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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1856) корь (177)

 На прошлой неделе корью в Украине заболели более 3 тыс. человек, - Минздрав

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 7-й недели 2019 г. корью заболели 3264 человека - 1545 взрослых и 1719 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе умер один украинец - болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Сведения о его прививке отсутствуют, но известно о сопутствующем заболевании, повлекшем тяжелые осложнения.

Минздрав Украины напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний.

"Всего в этом году умерли уже восемь человек, среди которых двое детей. В 2018 корь забрала 16 жизней", - сказано в сообщении.

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В ведомстве также сообщили, что больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Всего с начала года корью в Украине заболели 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ривненской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).

"Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3112283
 
 
 Топ комментарии
 
в день от туберкулеза в Украине умирает 12-15 человек, заболевает туберкулезом (и это только зарегистрированных) - около 100-150 человек в день...
Вы слышали что-то от этой прибаханной уляны что-нибудь по этому поводу?
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Тебя врачи убьют как только ты им в руки попадешь. Клизму прививочную сделают десятиведерную.....
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3 тыс . дураков .
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А заболели потому, что работа супрун была заблокирована
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Ну ладно дети заболевают, из-за отказа родителей их вакцинировать, но взрослых почти такое же количество, а раньше вакцинировали почти всех.
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Есть такое понятие - "коллективный иммунитет". К этому термину и явлению у людей отношение двоякое. Первые говорят, что это все придумали врачи-убийцы для прибылей фармгигантов. Вторые верят (не на слово!) Науке и делают практические выводы для себя. Самому практически невозможно пощупать вирус оспы или кори или осилить научный подход в такой узкоспециализированной сфере. Формулы органической химии неподвластны никому из неспециалистов. К сожалению, за недостаток Веры в Науку люди платят жизнью и здоровьем себя и своих близких.
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коллективный имммунитет - это определенный % имеющих НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ к конкретному заболеванию, который обеспечивает прекращение циркуляции вируса в популяции. Прививки по определению не обеспечивают невосприимчивость, поэтому понятие коллективный иммунитет мягко говоря к ним неприменимо.
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Тебя врачи убьют как только ты им в руки попадешь. Клизму прививочную сделают десятиведерную.....
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тому що щеплення не дає пожиттєвого імунітету (це навіть вакцинатори визнають)
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Та какой вирус?! если к врачу нереально попасть, вы хоть посмотрите какие очереди записи на 2-3 дня вперед!!! Как вы с корью собрались бороться? С иконкой в руках?
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Думаю происходит этот вирус из лабораторий израиля,геноцид украинцев сионистами продолжается успешно.
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Думаю,это дело рук рашки.Они любят эпидемиями баловаться...
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На прошлой неделе туберкулезом в Украине заболело 900 человек, 115 человек на прошлой неделе умерло от туберкулеза.
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в день от туберкулеза в Украине умирает 12-15 человек, заболевает туберкулезом (и это только зарегистрированных) - около 100-150 человек в день...
Вы слышали что-то от этой прибаханной уляны что-нибудь по этому поводу?
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Російські тролі ведуть пропаганду проти щеплень у США і Європі:

https://www.news.com.au/technology/russian-trolls-blamed-for-spreading-antivaccination-propaganda/news-story/c816f88360b5647f0896825947a905c1

І, як видно по кацапських коментаторах на цензорі, те саме вони роблять і в Україні.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа прошлой неделе корью в Украине заболели более 3 тыс. человек, - Минздрав
 
 
 
 
 
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