Но все это не только для особых детей, а для всех, потому что внимания заслуживают все дети без исключения. И уже в процессе проектирования мы думаем об особых детях", - заявил Голик.

По его словам, Днепропетровская облгосадминистрация оснащает школы и детские садики пандусами, подъемниками, безбарьерным входом, ресурсными комнатами, медиатеками.

Кроме того, по утвержденной Министерством науки и образования программе Фонда Петра Порошенко во главе с Первой Леди Мариной Порошенко, учителя и воспитатели обучаются работе по методикам инклюзии. Школы и садики получили новых специалистов: психологов, ассистентов учителей, ассистентов особых детей.

Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзии.

Источник: https://censor.net.ua/n3112289
 
   
 Топ комментарии
 
та ничего хорошего, если честно
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Сочуствие учителям и здоровым детям. марынка идиотка!
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Теперь один инклюзивный ребенок будет определять успеваемость всего класса.
Поздравляю Украина - это победа.
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"не болтайте ерундой"
практика совместного обучения детей с особыми потребностями с обычными детьми в цивилизованных странах давно внедрена. Это очень здорово, что и у нас об этом задумались!
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Сочуствие учителям и здоровым детям. марынка идиотка!
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А якщо перевести на нормальню мову, то скільки з кожного батька-матері додатково "добровільно" для школи... І ніякого сумніву що "узьколобі" без генія Порошенків такого в житті не зробили б.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 225 школах Днепропетровщины внедрено инклюзивное образование, - Голик
 
 
 
 
 
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