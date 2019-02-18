EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1580  76
Все про:дотации (68) олигарх (500) Гройсман (4579) Косюк (10)

 Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах

На решение Кабинета министров влияет средний бизнес, а не олигархи.

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью изданию Ліга.net.

"Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют. Скажу честно: парадокс, но средний бизнес влияет больше, потому что мы с ним советуемся. Это бизнес-ассоциации, EBA (Европейская бизнес-ассоциация. - Ред..), СУП (Союз украинских предпринимателей. - Ред.), Федерация работодателей и другие. Много дискуссий. Правительству важно не принимать однобоких решений. И нам это удается", - сказал Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываем власти Украины сосредоточить внимание на схемах формирования госдотаций в аграрном секторе, - евродепутат Альберто Чирио

Отвечая на вопрос, с кем из олигархов он виделся в последнее время, Гройсман ответил: "Почти всех видел. Они большая часть экономики государства и крупные налогоплательщики. Это масштабные промышленные производства и крупнейшие работодатели. Есть о чем поговорить".

Также премьер отметил, что крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать: "Но и крупный бизнес не надо демонизировать: сегодня он заботится о своей репутации и прозрачности. Он взаимодействует с глобальным миром. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х. В те времена не было понятия "комплаенс", а сейчас совсем другие правила и требования. Вы упомянули владельца МХП (Юрия Косюка. - Ред.). Акции компании торгуются на Лондонской бирже, между прочим".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин готовит новые дотации для Косюка: 350 гривен за каждую курицу, - "Экономическая правда"

Отвечая на вопрос о дотациях МХП Косюка Гройсман заявил: "Мы вообще никого не дотируем персонально. Мы дотируем тех, кто создает рабочие места в Украине. Точка. Давайте на примере. Мы дотируем производства украинской сельхозтехники. Они все прибыльные. Зачем я это делаю? По одной причине. Я хочу, чтобы еще больше украинской техники производилось. Сегодня работает мультипликатор - на одну гривну, которую компенсирует правительство, аграрии вкладывают четыре свои. Также правительство дотирует КРС-предприятия (предприятия, выращивают крупный рогатый скот. - Ред.). Они прибыльные, но я их доходы даже не считаю. Мне интересно, чтобы в Украину был насыщенный, а значит более дешевый, рынок мяса. ... Мы можем инвестировать миллиард, а нам вернутся миллиарды".

Источник: https://censor.net.ua/n3112260
 
 
Источник: й
 Топ комментарии
 
Оце я и ожидал почути вид вора ))) Ахметову передай приветик,пупсик ))
 показать весь комментарий
 
Само собой!
Те бандюки, что в 90-е крышевали "бизнеков", взрывали и стреляли конкурентов, подогревали несговорчивым энтузиазм утюгом к заднице, сегодня - "уважаемые бизнесмены", члены Рады, как Юра Енакиевский, и всевозможных местных органов власти, "благотворители" и спонсоры, как Нарик".
И твои подчиненные, Борисыч, да и, возможно, ты сам, в засос с ними целуетесь, детей крестите, отдыхаете и делаете бизнес вместе.
Так что, не удивил, защитнег.
 показать весь комментарий
 
Конечно, быдлу реформы и зарплаты в 200$, олигархам Роттердам
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оце я и ожидал почути вид вора ))) Ахметову передай приветик,пупсик ))
 показать весь комментарий
 
 
-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?
-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
 показать весь комментарий
 
 
"Мы можем инвестировать миллиард, а нам вернутся миллиарды. " Кому "нам" ?
 показать весь комментарий
 
 
А Кошулинский говорит,что деолигархизация обязательна ))) И почему он мне нравится ? ))
 показать весь комментарий
 
 
Им можно а нам нет? А как же справедливость? Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 3841
 показать весь комментарий
 
 
Что ты,глюпенький )) Отнять и посадить. Как вора. Они же воры.
 показать весь комментарий
 
 
вот ЭТО как раз и сделал украинский олигарха - ОТНЯЛ И ПОДЕЛИЛ!
 показать весь комментарий
 
"Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют", - сказал Гройсман.Источник: https://censor.net.ua/n3112260

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это что новая шутка. Может какие то лохи схавают это.
 показать весь комментарий
 
 
Как щиколадные недоумки то по потолку забегали! Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже. Нет, щикаладные, мы вам не верим!
 показать весь комментарий
 
Конечно, быдлу реформы и зарплаты в 200$, олигархам Роттердам
 показать весь комментарий
 
 
...и не надо демонизировать: сегодня он (олигархат) заботится о своей репутации и прозрачности." Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 4819 ПРОГИБ Кабмина ЗАСЧИТАН !!! Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 4819
 показать весь комментарий
 
 
Ой, дурак! На каждом миллионе не одна загубленная жизнь.
 показать весь комментарий
 
 
Да Грося , это уже не тот сумасшедший бизнес 90-х а гораздо хуже - это уже сословно-олигархическое государство у руля которого стоят преступники которые пытаются создать в Украине олигархическую диктатуру латиноамериканского типа !!! Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 8686
 показать весь комментарий
 
