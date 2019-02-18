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 После получения Томоса к ПЦУ присоединились 320 приходов, - Порошенко. ВИДЕО

После получения Томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились 320 приходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил глава государства Петр Порошенко.

...

"После этого (получения Томоса об автокефалии. - Ред.) уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", - подчеркнул он

По словам Порошенко, Москва ждала, чтобы в Украине "начала литься кровь, чтобы начались штурмы храмов, захват монастырей": "Не дождались. Потому что наша церковь идет с верой и любовью".

Порошенко отметил, что украинцы не понимают, как в стране может существовать церковь, подчиненная другому государству и молится за его войско.

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Президент в очередной раз поблагодарил всех, кто приобщился к процессу получения Томоса, - за их мудрость, жертвенность. Он также отметил Митрополита Ивано-Франковского Андрея.

"Я сейчас просто рад усилиям, которые каждый владыка прилагает для того, чтобы объединенная церковь состоялась. Ибо мы не завершили процесс создания церкви, а мы только в начале этого пути", - сказал Порошенко и сообщил, что принял решение наградить Митрополита Андрея высокой государственной наградой - орденом "За заслуги" II степени.

"За вашу подвижническую деятельность по созданию нашей Православной Церкви Украины - поместной, соборной, автокефальной. И большое спасибо вам за ваши труды", - сказал Президент.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3112286
 
   
 Топ комментарии
 
После получения Томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились 320 приходов Источник: https://censor.net.ua/n3112286
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Це є причиною того, що РПЦ почала підпали власних церков. Уявляю як активізувалися російські тролі.
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По стану на 17 лютого 335, якщо бути точним. А за 2 місяці від отримання томоса про автокефалію таки да 320. Тобто переіычно по 160 на мысяць, а отже за рік буде щонайменше 1920. Як так рухатимемося то за 5 років від сатанату тут залишаться самі уламки.
А що таке 5 років для церкви?
Але тут є обна заковика. Для переходу потрібна все ж підтримка влади, а якщо буде Йуля або Зєєєля, вони церкву здатуть пуйлу, тут і до гадалки ходити не треба!
Тож добре думайте, головою думайте!
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так именно УПЦ КП и организовала ПЦУ )))

шо ты там, запоребриковый, собрался відновлять ?
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После получения Томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились 320 приходов Источник: https://censor.net.ua/n3112286
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Це є причиною того, що РПЦ почала підпали власних церков. Уявляю як активізувалися російські тролі.
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Переходять самі нещасні приходи, в які потрібно вкладати гроші, в надії на допомогу держави! А допомоги немає! Жодна єпархія, або собор, або центральний храм міста з УПЦ МП в ПЦУ не перейшов і цифра 320 храмів викликає в мене сумнів. На мапі на якій позначені парафії які перейшли, не більше 150 приходів. Звідки взялась цифра 320? В кожній області переходить 3-5 парафії, десь 20 парафій, але ж 320 не набирається.
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Ви цілком праві - на таких умовах, які є зараз, парафіям РПЦ в Україні абсолютно немає сенсу перходити з московського патріархату в константинопольский. Обіцяна була незалежна церква з Патріархом на чолі, отримали церкву, підпорядковану константинополю.
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Нема статистики про "нещасні храми", але те, що приходи РПЦ "нещасні" мене надає надхнення. Особливо це приємно чути це від прихильника РПЦ.
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Бог не потребує вашого співчуття або подяки. Інакше вам довелося б дякувати за наругу над Україною та тисячі смертей від російської навали....
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А ви мабуть розумний? Що коїться без волі Божої? А нічого! Або ви не воцерковлена людина та йолоп...
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а если бы не было твоего Томос-турне , то уже было бы гараздо больше !!! И это говорят сами священники как с мп так и с ПЦУ !! ..."К чему Петро не прикасался - ВСЕ превращает он в дерьмо.. А если за дерьмо берется - то тратит просто меньше сил. "
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Он в Аду про Томас тоже будет бубнить ? )))
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Мнение даунбаских отбросов нам не интерестно .
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ПРислужников боек,вилкулов,ахметовых,порошенок - тем более ))
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Іди сепарам труси стірай - їм ЗСУ бліндаж розвалили в клоччя.
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Дурик. То не сепары. ТО слуги ахметова )) А ему ты можешь и сам постирать ))
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Я тобі хочу пояснити, що це теж українці, хоч вони ненавидять Україну. Це наша загальна проблема, але влаштувати війну між собою є шлях у безодню.
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Не пудри мозги. Каждый преступник должен отвечать по закону.
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Звичайно, що за все треба відповідати. У той же час, якщо почнеш прискіпуваться, то отримаєш війну. Зрозумів?
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Законов не бывает половинных.Если маньяк натворил,то его садят.А если ты хочешь размножения их,то флаг тебе в руки.
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Почитай про США, де винні йдуть на угоди зі слідством
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а специально для тебя и таких, как ты, звучит пестня !

