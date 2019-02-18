 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета

Подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вышел на работу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мы находимся возле здания Херсонской ОГА, куда сегодня на работу вышел Владислав Мангер, который занимает должность председателя областного совета. В 9:00 он провел аппаратное совещание, главным вопросом которого было выполнение программы по борьбе с онкозаболеваниями. Сейчас он также находится на своем рабочем месте", - сообщает телеканал.

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В пресс-службе председателя Херсонского областного совета уточнили, что Мангер занимается рабочими делами и работает в штатном режиме.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.