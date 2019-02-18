 После получения Томоса к ПЦУ присоединились 320 приходов, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил глава государства Петр Порошенко.
"После этого (получения Томоса об автокефалии. - Ред.) уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", - подчеркнул он
По словам Порошенко, Москва ждала, чтобы в Украине "начала литься кровь, чтобы начались штурмы храмов, захват монастырей": "Не дождались. Потому что наша церковь идет с верой и любовью".
Порошенко отметил, что украинцы не понимают, как в стране может существовать церковь, подчиненная другому государству и молится за его войско.
Президент в очередной раз поблагодарил всех, кто приобщился к процессу получения Томоса, - за их мудрость, жертвенность. Он также отметил Митрополита Ивано-Франковского Андрея.
"Я сейчас просто рад усилиям, которые каждый владыка прилагает для того, чтобы объединенная церковь состоялась. Ибо мы не завершили процесс создания церкви, а мы только в начале этого пути", - сказал Порошенко и сообщил, что принял решение наградить Митрополита Андрея высокой государственной наградой - орденом "За заслуги" II степени.
"За вашу подвижническую деятельность по созданию нашей Православной Церкви Украины - поместной, соборной, автокефальной. И большое спасибо вам за ваши труды", - сказал Президент.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
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Це є причиною того, що РПЦ почала підпали власних церков. Уявляю як активізувалися російські тролі.
не сыпь мне соль на рану
А що таке 5 років для церкви?
Але тут є обна заковика. Для переходу потрібна все ж підтримка влади, а якщо буде Йуля або Зєєєля, вони церкву здатуть пуйлу, тут і до гадалки ходити не треба!
Тож добре думайте, головою думайте!
шо ты там, запоребриковый, собрался відновлять ?
потому как ни бельмеса не знаешь про Украину )))
У телемаркеті вас переконують, що всі ваші біди від поганого сну, а переконавши ******** вам матрас! За кілька днів ви розумієте, що справа де у сні і матрас вам як мертвому припарка, а грошики ваші уже тю-тю!
а політикани ппреконують вас, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Вплив корупції на добробут громадян перебільшено. Якщо проаналізувати видатки держбюджету то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, їхні баби їздитимуть до психологів, манікюрниць, масажистів, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, тощо.
Тому навіть якщо рамтом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Глолвна біда війна, економічнв блокада з боку кацапії, перевантаженість бюджету соціальними функціями та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще поливати гавном тих, хто намагаєтья вирішити.
Тому і борсаємося у гавні!
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"Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает, - сообщил Филарет в 2012 году на пресс-конференции в Черновцах.
По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе - как это и произошло сейчас, когда усилиями Петра Порошенко была создана полностью подконтрольная Варфоломею ПЦУ.
"Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли", - заявлял тогда предстоятель УПЦ КП.
Давай, до свидания.