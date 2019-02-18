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 Домбровскис и Волкер на следующей неделе посетят Украину, - Климкин

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис совместно с представителем Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) посетит Украину, чтобы определить приоритетность проектов по поддержке востока и юга Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На следующей неделе на основе того, что мы сегодня обсудили, вице-президент Европейской Комиссии господин Домбровскис посмотрит, какие проекты наиболее приоритетные и должны быть реализованы прямо сейчас. Какие проекты – и это касается в основном масштабных инфраструктурных проектов – вопросы ближайшей перспективы. С ним будет один из представителей Европейского инвестиционного банка, возможно, президент", - сказал П.Климкин журналистам в понедельник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, приоритетом будут инфраструктурные проекты, направленные на восстановление дорог, логистики, развития железной дороги.

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Глава МИД также отметил, что в рамках поддержки для Украины предусмотрены бизнес-школы и тренинги для стимулирования малого и среднего бизнеса.

Кроме того, П.Климкин сообщил, что на следующей неделе Украину посетит специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112273
 
 
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Ну а який сенс цих відвідин? Знову будуть воду в ступі товкти.
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Для чего Зеленский лезет в президенты ? У него есть такие люди как Паша ?
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У него есть такой человек, как Бєня.
И ситуативньій партнер Путлер.

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Умные не будут голосовать за актёра смешного жанра .
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я знову ж, в 2621-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДомбровскис и Волкер на следующей неделе посетят Украину, - Климкин
 
 
 
 
 
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