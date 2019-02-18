EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  496  4
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1070) военнопленные (396) моряки (612) Новиков (168) обмен (688)

 Обмен как таковой сейчас не обсуждается. Требование ЕС, США и Украины - отпустить без всяких условий, - Новиков о военнопленных моряках

Ситуация с украинскими моряками, захваченными РФ в районе Керченского пролива, – "предельно ясна", отметил адвокат Илья Новиков. Про его словам, Россия должна их отпустить.

Вопрос обмена захваченных Россией украинских военных моряков не поднимается. Об этом в интервью российской "Новой газете" в интервью, опубликованном 17 февраля, сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен как таковой сейчас не обсуждается. Требования, которые Украина передала России, – отпустить моряков без всяких условий. Точно такое же требование у европейцев и американцев. Обмен обсуждается по людям типа Сенцова и [Николая] Карпюка. Но по морякам выдвинуто требование: вы их задержали незаконно, отпускайте просто так", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новиков о судилище над моряками в РФ: Судьи в трех разных заседаниях синхронно ушли обдумывать решение на 1,5 часа, потом синхронно вернулись и огласили одинаковые отказы

По словам адвоката, россиян, сидящих в Украине "за Донбасс", и так есть на кого менять.

"У нас сидят украинцы вне связи с этой пограничной историей. Я не уверен, что обмен должен работать по принципу – кто актуален, на того и меняем. Люди сидят уже по три–пять лет, и взять и сказать им: "Ну, вы досиживайте уже, а у нас тут моряки", – это тоже неправильно", – отметил Новиков.

Он заявил, что ситуация с моряками "предельно ясна".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина подала дополнительное заявление в ЕСПЧ по военнопленным морякам, - Петренко

"Если Москва их не отдаст, то ей же будет хуже впоследствии. Кроме того, внутри самой Украины есть мнение, что обсуждение обмена моряков перед президентскими выборами – это пиаровская поддержка для всевозможных пророссийских кандидатов в Украине", – подчеркнул адвокат. 

Источник: https://censor.net.ua/n3112271
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кулапком по башке.Без всяких требований.Время вышло.
 показать весь комментарий
 
Мост и путло упадут и всё наладится . Пять лет война . Ненавижу рашу . Если ватные уроды дальше полезут в Украину , я стану убийцей .
 показать весь комментарий
 
 
Блин, ни за что арестовали граждан чужого государства и Тепер еще морочат голову, что их не пускают быть наблюдателями на выборах Пора психиатрическую экспертизу хремлю делать и запретить раше везде участвовать
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбмен как таковой сейчас не обсуждается. Требование ЕС, США и Украины - отпустить без всяких условий, - Новиков о военнопленных моряках
 
 
 
 
 
 вверх