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 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета

Председателя Херсонского областного совета ранее выпустили из СИЗО под залог.

Подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вышел на работу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мы находимся возле здания Херсонской ОГА, куда сегодня на работу вышел Владислав Мангер, который занимает должность председателя областного совета. В 9:00 он провел аппаратное совещание, главным вопросом которого было выполнение программы по борьбе с онкозаболеваниями. Сейчас он также находится на своем рабочем месте", - сообщает телеканал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мангер вышел из СИЗО под залог в почти 2,5 млн гривен

В пресс-службе председателя Херсонского областного совета уточнили, что Мангер занимается рабочими делами и работает в штатном режиме.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Источник: https://censor.net.ua/n3112263
 
 
 Топ комментарии
 
Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 4827 Вот это реформы украл сбил убил ограбил ,заплатил и снова на работе делаешь то что умеешь и так круговорот лайна в природе реформирован и узаконен поздравляю
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Вся судовая система должна висеть на столбах, это и так понятно, и когда начнётся суд над судьями, или они боги неприкасаемые и бессмертны.
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если не доказано-значит не преступник.Так во всех нормальных государствах.По ходу у наших "обвинителей" реальная проблема с доказательствами.А судья.что??? Нет доказательств-свободен.Все вопросы к прокурорским.Это их косяк
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Вся судовая система должна висеть на столбах, это и так понятно, и когда начнётся суд над судьями, или они боги неприкасаемые и бессмертны.
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На каком основании он должен быть отстранён от занимаемой должности?
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на основании предьявления обвинений в подозрении на организацию убийства это была задача ВР
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Статью уголовного кодекса можно увидеть?
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В данном случае можно поспорить, судьи конечно у нас дерьмо то еще но в этом деле судья прав, с такой доказухой не дать права залога он просто не мог.
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Вот это реформы украл сбил убил ограбил ,заплатил и снова на работе делаешь то что умеешь и так круговорот лайна в природе реформирован и узаконен поздравляю
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Вони ці "потужні реформи" прямо пруть скрізь де тільки можна!!! Це просто жах що твориться ось черговий приклад - "Любитель п'яних заїздів: спливли подробиці смертельної ДТП з мажором у Києві" https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/********-pyanih-zaizdiv-splivli-podrobitsi-smertelnoi-dtp-z-mazhorom-v-kievi.htm
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Сережа он может и не заказывал убийства, это он попал под избирательную компанию.
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Да я согласен может его вины вообще нет но то что сейчас происходит в стране с законом и правосудием это называется страна абсурда и беззакония вот к чему привел или довел Нынешний "гарант конституции" а правильнее гарант проституции он дал волю всем кто его поддерживает и платит откупные в результате страна просто превратилась в африканское государство с центром управления князька с манией царя а проще в страну 3 мира по беззаконию и безправию
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Реформы, это то, что вся линия обвинения строится на слове "Николаевич", без имени и фамилии.
А ты его уже осудил. При этом даже не задумался, почему все кто выходил ранее под залог по таким обвинениям уезжали сразу за границу, а этот решил пойти на работу.
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я его не осудил есть суд ,я констатировал факты которые происходят у нас что все дозволенность партии власти превратилась в диктатур и террор по отношению к ним не угодным
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Обвиняемый в организации убийства с помощью кислоты учит медиков как лечить больных! Это все, что вам нужно знать о правоохранительной системе в Украине.
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насирав призвал работать пєця сказал есть
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Ненавижу эту власть. За ее лицемерие,гниль и продажность.
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Я бы на его месте купил литра три кислоты и пошел в Генеральную прокуратуру. Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 3225
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Литров десять смеси соляной и азотной...чтоб и на себя ему вылить хватило!
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если не доказано-значит не преступник.Так во всех нормальных государствах.По ходу у наших "обвинителей" реальная проблема с доказательствами.А судья.что??? Нет доказательств-свободен.Все вопросы к прокурорским.Это их косяк
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Все нормально. Цензор уже его осудил и возмутился.
P.S. Может он и в правду виновен. Но всем...
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А там из доказательств только его отчество которое называл организатор.
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Не скромне питання - а що там ще з одним фігурантом Гордєєвим ?
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А кто его, подозревает, собственно говоря, кроме генерального плокулола? Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 9341
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Друзья Катерины, активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?».
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да.. актівісти у нас зараз правлять бал, ні знань, ні досвіду, всі активісти грунтуються на емоціях.
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А лучше законы таёжного союза, чем европейские?
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Господи, ну вы и сравнили. Кому тот таежный союз облокотился, но наше правосудие оставляет желать лучшего. Пример для вас, 90% ментов не прошедших переаттестацию уже давно восстановились через суды и работают)
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Какой закон был нарушен при восстановлении их обратно?
Не Рада ли натравила на Порошенко полезных идиотов, чтобы вывести себя из под удара?
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Понятно - что? Что я против законов тайги? Может мне надо было подъехать в ВР и потребовать, например, давайте делайте, как рекомендовал ЕС, чтобы декларировались не только совместно проживающие, но и те, на кого сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом?

