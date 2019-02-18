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 Политика Украины, Общество
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Все про:земля (1493) продажа (416) Гройсман (4579)

 Гройсман о продаже земли: до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности - только для украинцев

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает ограничить продажу земли и предоставить право собственности только для украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Лига.net.

На вопрос, когда заработает рынок земли, Гройсман ответил: "Политики не готовы брать на себя ответственность и провести качественно эту реформу. К тому же, это удобная тема для спекуляций на страхе людей".

По мнению премьера, "процесс должен идти эволюционно и быть обсужден с гражданами".

"Я выступаю за разумное внедрение рынка земли с четкими условиями. Ограниченный объем владения – до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги", – сказал Гройсман.

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"Создание малых и средних фермерских хозяйств – это приоритет. Мы проработали дополнительно с международными партнерами удешевление кредитов, чтобы фермеры могли привлечь средства для покупки земли. Тогда этот рынок будет справедливым и живым. Нельзя допустить, чтобы большие земельные наделы получили несколько игроков", – добавил он.

Комментируя то, что крупным компаниям агросектора может быть достаточно долгосрочной аренды земли, Гройсман отметил, что есть разные позиции, потому как широк круг "стейхолдерив": "Это ассоциации, фермерские движения, сами фермеры и владельцы земли".

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Он также уточнил, что Международный валютный фонд не обязывает Украину ввести рынок в ближайшем будущем и "относится с пониманием" к этому.

На вопрос, будет ли в этом году принят закон об обороте сельхозземель, Гройсман ответил отрицательно: "Я думаю, нет, для этого не голосов".

Источник: https://censor.net.ua/n3112281
 
   
 Топ комментарии
 
сначала оформите на каждого гражданина по 2 га, как написано в конституции, оставьте гос резерв для будущих поколений и флаг вам в руки.
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Покупайте землю - ведь ее уже больше никто не производит.(с)
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Кому покупать? У народа деньги из карманов повытаскивали за 5 лет войны,олигархи на войне еще больше обогатились. Известно кто скупит всю землю в такой ситуации.
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Как щиколадные недоумки то по потолку забегали! Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже. Нет, щикаладное, так ты не выкрутишся, у тебя умишка маловато!
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Всё украли,а сейчас и землю украинскую хотят украсть
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сначала оформите на каждого гражданина по 2 га, как написано в конституции, оставьте гос резерв для будущих поколений и флаг вам в руки.
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ты свою квартиру приватизировал, часть завода за бутылку продал и хватит с тебя.
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так и ты не бухай , а приватизируй квартиру. я их уже четыре приватизировал, главное не бухать.
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а причем житель Киева к Земле в херсонском селе?
меняю свои 5 га на квартиру в Киеве,
желающие есть?
в придачу еще бесплатно лопату подарю
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а причём жители западной Украины к Донбасу? это исходя из вашей логики.
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але гараж,
"Конституция" пишется с большой буквы, так само как и "Закон"
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это кто вам сказал? я свободный писатель, ваши рамки на меня не распространяются.
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открою вам тайну, свободный писатель имеет право даже запятые расставлять как хочет, не говоря уже о словах, их разрешено придумывать. например жопаморд и это моё право))
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"Я думаю, нет, для этого не голосов". А ты попробуй, а мы посмотрим чьих...
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Вот все же что значит базарное воспитание! Все должно продаваться постоянно, этот процесс непрерывен иначе земля остановится Гройсман о продаже земли: до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности - только для украинцев - Цензор.НЕТ 9916
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Швондеры спешат распродать украинскую землю. Украина вставай!
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Якщо для таких "українців" як гройсман порошенко фірташ новинський розенблат рабінович аваков тимошенко ... ... ... ... - то це просто кінець Україні!!!
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Ну а кто ещё сможет заплатить за 400 гектар?
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А що Ви вірите в те що вона бідна як "церковна миша"???
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А я не хочу нікому нічого доказувати чи переконувати - мені вистачить того що я знаю.
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Я даже могу перечислить фамилии тех украинцев, что смогут заплатить за 400 гектар земли:
Ахметов, Фирташ, Коломойский, Новинский, Порошенко и Гройсман, естессно, всякие там Косюки и Коболевы, Ревы и Гонтаревы.
А вот простой гражданин Украины получит дулю, ибо денег у него нет, а теперь и гипотетическое право на землю - отбирают!
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простой гражданин Украины УЖЕ ВЛАДЕЕТ землёй.

