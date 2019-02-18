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 Политика Украины, Общество
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 По "Делу Супрун" назначили новую судью - Татьяну Скочок

В деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука об отстранении доктора Уляны Супрун от полномочий министра здравоохранения Украины был определен новый судья Окружного админсуда Киева - Татьяна Скочок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил судья-спикер Богдан Санин в Facebook.

Он также отметил, что в Окружной админсуд Киева поступило еще три иска по "Делу Супрун", в частности, два иска от Игоря Мосийчука и один от радикала Алексея Ленского.

"Однако, кажется, что в дальнейшем мы будем называть дело, как "Дело Супрун. Эпизод 1", и вот почему ... В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определен премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун указана в качестве третьего лица (дело №640/1748/19). В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/1766/19). В ОАСК поступил иск от А.Ленского, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/2709/19)", - написал Санин.

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

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11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

15 февраля судья по делу Сергей Каракашьян взял самоотвод якобы из-за давления на него.

Источник: https://censor.net.ua/n3112272
 
 
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да нет она решила отойти в сторонку.. вы просто успукаете тут и Цензор молчит в рот воды набрал что в ЕРДР внесена запись про криминальну справу стосовно Фуфлун относительно давления на судью и суд тому судья все верно сделала предыдущая она по сути ПОТЕРПЕВШАЯ.. так что... все верно конфликт интересов и прегоратива криминального дела над административно гражданским...
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"цирк имени потрошковых барыг и мальдивских калсонов с ПРыгодопами" По "Делу Супрун" назначили новую судью - Татьяну Скочок - Цензор.НЕТ 7081
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"цирк имени потрошковых барыг и мальдивских калсонов с ПРыгодопами"
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- Стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией(с)
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Супрун Ляшковской мафии обрезала криминальные схемы с лекарствами смотри как Сидор ляшковский рвать и метать начал. Не нравица Сидору когда его подельников обижают..ВИдно Супрун по взрослому Сидоров прищимила..
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успокойся номерной идиот и потрошковый бот..в будку марш....
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да нет она решила отойти в сторонку.. вы просто успукаете тут и Цензор молчит в рот воды набрал что в ЕРДР внесена запись про криминальну справу стосовно Фуфлун относительно давления на судью и суд тому судья все верно сделала предыдущая она по сути ПОТЕРПЕВШАЯ.. так что... все верно конфликт интересов и прегоратива криминального дела над административно гражданским...
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а ну да - наш суд самый гуманный в мире - а откуда доходы и недвижимости куча - ну то так - шоб було По "Делу Супрун" назначили новую судью - Татьяну Скочок - Цензор.НЕТ 3891
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Скочок так скочок, аби та теж не соскочила... Дєло то є тухле і смердить труссєлямі радиКАЛІВ...
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какой БОГ уточните.. неужели само Порошенко???? По "Делу Супрун" назначили новую судью - Татьяну Скочок - Цензор.НЕТ 2557
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Уточняю. Попередня "потерпевшая" від бєспрєдєла суддя була чоловічого роду.. Так що на майбутнє слід вам бути повніматєльнєє перш, ніж тут свої мисля викладувати..😃
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судья у нас выше любого закона , а те че с лугандона приехали вобще без тормозов , предлагаю оценивать качество работы и наказания судьи путем местного референдума
( районного ) , сразу будет видно как простой люд к избранным ( ? ) относится
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По "делу Супрун" психиатра назначить надо, а не "судью"!
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...точнее по истории болезни, а не "делу"!
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Абсолютно повністю з вами згідний. Я давно підозрював, що у Шлюшка і в його боєвих пєтухов не всі вдома.. І без психіатра тут з їхніми кляузами не розібратися. Так що ставлю вам 👍
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо "Делу Супрун" назначили новую судью - Татьяну Скочок
 
 
 
 
 
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