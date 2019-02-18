 Ассоциация с ЕС выполнена на 42%, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом во время презентации Отчета о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2018 году заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Урядовый портал.

По ее словам, сегодня с уверенностью можно сказать, что результаты выполнения Соглашения об ассоциации являются ощутимыми, а выгоды - заметными.

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"По сравнению с 2017 годом, прогресс выполнения запланированных задач в 2018 году вырос на 11% и составил 52%. Постепенно выполняются задачи Соглашения, которые были не выполнены в предыдущие годы. Как следствие, суммарный результат выполнения Соглашения существенно возрастает и сейчас составляет 42% от запланированных задач от начала ее выполнения", - отметила вице-премьер-министр.

По данным Отчета, наибольшего прогресса Украина достигла в таких направлениях, как предпринимательство, сельское хозяйство, уменьшение технических барьеров в торговле, социальная политика и трудовые отношения, финансовый сектор и энергетика. Также в течение прошлого года наше государство дополнительно выполнило 10% обязательств, предусмотренных на 2017 год.

В 2018 году Украина выполнила почти 90% обязательств по приближению к нормам и практике ЕС в сфере предпринимательства. В частности, в октябре Верховная Рада приняла Кодекс о банкротстве. Документ не только повысил эффективность процедур банкротства и уровень защиты прав кредиторов, но и урегулировал процедуру восстановления платежеспособности физических лиц, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Кроме того, была налажена система мониторинга и контроля государственной помощи предприятиям, разработаны и утверждены критерии оценки государственной помощи в различных отраслях экономики. Начал работу официальный сайт Антимонопольного комитета, который стал первоисточником информации о целях, форме, объеме и бюджете государственной помощи.

В прошлом году Украина продолжила переход на международные технические регламенты, который позволяет снизить нетарифные барьеры в торговле и улучшить доступ отечественной промышленной продукции на мировые рынки. Так, были сделаны важные шаги по разработке и утверждению технических регламентов, стандартизации и метрологии, которые необходимы для подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров для приоритетных секторов промышленной продукции (Соглашение АСАА). С 1 января 2019 г. отменены применения почти 11 тыс. старых стандартов, разработанных до 1992 года, что составляет 90% от общего количества. Продолжается работа по приведению в соответствие украинского законодательства к праву ЕС и Соглашению по техническим барьерам в торговле ВТО.

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Немало удалось сделать и в сфере социальной политики и трудовых отношений, где прогресс выполнения Соглашения об ассоциации составляет 70%. Изменения в этой области охватывают разработку профессиональных стандартов, внедрение новых подходов в работе государственной службы занятости и внедрение единых принципов пенсионного обеспечения. Сделаны существенные шаги для обеспечения защиты прав детей и изменения системы институционального ухода, в частности, переход к воспитанию детей в семейной или приближенной к семейной среде. В 2018 году Украина продолжила работу по внедрению принципов гендерного равенства. Так была утверждена Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года и Национальный план действий по выполнению заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Результатом внедренных евроинтеграционных изменений стал рост объема внешней торговли Украины со странами Евросоюза. За прошлый год Украина продала в страны ЕС товаров на более 20 млрд долларов США, что составляет 42% от всего экспорта. Для сравнения, в 2017 году эта цифра составляла чуть более 17,5 млрд долларов США. Так что смело можно сказать, что Украина продолжает выполнение положений Соглашения, необходимых для полноценного функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Сегодня почти 15 тыс. украинских предприятий экспортируют свои товары в страны ЕС. Аналитики прогнозируют, что тенденция роста украинского экспорта в страны ЕС сохранится и в будущем.

Крупнейшими достижениями в сфере юстиции, свободы и прав человека стало принятие Закона "О Высшем антикоррупционном суде" с которого началось создание специализированного суда. В ноябре 2018 г. начало свою деятельность Государственное бюро расследований. На конкурсной основе сформирован центральный аппарат и открыты первые уголовные производства.

В 2018 году Украина значительно усилила свою институциональную способность в исполнении и мониторинга Соглашения. С целью ускорения принятия евроинтеграционных законопроектов согласована Дорожная карта законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации. Как результат - удалось принять 11 законов, 10 законопроектов прошли первое чтение. Чтобы закрепить необратимый курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО в прошлом году были инициированы важные изменения в Основной Закон Украины, которые недавно приняла Верховная Рада. Для реформирования сектора безопасности в соответствии со стандартами ЕС и НАТО и внедрение гражданского контроля в этой сфере был принят Закон Украины "О национальной безопасности", разработанный при поддержке европейских экспертов.

Однако, по словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, не все результаты выполнения Соглашения в 2018 году, были положительными. "Недостаточная институциональная способность министерств мешает выполнять задачи Соглашения вовремя и в полном объеме. Наличие значительного сопротивления отдельных групп интересов снижает эффективность прохождения евроинтеграционных законопроектов в парламенте. Также имеет место безответственное отношение части народных избранников к декларируемым их политическими силами намерений движения в ЕС", - отметила она.

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Наименее удачно происходит выполнение обязательств по таким направлениям как образование, обучение и молодежь (выполнено только 13% от запланированного), транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающая среда и гражданская защита (22%).

Однако и в этой области наблюдаются положительные изменения. Например, с сентября 2018 г. внедряется реформа среднего образования "Новая украинская школа", запущен механизм осуществления закупок товаров и услуг по рамочным соглашениям в электронной системе закупок ProZorro.

"Прогресс Украины дал нам начать реальную секторальную интеграцию, которая закреплена решением саммита Украина-ЕС и Совета Ассоциации", - отметила Генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

С полным отчетом о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2018 году можно ознакомиться по ссылке. Видеотрансляцию конференции можно посмотреть по ссылке.

Отчет о выполнении Соглашения подготовлен Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции при поддержке Офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и экспертов проекта ЕС "Аssociation4U".