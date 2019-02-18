 На прошлой неделе корью в Украине заболели более 3 тыс. человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе умер один украинец - болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Сведения о его прививке отсутствуют, но известно о сопутствующем заболевании, повлекшем тяжелые осложнения.

Минздрав Украины напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний.

"Всего в этом году умерли уже восемь человек, среди которых двое детей. В 2018 корь забрала 16 жизней", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай смерти от кори зарегистрирован в Киеве: в Александровской больнице скончалась 57-летняя женщина

В ведомстве также сообщили, что больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Всего с начала года корью в Украине заболели 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ривненской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).

"Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию", - сказано в сообщении.