От..битесь от этого гражданина со своими запретами на продажу его имущества
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все кто жил и работал на Земле свои паи получили,
а причем тут жители города к Земле в селе?
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Сельхоз земля видел сколько стоит сейчас? Именно сельхоз, а не 10км под Киевом. Лично я, обычный средний класс, могу себе позволить купить гектар 5-10, если вдруг приспичит. Вот тебе пример:

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-fermerskoe-hozyaystvo-v-bogoduhovskom-r-ne-1-ga-IDDfo2S.html#0dbad4670a
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Право собственности только для граждан Украины - жто уже нормальный подход. Чтобы не скупили за бесценок у украинцев землю
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Шобло олигархов -- украинцы. Они и скупят всю землю.
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у Супрун и таких как она тоже украинское гражданство, да и остальные с несколькими паспортами помнят, где и "земля обетованная". Вагонами вывозят из Украины лес, уголь, ископаемые... вот и землю черноземную хотят, как Гитлер вывозить.
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Ну вагонами везти - не имеет смысла. А вот скупить за бесценок и выращивать продукцию для вывоза с Украины- это реально
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То скорее вы деградируете )) Не в обиду. Шулеры просто тактику меняют.
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Вы ошибаетесь. То , что они заговорили о продаже только украинцам- уже прогресс. Но никто еще не продает , правда?
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Неужели так сложно понять, как обойти этот лозунг?
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Я в курсе в операциях с недвижимостью, потому против продажи украинской земли
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Не читайте советских газет и не слушайте воров и наперсточников ))
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У меня был опыт покупки персикового сада в Молдове . 70 км от одессы. . Поехали встретились с примаром( головой села) . Уговаривал купить . 1000 уже гектар- хороший сад , плодоносяший. Купить частнику можно только на доверенное лицо- 😀😀😀
Купить на фирму - только фирма50 на 50 с молдаванами. Вопрос отпал сразу.
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Фермеры предлагали продажу только государству, чтоб избежать спекуляций, но этого разумеется не будет. Будет скупка за безценок и продажа/аренда по космическим ценам.
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по какой цене государству ?

по назначенной государством ?

смешно )))
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Им еще до земли только осталось добраться. Землю мы им бесплатно подарим лишь размером метр на два и глубиной на штык.Каждому.Шоб собакам тоже, шо есть было..
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Каждый, КАЖДЫЙ Украинец имеет право на 6 БЕСПЛАТНЫХ участков земли.
Вот токо для простых её , как бы нет.
А вот для "талантливых" -- есть.
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Куба,Венесуэла и Украина не продают землю. Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 1775В этом позорном списке нет даже Мавзолейной РАБссии
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На подставное лицо 200га а потом оформляешь аренду на 50- 100 лет Вот его ответственность глвное замутить а потом разберемся Это прсто какой то позор
Израильского народа а не примьер
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Покупать землю должны фермеры, а не холдингиИсточник: https://censor.net.ua/n3112281

Ну да конечно, а откуда у фермеров такие деньги, дайте им возможность взять кредит не под 20- 30% а хотябы 2-3% тогда можно и обсуждать продажу земли, а так холдинги все равное все скупят через подставных и все.
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Как Яценюк вещал: "Земля будет продаваться на честных открытых аукционах".
Я вот прям так и вижу, как громада села Большие Ямки выигрывает на честном открытом аукционе у агрохолдинга Косюка... ((
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Больше других против кричат те, у кого нет ни земли, ни денег
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Естессно. Потому, что после разрешения на продажу, земли им уже невидать ниуогда.
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а щаз они где надеятся её взять ?

