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 Политика Украины
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 Некоторые кандидаты в президенты пытаются "вбить клин" между правоохранителями, - Луценко

ГПУ, Национальная полиция, Госбюро расследований, СБУ и Госпогранслужба создают координационный центр для обеспечения законности во время избирательного процесса.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в понедельник во время совещания с участием руководителей упомянутых правоохранительных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы создаем координационный центр для обеспечения законности выборов", - сказал Луценко.

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По его словам, будет действовать рабочая группа из представителей правоохранительных органов, которая будет следить за соблюдением законности в ходе избирательного процесса.

Генпрокурор отметил, что основная нагрузка будет на Нацполицию, "которая будет реагировать на горячие моменты".

Кроме того, во время выступления генпрокурор заявил, что в последнее время наблюдается попытка отдельных участников избирательного процесса вбить клин между руководителями правоохранительных органов.

"Никаких противоречий в выполнении служебных задач между нами нет... никаких клиньев между нами вбить не удастся", - заверил Генпрокурор, пишет Интерфакс-Украина.

Ю.Луценко подчеркнул, что отвечать за нарушения законодательства будут все, вне зависимости от партийности.

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Луценко заверил, что одна из целей сегодняшнего координационного совещания по обеспечению законности во время избирательного процесса - показать, что никаких противоречий между руководством правоохранительных органов нет.

"Наша позиция совпадает - выборы должны состояться на законных основаниях", - подытожил Луценко.

"Уже все кандидаты официально зарегистрированы. С начала регистрации недопустимы любые виды агитации без выходных данных… Если полиция обнаруживает такие случаи, должен быть там же, на месте, выписан административный штраф. Если человек не прекращает свою незаконную деятельность, очевидно, что должна быть вызвана спецгруппа, человек должен быть задержан, доставлен в райотдел с последующими всеми процессуальными действиями", – цитирует Луценко "Гордон".

Он подчеркнул, что задержать человека за незаконную агитацию можно только в том случае, если он не прекратил нарушать закон.

"Принудительную доставку агитаторов, любых участников процесса, которые прекратили свои нарушения, закон не предусматривает… Не нужно повторять ошибки, которые произошли на востоке Украины, в некоторых областях, когда агитаторов просто "загребают" в автозак и везут в райотдел", – добавил глава ГПУ.

По его словам, в таких случаях нужно просто фиксировать административное нарушение.

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"Выставление агитационных палаток, если у них все нормально с поданной заявкой, с выходными данными и агитацией, которую они распространяют, также является законным. И закон не предусматривает право любого органа местного самоуправления собирать за это деньги… Задача полиции одна: [проверить] подана ли заявка на палатку в орган местного самоуправления и вся ли продукция имеет выходные данные. Других требований к участникам процесса быть не может", – сказал Луценко. 

Генпрокурор добавил, что "подкупом является все - деньги, ценные подарки, продукты, кроме сувениров с партийной символикой и, конечно, агитационной литературы с исходными данными", пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Раздача очков и пайков, выдача денег не только избирателям, но и агитаторам - запрещена законом", - уточнил он.

Луценко напомнил, что полиция, приезжая на вызов, имеет право заходить в любое помещение, кроме тех, которые принадлежат народным депутатам - "только по решению Верховной Рады".

Источник: https://censor.net.ua/n3112280
 
 
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Дааааа. Не ТАКОГО Генпрокурора я себе представлял в 2014 году.
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там и вбивать не надо - глянуть достаточно кто чего крышует - и достаточно Некоторые кандидаты в президенты пытаются "вбить клин" между правоохранителями, - Луценко - Цензор.НЕТ 1442
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там и вбивать не надо - глянуть достаточно кто чего крышует - и достаточно Некоторые кандидаты в президенты пытаются "вбить клин" между правоохранителями, - Луценко - Цензор.НЕТ 1442
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кум петралексеича - щьйо взять?...
за гратамі дуже гарно виглядав...
а зараз - лайно...
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- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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Дааааа. Не ТАКОГО Генпрокурора я себе представлял в 2014 году.
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Ну не знаю, не знаю. Но уж точно не сына - комсомольца члена Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины без юридического образования. Некоторые кандидаты в президенты пытаются "вбить клин" между правоохранителями, - Луценко - Цензор.НЕТ 9368
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"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы ; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. " Юрий Луценко .
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Ну всё, теперь ТОЧНО включается " ************" - в этой толпе никто ни за что отвечать не будет.....
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Хлопці ви вже дуже забрехалися!!! Причина криється у вас які прийшли до влади на людський крові, брехавши про покращення життя. За п'ять років покращення настало тільки тим хто біля корита, а решта в глибокій залниці.
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Генпрокурор страны выступает на выдвижении одного из кандидатов. Луцик, тебя уже сегодня можно судить и снимать с должности. Но только не в барыжной Украине.
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Какие-то межгаллактические существа применили против "некоторыхкандидатафф" тактику боевых предвыборных педофилов им. Уколова-Мангера , в результати которых значительная часть прокуВОРтуры зашерсилась и ближе к полночи воет на луну и определяет убивц методом научного тыка имени его Сладкости дона Пэдро !
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Раздача очков и пайков, выдача денег не только избирателям, но и агитаторам - запрещена законом", - уточнил он. Источник: https://censor.net.ua/n3112280

Насмешил! За Петю безвозмездно палатки стоят?😁 Добровольцы-комсомольцы, как сам Луцик когда-то ездил агитировпл то с красными флагами, то с оранжевыми, да и ему без особой разницы цвет, он по ветру нос держит.
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Юрій Віталійович, навіщо ви ходили до Порошенка на з'їзд? Тепер ви - клин між Порошенком й іншими кандидатами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые кандидаты в президенты пытаются "вбить клин" между правоохранителями, - Луценко
 
 
 
 
 
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