Кто из нынешних кандидатов в президенты, из Рады, такое заявлял?
Скажи, понятливый.
REM: Будешь на ты, если не знаешь, что Вы пишется именно так, а не так - вы.
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Мужчина, вы обкуренный? Вы с большой буквы в Украине в простом тексте кто пишет? Беларус, будешь белкарусом, потому что видно белочку ты уже схватило, юродивое!
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Твой разум, т.к. ноль никотина, ноль дыма, да и вообще ноль всего...
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Самое страшное, что уже такие новости не удивляют Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 3034 Должны шокировать, но у нас так работает правосудие, что не удивляешься ничему.
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А как должно? Можно увидеть пример статьи из уголовного кодекса?
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Вы знаток уголовного кодекса Украины? Хорошо, ответьте тогда, почему не посадили ни одного коррупционера? Даже тех, которых схватили за руку? А здесь вообще подозрение на серьезное преступление. Не повод для хотя бы временного отстранения от гос. должности?
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Нет, это Вы - знаток, т.к. утверждаете, что правосудия нет, потому я задал конкретный вопрос - чего именно не выполняют судьи.
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Т.е. отвечать на вопросы вы не собираетесь? Тогда зачем этот тупиковый диалог? Моя позиция и так ясна и аргументы вам приведены почему я считаю наше правосудие не совсем нормальным. Но а у вас видимо аргументов защиты не особо много.
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За это заявление

Kate Kalmuk

Самое страшное, что уже такие новости не удивляют Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Мангер вийшов на роботу, - прес-служба Херсонської облради - Цензор.НЕТ 6823 Должны шокировать, но у нас так работает правосудие, что не удивляешься ничему.
18.02.2019 14:08 Ответить Мне нравится

без приведения статей закона в качестве доказательства?
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АТОшикам которые возвращались с фронта в 14-15 годах за несколько найденых патронов в кармане давали 7 лет тюрьмы. А чиновникам за убийство даже с работы не увольняют. Вы точно продолжаете верить что Петя нас ведет в Европу?
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Кто доказал, что он - убийца или заказчик убийства?
На каком месте Украина по количеству жалоб в ЕСПЧ?
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Буде слухняніший на виборах. Рошучіший.
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Порошенко - основатель и член Партии Регионов, министр экономики при убийце Януковоще.
И что? Эти факты сделали тебя умнее? Нет.
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Операция для лохтората закончена. Голосуйте за Порошенко и его подельников, а то томос отберут, Путин нападёт, Семочко выгонят и Луценко тоже !!!!!!!
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порошенко не втручається в роботу суддів
зберіть мітинг против судового свавілля,тоді і реформи швидше підуть.
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а нафиг ему втручаться если судьи без слов знают шо им делать и кто кости в будку бросает!
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Який постійно рекламує .*габіновічей медведчуків * та Пецика *офшорного *..!
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Недарма Шпигун дозволив купити цей розкручений канал Медведчуку.
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Думаю, что никто уже не удивится если он выступит за декриминализацию коррупции.
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Ты уже переделался в порохобота или просто не понял - что запостил, Lvbnhj?
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О чём? О том, что Порошенко 3-4 года назад предлагал Раде не отпускать коррупционеров под залог? И кто проп--дел всё время на Порошенко и ни разу ничего не потребовал от Рады?
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Это плохо, отменить денежный залог и оставить только заключение под стражу?

Президент Порошенко в ответ на электронную петицию отметил, что поддерживает предложение о недопущении применения к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких или особо тяжких коррупционных преступлений, меры пресечения - залога.


Соответствующая электронная петиция № 22/000215-эп "Отмена денежного залога для коррупционеров" размещена на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.
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Удивительно не то, что этот вышел, а то, что подозреваемых от БПП даже не вызывали.
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Без таких "мангерів" Херсонська область пропаде - не заважайте йому "керувати"!!!
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..В цій ситуації головне було * ПРокукарекать * на Люлю ..а там *як вийде * ! Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Мангер вийшов на роботу, - прес-служба Херсонської облради - Цензор.НЕТ 2776
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Кто б сомневался!)) Мы ведь живемо по-новому! Для этого ж и устраивался госпереворот, пафосно названный олигархами "революцією гідності".
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Єто песец. Это полный песец.
РЫГО СОЕВАЯ СБУ, ХЕНИАЛЬНЕЙШАЯ В МИРЕ ПГОКУГАТУГА, И САМ ЦАРЬ СКАЗОЧНОЙ ОТРЕФОРМЛЕННОЙ И ЖИВУЩЕЙ ПО НОВОМУ УКРАИНЫ пэтро порошенко У ШОЦІ.
ЕМУ ВСЕ ГОВОРИЛИ БЕГИ, БЕГИ ,,НИКОЛАЕВИЧъ". ДАЛИ УЖЕ И ВРЕМЯ И МЕСТО.

А Він взяв та на роботу пішов. Дурний ????? Чи шо ?????? 😂😅😂
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Что самое интересное у другого возможного заказчика такое-же отчество, но к ниму вообще никаких вопросов, он вне подозрений.
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Так на Мангера нічого нема. Нуль матеріалів. Навіть мотив у слідства - дебільний. За чотири критичні публікації він замовив журналістку??? Маячня. Тим білш, що Катерина критикувала і його опонентів не меньше, а то і більше.
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Суд зачем был? Для понтов. Вот, мол, самый главный заказчик и не причем. Штраф заплачен. Тела уже нет, пора и дело закрывать.
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Короче в непонятных ситуациях,выходи на работу Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Мангер вийшов на роботу, - прес-служба Херсонської облради - Цензор.НЕТ 2071
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу, - пресс-служба Херсонского облсовета
 
 
 
 
 
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