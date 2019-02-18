 Украинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов, одного террориста захватили в плен, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Группа Сил специальных операций, которая входит в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к наблюдательным постам украинских сил.

"В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 17 февраля ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов был взят в плен.