 Украинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов, одного террориста захватили в плен, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Группа Сил специальных операций, которая входит в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к наблюдательным постам украинских сил.
"В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 17 февраля ДРГ наемников РФ пыталась атаковать украинские позиции на Донбассе, один из оккупантов был взят в плен.
потихоньку обменный фонд собирается...
наших, попавших в плен, пора домой возвращать...
А вообще молодцы наши в последнее время!
А вы , Митя, "за кого"?
Порох - мудак, але для армії багато зроблено і до Європи ми рухаємося непогано, а деякі болісні заходи давно треба було зробити.
Передбачаючи питання - я пока взагалі на вибори прєзіка не піду. Може б за Вакарчука проголосував...
тоді вся краіна на бартері сиділа і я не знаю фактів щоб Украіна за ЄЕСУ борги перед росією погашала
"Мы сегодня захватили вашего в плен, меняем на нашего, которого вы захватили в плен неделю назад, если вам свои люди более интересны, чем *****".
Пішла гуляти в поле
Четверо не вернеться
Один в полоні кволий
Йшли через Полісся,
Наїлися грибів -
І їх лишилось вісім...
Вісім п'яних москалів
Розмовляли в Львові.
Все ж таки це Львів -
І їх лишилось двоє...
Двоє п'яних москалів
Степом прямували,
Стріли козаків -
І москалів не стало
На цій землі живе москаль
І, мов навмисне,
Лиш сто один кілопаскаль
На нього тисне.
https://glavred.info/opinions/10050176-putinu-v-********-dali-dobro-na-voynu-v-ukraine.html