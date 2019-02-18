 Некоторые кандидаты в президенты пытаются "вбить клин" между правоохранителями, - Луценко

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в понедельник во время совещания с участием руководителей упомянутых правоохранительных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы создаем координационный центр для обеспечения законности выборов", - сказал Луценко.

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По его словам, будет действовать рабочая группа из представителей правоохранительных органов, которая будет следить за соблюдением законности в ходе избирательного процесса.

Генпрокурор отметил, что основная нагрузка будет на Нацполицию, "которая будет реагировать на горячие моменты".

Кроме того, во время выступления генпрокурор заявил, что в последнее время наблюдается попытка отдельных участников избирательного процесса вбить клин между руководителями правоохранительных органов.

"Никаких противоречий в выполнении служебных задач между нами нет... никаких клиньев между нами вбить не удастся", - заверил Генпрокурор, пишет Интерфакс-Украина.

Ю.Луценко подчеркнул, что отвечать за нарушения законодательства будут все, вне зависимости от партийности.

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Луценко заверил, что одна из целей сегодняшнего координационного совещания по обеспечению законности во время избирательного процесса - показать, что никаких противоречий между руководством правоохранительных органов нет.

"Наша позиция совпадает - выборы должны состояться на законных основаниях", - подытожил Луценко.

"Уже все кандидаты официально зарегистрированы. С начала регистрации недопустимы любые виды агитации без выходных данных… Если полиция обнаруживает такие случаи, должен быть там же, на месте, выписан административный штраф. Если человек не прекращает свою незаконную деятельность, очевидно, что должна быть вызвана спецгруппа, человек должен быть задержан, доставлен в райотдел с последующими всеми процессуальными действиями", – цитирует Луценко "Гордон".



Он подчеркнул, что задержать человека за незаконную агитацию можно только в том случае, если он не прекратил нарушать закон.



"Принудительную доставку агитаторов, любых участников процесса, которые прекратили свои нарушения, закон не предусматривает… Не нужно повторять ошибки, которые произошли на востоке Украины, в некоторых областях, когда агитаторов просто "загребают" в автозак и везут в райотдел", – добавил глава ГПУ.



По его словам, в таких случаях нужно просто фиксировать административное нарушение.

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"Выставление агитационных палаток, если у них все нормально с поданной заявкой, с выходными данными и агитацией, которую они распространяют, также является законным. И закон не предусматривает право любого органа местного самоуправления собирать за это деньги… Задача полиции одна: [проверить] подана ли заявка на палатку в орган местного самоуправления и вся ли продукция имеет выходные данные. Других требований к участникам процесса быть не может", – сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что "подкупом является все - деньги, ценные подарки, продукты, кроме сувениров с партийной символикой и, конечно, агитационной литературы с исходными данными", пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Раздача очков и пайков, выдача денег не только избирателям, но и агитаторам - запрещена законом", - уточнил он.

Луценко напомнил, что полиция, приезжая на вызов, имеет право заходить в любое помещение, кроме тех, которые принадлежат народным депутатам - "только по решению Верховной Рады".