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Все про:плен (1753) Донбасс (17975) операция Объединенных сил (967)

 Украинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов, одного террориста захватили в плен, - штаб ОС

Захвачен в плен еще один диверсант.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Группа Сил специальных операций, которая входит в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к наблюдательным постам украинских сил.

"В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сказано в сообщении.

Как  сообщалось ранее, 17 февраля ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов был взят в плен.

Украинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов, одного террориста захватили в плен, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112262
 
 
 Топ комментарии
 
есть.!..
потихоньку обменный фонд собирается...
наших, попавших в плен, пора домой возвращать...
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"Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен." - Здавалося б дрібничка, але як приємно!
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есть.!..
потихоньку обменный фонд собирается...
наших, попавших в плен, пора домой возвращать...
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бойко/юля/клоун отпустят. Нужен мир, переговоры с путей и автономия! (в автономии только танков будет больше, чем в большинстве стран НАТО).
А вообще молодцы наши в последнее время!
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Так и барыга отпустит! Тебе ж сказали - обменный фонд пополнился!
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Обменный фонд - для обмена, и это правильно.
А вы , Митя, "за кого"?
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Ти прапорець жовтоблакитний бачиш над моїм постом? Ось я за кого!
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Якщо персонально, то за Тимошенко!
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У порохнявих холуїв одна методичка, хто не за баригу, той за пуйла Які ж ви кумедні телепні! З даунбацькою ватою одного роду!
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Ти ,хоча б іноді , користуйся головою не тільки для приймання їжі ...
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Прапорець у нього то український , але ж це малорос із Дамбасу , там гобліни теж за люлю !
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А вона не барига, хлопчику? Вона в ЄЕСУ таке витворяла, що Порох порівнянно з нею дитинча святе. У нормальній країні її уже б декілька раз на електричний стілець посадили. А зараз вона дуже голодна (як і Бєня) і бажає сатисфакції і помсти. І понти, понти, понти (досить згадати технічно неможливий продаж населенню виключно українського газу). А з урахуванням її дружби з ****** - Україні гарантований звіздец. Навіть Зєля краще. Гірше тільки бойко, але то окрема клініка покидька медведчука.
Порох - мудак, але для армії багато зроблено і до Європи ми рухаємося непогано, а деякі болісні заходи давно треба було зробити.
Передбачаючи питання - я пока взагалі на вибори прєзіка не піду. Може б за Вакарчука проголосував...
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а можно детальніше про те що в ЄЕСУ вона витворяла ?
тоді вся краіна на бартері сиділа і я не знаю фактів щоб Украіна за ЄЕСУ борги перед росією погашала
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дурнику,сходи краще до Славка на концерт,послухай "не моя війна",та заспокойся...
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Для обменного фонда не выезжая из Киева можно насобирать гнид
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Одного медведчука хватит на всех моряков.
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Вот и хорошо и какое у него гражданство?
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Ну обычно "мясо" это шушара лугандоновская,а вот в ДРГ могут быть козлобородые вертухаи
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Почему бы не забросать листовками:
"Мы сегодня захватили вашего в плен, меняем на нашего, которого вы захватили в плен неделю назад, если вам свои люди более интересны, чем *****".
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Зачем листовками? Там связь через ОБСЕ налажена для таких случаев... Главное чтоб орки наших согласились менять, а это рашистское говно нам после допроса и нах не нужно! Хорошо бы кацапом оказалось...
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Это разные направления (сверху вниз, через кучу дипломатии или непосредственно на месте, из рук в руки) и разная сила воздействия, потом верхи пусть придумывают объяснения, если орки на местах уже зададут вопросы - а почему бы не поменять, а если меня завтра так?...
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Если честно..Счет на единицы не впечатляет. Нужны десятки. Сотни. Тысячи.
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Я тоже хочу 2 раба... Да и зеленки кто разминировать будет?
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Не сдерживай своего благородного порыва! Вступай в ССО и приводи тысячи пленных!
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Зачем учить,когда ты там должен быть ?
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"Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен." - Здавалося б дрібничка, але як приємно!
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ну не така вже і дрібничка - ліквідовано половину відділення, причому відділення дрг.
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"На Киев" они попадают, как правило, только с грунтовыми водами.
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Радует, что на 4 200-х только один пленный. Кацапы должны жить или в тундре, или в украинском перегное.
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Хотите убрать пивное пузо и подкачать кубики пресса? Накуй миостимуляторы! Спортивная пробежечка - наше всё!

Украинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов и захватили в плен еще одного, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3141
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как бы так убрать пивное пузо и при этом не переставать употреблять пиво? Украинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов и захватили в плен еще одного, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2092
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Оппачкі!! Іхтамнєтов там не стало!!! Полоненого можна і не брати - козлори лі всерівно їх не міняють, бо вонисвоїхнєбросають...
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А что так притихли"эксперты" цэнзоровские?Где разбор нашей спецуры?Всё ли правильно?Косяков нет?Может чему то подучиться?Помогите,вас так обычно до хера..
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Чую стукіт копит "іксперда" по всій херні Igor L !
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Зараз , зараз ... він тільки манну кашку доїсть і галапередольчику хряпне ...
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Отличненько... На четырех балбесов в ДНРе стало меньше... Нефиг шастать...
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Неплохо так орки нарвались! Будут знать как шорхатся у наших позиций!
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Такие новости всегда приятно слышать! Спецы - молодцы! Готовим обменный фонд!
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хорошая новость ! нефиг к нам лесть и в плен сдаваться не нежно будет ! молодцы ЗСУ хорошо сработали и результат сразу ! Слава Украине !
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ООС наладили беспрерывной поток 200-х на Ростов!!! Респект нашим военным!
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Треба більше в полон захоплювати! Щоб більше хлопців можна було виміняти!
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Молодці... Мати ще одного Іхтамнєта Єрофєєва до пари вчорашньому не зашкодить . Ну, а решті як завжди по кухлю гарячої смоли з морозу в горлянку і копняка в пекло..😃😃😃
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Молодці хлопці так тримати. Більше людей треба в полон захоплювати.
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Рад за наших воинов, отлично сражаются. А будут и ещё лучше воевать.
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ДРГ противника
Пішла гуляти в поле
Четверо не вернеться
Один в полоні кволий
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Хіба ж то люди ? Місцева гопота із мокшанськими дебілами , яким потрібне бабло , щоби на бояру і наркоту вистачило !
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Десять п'яних москалів
Йшли через Полісся,
Наїлися грибів -
І їх лишилось вісім...

Вісім п'яних москалів
Розмовляли в Львові.
Все ж таки це Львів -
І їх лишилось двоє...

Двоє п'яних москалів
Степом прямували,
Стріли козаків -
І москалів не стало
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Вірш про несправедливість атмосферного тиску:

На цій землі живе москаль
І, мов навмисне,
Лиш сто один кілопаскаль
На нього тисне.
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Шановні, не потрібно, щоб нас розєднували політичні дебати, а навпаки обєднували питання захисту Украіни, хлопці молодці
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Перевыполним программу *****: каждому ихтамнету по отдельной квартире, но в одном доме.
Українські спецпризначенці під час бою на Донбасі ліквідували чотирьох диверсантів і захопили в полон ще одного, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7252
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От почитайте.
https://glavred.info/opinions/10050176-putinu-v-********-dali-dobro-na-voynu-v-ukraine.html
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"..один из оккупантов был взят в плен,"- эти строки- бальзам на душу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов, одного террориста захватили в плен, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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