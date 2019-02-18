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 Российским наемникам на Донбассе запретили использовать мобильные телефоны и размещать фото в соцсетях, - ГУР

Российское оккупационное командование активизировало меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск доведено требование о запрете размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе", - сказано в сообщении.

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В то же время, как проинформировали в ГУР, в 1, 2 АК ВС РФ работала комиссия "службы защиты государственной тайны".

"По результатам проверки командирами военных частей российских оккупационных войск доведены приказы высшего командования о запрете пользования на территории воинских частей и во время несения службы любыми устройствами мобильной связи. Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцы будут направлены в т.н. "органы государственной безопасности" оккупантов", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3112269
 
 
 Топ комментарии
 
дык это все херня.Каждый день с луганды народ тысячами прет в УКРАИНУ.У многих из них дикое желание выговориться откровенно без опаски.Мы даже знаем где расквартированы кадровые кацапские зольды(хоть они и пытаются шифроваться).Но врожденная тяга к бухлу и воровству постоянно палит их с потрохами.Их прокозьи вылазки по местным злачным местам уже порядком задрали даже тех кто когда-то горланил "путинвведи".Это предсказуемый процесс.
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Это чтоб не "попалились"? Не поможет, свинья везде болото найдет. Обезьян их же среди людей видно, не затеряются)
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И по полю собирать их не надо и фото на номерные могилы не нужны...
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Это чтоб не "попалились"? Не поможет, свинья везде болото найдет. Обезьян их же среди людей видно, не затеряются)
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И по полю собирать их не надо и фото на номерные могилы не нужны...
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Надо издохнуть тихо и безымянным .
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Блин..Что мешает резким прорывом выгнать их из Донецка и погнать до Снежного ? Силы есть. Побегут все.Паника будет всеобщая.И пусть под раше-границей в степях ютятся пока ОБСЕ границу не закроет.Те поля нахер без Донецка никому не нужны.
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мсье - стратег, не меньше, срочно в генштаб, принимайте командование
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Для этого надо волевой президент.Петя говорил что за неделю войну закончит.Он соврал.Бойцов готовых умирать за свою страну стопорнул и сказал что перемирие заключили
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пусть в барабаны перестукиваются.
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Кацапським "іхтамнєтам" дозволяється розміщувати фото тільки на надгробках.
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дык это все херня.Каждый день с луганды народ тысячами прет в УКРАИНУ.У многих из них дикое желание выговориться откровенно без опаски.Мы даже знаем где расквартированы кадровые кацапские зольды(хоть они и пытаются шифроваться).Но врожденная тяга к бухлу и воровству постоянно палит их с потрохами.Их прокозьи вылазки по местным злачным местам уже порядком задрали даже тех кто когда-то горланил "путинвведи".Это предсказуемый процесс.
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Документування і хроніку їм заборонили, це добре,Україна повинна це використати на свою користь, Краще б їм користуватись телевізором заборонили, але розумію що це нереально
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Пять лет! ****, почти пять лет как их там нет, а только запретили)))
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Рашен Иван перднет, а потом оглядывается -(из старой пословицы). Но по моему раша уже так нагадила во всем мире, что такие запреты уже ей не помогут! Російським найманцям на Донбасі заборонили використовувати мобільні телефони та розміщувати фото в соцмережах, - ГУР - Цензор.НЕТ 858
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Для этой категории мокшанских утырков фотка на стене с оружием в руках разрушенными зданями и валяющимися трупами это смысл их жизни .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийским наемникам на Донбассе запретили использовать мобильные телефоны и размещать фото в соцсетях, - ГУР
 
 
 
 
 
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