мечтают отобрать у нынешних владельцев ?
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А хлеб выращивать тебе будут даром? А скот кормить даром? Да любой скачок цен в результате спекуляций будет колом вставатьв горле каждого украинца!
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Сподіваюсь що це питання винесе на референдум новий гарант, а нова Верховна рада узаконить рішення Референдуму.
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Сейчас порошковое технологии. - к примеру, берут смородину и превращают ее в сухой порошок . Так она долго значится в упаковках. На основе порошка потом все производят
НО СМОРОДИНУ НАДО ГДЕТО ВЫРАСТИТЬ. . Не в Сахаре и не в Антарктиде .ПОТОМУ СЕЙЧАС БУДЕТ БОЙ ЗА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ.
И ЕГО надо выстоять , иначе торгаши все продадут
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В Харьковской области сегодня захватывают Агрохолдинги пачками. Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 3597Рейдеры знают свою работу
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хм.. я лично категорически против снятия моратория, так как риски неоправданы и за снятие моратория могут выступать только 3 типа людей: - необразованные (люди которым просто промыли мозг и они неспособны мыслить критически), бизнесмены (которые видят в отмене моратория только разовую и моментальную прибыль) и те кто настроен на подрыв украинской экономики (наши северные соседи и наши местные коллаборанты).
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Нахер вам то ЕС и НАТО? Идите к Путлеру в ГУЛАГ Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 3101 Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 3101
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Зелинский новый Смотрящий Украины.Стас Белковский сказал,значит Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 4007так и будет.А Люля будет премьером Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 4007Команда Краснокожих Путлера уже празднует паБЕДУ Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 4007
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"Я выступаю за разумное внедрение рынка земли с четкими условиями. Ограниченный объем владения - до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3112281
Я считаю , что это предложение разумное , на сегодняшний день !
Ну а малоросам всё не так и это понятно !
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Хорошая новость из НАТО.Эскадра НАТОвских кораблей в составе 25 единиц войдет в Черное море 23 марта... Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 2847 Гройсман про продаж землі: до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності - тільки для українців - Цензор.НЕТ 2847
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Для начала нехило бы определить шо такое "украинец" и сколько раз он может при этом быть
"панамцем" "киприотом" "сан-маринцем" и т.д..............
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Сидять дядьки, які останній раз були в селі 30 років тому в "лагере труда без отдьІха", коли вчились в "бурсі", і розписують як це хреново, коли земля буде товаром... 10 гектар я б собі прикупив в майбутньому. Взагалі, хто хотів, той вже купив, і далеко не 200, і зовсім не офіційно .
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По Конституции земля -- в СОБСТВЕННОСТИ НАРОДА.
Нынче народ довели до нищеты, и предлагают ему КУПИТЬ эту землю.
Наперсточники!
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опа на.щироукраинским реформаторам опять срочно захотелось распродать землю в Украине.
И если этого не сделать то наступит роттердам ++ и сиваш +++. Правильно соевые?
Ну и конечно евродляхеры нападут.
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Хочу спросить тех,кто отвергает саму идею продажи земли - она у вас есть,эта самая земля?Или вы переживаете за других?Пока популисты рвут на груди рубахи и кричат в иступлении:"Не позволим,не допустим!", земля скупается в огромных масшабах по 800-1000$ (в лучшем случае) за гектар,возможно этими же популистами или их спонсорами.Селянам,иногда в добровольно-принудительном порядке,предлагают заключить договор аренды на 49 лет,с правом арендатора делать с землей все,что он хочет, и подписать завещание на детей или внуков арендатора.И все - земля де-факто и ,что лукавить,де-юре продана.Без какой либо конкуренции и малейших возможностей установить справедливую цену.Так что жгите дальше,борцы с продажей земли,в скаламученной вами воде дельцам легче ловить оболваненную "рыбку".
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Что такое соевая маца не знаю,и причем здесь она?Если есть что сказать по теме,говори,если нет - лучше помолчи.
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понял. значит ты в кибуце у стеця на цепи трудишся и тебе ее не дают.
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Ты уже прикинул, богоизбранный, сколько твоя семейка отхватит?
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он ничего не отхватит, он одношекелевый гой, строчащий на цензоре даже в шаббат. а вот его рэбэ с иными лицами щироукраинской реформаторской национальности купят, и сразу же продадут, а потом еще раз купят.
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Покупает олигарх 200 га, для себя, 200 га для мамы, 200 га для тёти, потом 200 га для бомжа, который ему сдаёт в аренду за 1 грн
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У нас хозяин агрофирмы,так - средней руки,уже больше прикупил,чем вами перечислено.Без какого-либо закона о продаже земли.
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Он взял в аренду, и земля которая находится в собственности граждан, а они хотят государственную землю распродать
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В аренду он взял порядка 12 тыс.гектар,из них выкупил(законный способ я указывал выше) уже около тысячи.
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Ну 12 тыс га это наверно касюк? Он взял в аренду, и владелец как написали не продал, а завещал в дарование, это не продажа. Это лишь его право, пусть делает что хочет. Но это его земля. А закон предполагает допустить олигархов к государственной земле. Частники, что хотят то пусть и делают с ней, а государственную землю нельзя продавать
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В аренду? Так, є земля, яка береться в аренду. А є та, що давно куплена. Або недавно. В позаминулому році за пай в 7 гектар давали 18-22 тис гривень. І знаю тих, хто продав, як і тих, хто купив.
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После нечестной приватизации 90х, будем вспоминать про незаконную распродажу земли 2019
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З певного часу не читаю новин які починаються у майбутньому часі: «в Україні планують...», «в Україні буде...».

