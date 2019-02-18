 Домбровскис и Волкер на следующей неделе посетят Украину, - Климкин

"На следующей неделе на основе того, что мы сегодня обсудили, вице-президент Европейской Комиссии господин Домбровскис посмотрит, какие проекты наиболее приоритетные и должны быть реализованы прямо сейчас. Какие проекты – и это касается в основном масштабных инфраструктурных проектов – вопросы ближайшей перспективы. С ним будет один из представителей Европейского инвестиционного банка, возможно, президент", - сказал П.Климкин журналистам в понедельник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, приоритетом будут инфраструктурные проекты, направленные на восстановление дорог, логистики, развития железной дороги.

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Глава МИД также отметил, что в рамках поддержки для Украины предусмотрены бизнес-школы и тренинги для стимулирования малого и среднего бизнеса.

Кроме того, П.Климкин сообщил, что на следующей неделе Украину посетит специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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