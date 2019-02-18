 Гройсман о продаже земли: до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности - только для украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Лига.net.
На вопрос, когда заработает рынок земли, Гройсман ответил: "Политики не готовы брать на себя ответственность и провести качественно эту реформу. К тому же, это удобная тема для спекуляций на страхе людей".
По мнению премьера, "процесс должен идти эволюционно и быть обсужден с гражданами".
"Я выступаю за разумное внедрение рынка земли с четкими условиями. Ограниченный объем владения – до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги", – сказал Гройсман.
"Создание малых и средних фермерских хозяйств – это приоритет. Мы проработали дополнительно с международными партнерами удешевление кредитов, чтобы фермеры могли привлечь средства для покупки земли. Тогда этот рынок будет справедливым и живым. Нельзя допустить, чтобы большие земельные наделы получили несколько игроков", – добавил он.
Комментируя то, что крупным компаниям агросектора может быть достаточно долгосрочной аренды земли, Гройсман отметил, что есть разные позиции, потому как широк круг "стейхолдерив": "Это ассоциации, фермерские движения, сами фермеры и владельцы земли".
Он также уточнил, что Международный валютный фонд не обязывает Украину ввести рынок в ближайшем будущем и "относится с пониманием" к этому.
На вопрос, будет ли в этом году принят закон об обороте сельхозземель, Гройсман ответил отрицательно: "Я думаю, нет, для этого не голосов".
меняю свои 5 га на квартиру в Киеве,
желающие есть?
в придачу еще бесплатно лопату подарю
"Конституция" пишется с большой буквы, так само как и "Закон"
Ахметов, Фирташ, Коломойский, Новинский, Порошенко и Гройсман, естессно, всякие там Косюки и Коболевы, Ревы и Гонтаревы.
А вот простой гражданин Украины получит дулю, ибо денег у него нет, а теперь и гипотетическое право на землю - отбирают!
От..битесь от этого гражданина со своими запретами на продажу его имущества
а причем тут жители города к Земле в селе?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-fermerskoe-hozyaystvo-v-bogoduhovskom-r-ne-1-ga-IDDfo2S.html#0dbad4670a
Купить на фирму - только фирма50 на 50 с молдаванами. Вопрос отпал сразу.
по назначенной государством ?
смешно )))
Вот токо для простых её , как бы нет.
А вот для "талантливых" -- есть.
Израильского народа а не примьер
Ну да конечно, а откуда у фермеров такие деньги, дайте им возможность взять кредит не под 20- 30% а хотябы 2-3% тогда можно и обсуждать продажу земли, а так холдинги все равное все скупят через подставных и все.
Я вот прям так и вижу, как громада села Большие Ямки выигрывает на честном открытом аукционе у агрохолдинга Косюка... ((
мечтают отобрать у нынешних владельцев ?
НО СМОРОДИНУ НАДО ГДЕТО ВЫРАСТИТЬ. . Не в Сахаре и не в Антарктиде .ПОТОМУ СЕЙЧАС БУДЕТ БОЙ ЗА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ.
И ЕГО надо выстоять , иначе торгаши все продадут
Я считаю , что это предложение разумное , на сегодняшний день !
Ну а малоросам всё не так и это понятно !
"панамцем" "киприотом" "сан-маринцем" и т.д..............
Нынче народ довели до нищеты, и предлагают ему КУПИТЬ эту землю.
Наперсточники!
И если этого не сделать то наступит роттердам ++ и сиваш +++. Правильно соевые?
Ну и конечно евродляхеры нападут.
Цікавить лише те що ВЖЕ є, що вже побудували і воно не розвалилось.
Никогда Украина не дорастёт даже до латвийского уровня. Про польский молчу...
Зрада, зрада!
Гавно-гавно!!!
В головах ваших гавно.