Цікавить лише те що ВЖЕ є, що вже побудували і воно не розвалилось.
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А що кадастр земель вже склали? І земельні банки працюють? І паї є у всього населення України? І законодавство вже прийняте конституційною більшісю? Гросік, йди в ПТУ лекції читати, як на базарі труселями торгувати.
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Многие владельцы паев совсем не против продажи земли если в пакете с продажей ввести мораторий на земельный налог.Иначе разрешат продавать, повысят налог на землю и сам будешь рад задаром отдать.
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Почитал отзывы. Ясно. Украинцы и дальше против рынка земли, как граждане гордых ванауту, кндр и прочих передовых стран.
Никогда Украина не дорастёт даже до латвийского уровня. Про польский молчу...
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продолжай, не останавливайся. расскажи теперь про мыролюбный безальтернативизм юденрата и конечно про потужные реформы. про пжыты по новому.
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Пусть берут в аренду, завтра купят землю к проезду вашего дома, и будете платить оброк пану за проезд по его земле
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Далой, далой!
Зрада, зрада!
Гавно-гавно!!!
В головах ваших гавно.
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Гройсман знатный экономист, а еще и хфермер по ходу. Проблема решаеться очень просто. Фермерам дается кредиты на 10 лет под 3-5% годовых, и увеличивается оценка земли раз в 10 (так на глаз) ибо цена договора оренды напрямую зависит от оценки земли. И ничего продавать не надо и фермеру хорошо и хозяину земли тоже.
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Между украинским народом и ВРУ сформировалось существенное расхождение по земельному вопросу: они хотят видеть в земле нас, а мы их.
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ПНХ: максимум 20 Га в одни руки - право покупки, граждане стран Евсросоюза, Америки Канады должны иметь право покупать землю - иначе это уже не рынок))) А то как собственный газ населению впаривать - так по европейским ценам, а как землю скупать - так по таким по каким торговец труселями решил - балалайку тебе рыло свыняче
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Главные "фермеры" страны - ахметов и порох готовы купить "чуть-чуть" земельки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о продаже земли: до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности - только для украинцев
 
 
 
 
 
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