не сыпь мне соль на рану
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а специально для тебя и таких, как ты, звучит пестня про колонну с флагом ))
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По стану на 17 лютого 335, якщо бути точним. А за 2 місяці від отримання томоса про автокефалію таки да 320. Тобто переіычно по 160 на мысяць, а отже за рік буде щонайменше 1920. Як так рухатимемося то за 5 років від сатанату тут залишаться самі уламки.
А що таке 5 років для церкви?
Але тут є обна заковика. Для переходу потрібна все ж підтримка влади, а якщо буде Йуля або Зєєєля, вони церкву здатуть пуйлу, тут і до гадалки ходити не треба!
Тож добре думайте, головою думайте!
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Так отож... після повалення пепе вся ця Сцу або ПЦУ розвалиться та українці відновлять свою канонічну Церкву - УПЦ КП.
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так именно УПЦ КП и организовала ПЦУ )))

шо ты там, запоребриковый, собрался відновлять ?
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Йди звідси, кацапе. Тут водкі нет!
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ну кацап, скорее всего, именно ты,

потому как ни бельмеса не знаешь про Украину )))
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Томос це добре, а де боротьба з корупцією, ну хоть одного з корупціонерів посадив? Де покращення за п'ять років, не в тебе, а простих людей. Ага, одни обіцянки. Ти брехун якого ще світ не бачив.
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После того, как Рома клетчатый был выпущен и успешно зарегистрировался кандидатом (получив неприкосновенность), на месте порохоботов я бы воздержался от таких пространных манипуляций на тему коррупции....
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Антикорупційна істерія це передвиборча технологія!
У телемаркеті вас переконують, що всі ваші біди від поганого сну, а переконавши ******** вам матрас! За кілька днів ви розумієте, що справа де у сні і матрас вам як мертвому припарка, а грошики ваші уже тю-тю!
а політикани ппреконують вас, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Вплив корупції на добробут громадян перебільшено. Якщо проаналізувати видатки держбюджету то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, їхні баби їздитимуть до психологів, манікюрниць, масажистів, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, тощо.
Тому навіть якщо рамтом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Глолвна біда війна, економічнв блокада з боку кацапії, перевантаженість бюджету соціальними функціями та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще поливати гавном тих, хто намагаєтья вирішити.
Тому і борсаємося у гавні!
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Чудово. Тому знадогівнюк має зробити висновок: кожен новий приход в ПЦУ це 10 захворювань на кір. Люди, бережіться, не приєднуйтесь до ПЦУ
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Непоганий темп. Ще 6-7 років і смерюючої мокшанської зграї не буде в Україні.
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Предстоятель УПЦ КП Филарет в 2012 году выступал против автокефалии из рук патриарха Варфоломея. Он называл "рабством" зависимость Украины от Константинополя.
"Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает, - сообщил Филарет в 2012 году на пресс-конференции в Черновцах.
По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе - как это и произошло сейчас, когда усилиями Петра Порошенко была создана полностью подконтрольная Варфоломею ПЦУ.
"Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли", - заявлял тогда предстоятель УПЦ КП.
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Когда будет 3200, вот тогда можно хвастать. А пока меньше трепа и больше работы.
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Впевнений, що після вигнання свинорошена з храмів, його Святість Патріарх Філарет доб'ється внесення необхідних змін в текст ганебного Томоса, похапцем отриманого соєвою шоблою на будь-яких умовах під вибори Президента
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"Томос-тур" трває? Після отримання Томосу до ПЦУ приєдналися 320 парафій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9626 Вот если бы еще за 4 года ты посадил на нары 320 воров-коррупционеров, то был бы презом следующие 4 года. А так нет, звиняй.

Давай, до свидания. Після отримання Томосу до ПЦУ приєдналися 320 парафій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 306
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Без сопливых ( Пепы ) знаем ! Не твое это дело Пеца !
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бгг, сребролюбивость попов сомнению и не подлежала никогда
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А сам Филарет уже признал и вступил в ПЦУ? В его случае это видно визуально. Читал перевод Томоса, там чётко определено - предел для ПЦУ - митрополит. Повседневный головной убор митрополита - камилавка, а Фил по-прежнему облачается в патриарший куколь, один в один как у Патриарха РПЦ. Получается, что Фил или не вступил в ПЦУ, или «забил» на Томос, или как Шелленберг в «Мгновениях» - нарушает форму одежды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле получения Томоса к ПЦУ присоединились 320 приходов, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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