 Обмен как таковой сейчас не обсуждается. Требование ЕС, США и Украины - отпустить без всяких условий, - Новиков о военнопленных моряках

Вопрос обмена захваченных Россией украинских военных моряков не поднимается. Об этом в интервью российской "Новой газете" в интервью, опубликованном 17 февраля, сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.



"Обмен как таковой сейчас не обсуждается. Требования, которые Украина передала России, – отпустить моряков без всяких условий. Точно такое же требование у европейцев и американцев. Обмен обсуждается по людям типа Сенцова и [Николая] Карпюка. Но по морякам выдвинуто требование: вы их задержали незаконно, отпускайте просто так", – сказал он.

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По словам адвоката, россиян, сидящих в Украине "за Донбасс", и так есть на кого менять.



"У нас сидят украинцы вне связи с этой пограничной историей. Я не уверен, что обмен должен работать по принципу – кто актуален, на того и меняем. Люди сидят уже по три–пять лет, и взять и сказать им: "Ну, вы досиживайте уже, а у нас тут моряки", – это тоже неправильно", – отметил Новиков.



Он заявил, что ситуация с моряками "предельно ясна".

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"Если Москва их не отдаст, то ей же будет хуже впоследствии. Кроме того, внутри самой Украины есть мнение, что обсуждение обмена моряков перед президентскими выборами – это пиаровская поддержка для всевозможных пророссийских кандидатов в Украине", – подчеркнул адвокат.