 
да в 90-ые можно было хоть договориться с кем нужно, а сейчас тупо отжимают по беспределу.
 показать весь комментарий
 
 
Их девиз - "слабых в рабы, сильных в гробы "... Вот и вся их бизнес-философия.... Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 3891
 показать весь комментарий
 
 
Косюк был советником президента и при этом олигархи ни как не влияют, **** ты гнойсман.
 показать весь комментарий
 
 
На заводах ублюдка Косюка установили видеокамеры и если работник не улыбается за 4 000 гривен зарплаты,его увольняют.Видеокамеры фиксируют улыбку на лице.
 показать весь комментарий
 
 
Поржав. Цікаво, яку музику їм крутять? "Сіводня ми нє на парадє, ми к камунізьму на путі..."?
 показать весь комментарий
 
Само собой!
Те бандюки, что в 90-е крышевали "бизнеков", взрывали и стреляли конкурентов, подогревали несговорчивым энтузиазм утюгом к заднице, сегодня - "уважаемые бизнесмены", члены Рады, как Юра Енакиевский, и всевозможных местных органов власти, "благотворители" и спонсоры, как Нарик".
И твои подчиненные, Борисыч, да и, возможно, ты сам, в засос с ними целуетесь, детей крестите, отдыхаете и делаете бизнес вместе.
Так что, не удивил, защитнег.
 показать весь комментарий
 
 
Но и крупный бизнес не надо демонизировать - а тарифы от этих олигархов белые пушистые.

Чувствует, что Украинский народ взвинчен на ахметовых и т.д. и т.п.! Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 7634
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов который за год заработал 944 млн. $, заплатил в общем 1,3% налога со всего оборота. Интересно было бы с#ка узнать, сколько он заносит на Банковую, чтоб его бизнес не трогала ГФС?

Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
Тут він правий, обирають та грабують в костюмах та краватках, а не в масках.
 показать весь комментарий
 
 
Ну,конечно! Нарик стал уважаемым бизнесменом, приближённым к власти и церкви, а так же ещё пару десятков таких как он. На ноль помножу, сучий потрох! - знакомый лексикон?!
 показать весь комментарий
 
 
Если случится чудо или массовый вброс и этот мафиозник гений экономики таки останется премьером после выборов, то он просто в следующий раз вместо придумывания объяснений просто сядет на стол и насрёт! Такую дичь втирает...
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну нормально, когда Ахметка за год увеличивает свое состояние на 76%. А страна при этом берет в долг 286 млрд. грн. Петя за две недели "заработал" 130 миллионов грн. И газ пихать родному населению по 408 % наценки....
 показать весь комментарий
 
 
Нет у нас никакого крупного бизнеса, Грося. Ахметов не строил металлургические комбинаты, которыми владеет. Не строил он и электростанции, которыми владеет. Фирташ не строил химические комбинаты, которыми владеет. Пинчук не строил ферросплавные и трубные заводы, которыми владеет. Порошенко не строил кондитерские фабрики, которыми владеет. Все эти люди присвоили себе крупные заводы, которые строил народ еще во времена совка. Это не крупный бизнес, это воровство в особо крупных размерах.

Для того, чтобы появился крупный бизнес, сначала должен появиться фондовый рынок. Акции корпораций должны продаваться на фондовом рынке. У украинских корпораций должны появиться тысячи акционеров. Крупный бизнес не может быть олигархическим.
 показать весь комментарий
 
 
Это что-ж,забрать и национализировать предприятия у олигархов,а затем им же их перепродать? ВОНА уже проделала раз нечто подобное.., и денежки уплыли в неизвестном направлении..
 показать весь комментарий
 
 
та да....більш того, мало хто з них створив нові окремі бізнеси, вони лише сидять на тому, що їм наділив Кучма в 90-х роках.
 показать весь комментарий
 
 
Воровство называть бизнесом? Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 9447 А дотации крупным компаниям -олигархов называть налогоплательщивами? Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 5874. ето типа как *бизнесмен* и кормилец Украины Косюк с Ахметовым получили дотаций и компенсаций из бюджета в несколько раз больше чем они заплатили налогов?
 показать весь комментарий
 
 
"Мне интересно, чтобы в Украину был насыщенный, а значит более дешевый, рынок мяса. ... Мы можем инвестировать миллиард, а нам вернутся миллиарды".
В 2017м филе курицы стоило 60 -- 70 за килограмм.
Потом Косюк получил дотации на 800 миллионов гривен.
Филе подскочило в цене до 100 гривен за кг.

?????????
Источник: https://censor.net.ua/n3112260
 показать весь комментарий
 
 
А ты видет яхту Косюка за 50 лямов.у.е. на которой он курочек катает чтобы у них было мясо нежное? Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 2544
 показать весь комментарий
 
 
а он там не только курочек но и настюшек рыбок катает
на них ему новые безвозвратные кредиты выдадут - шлюшек надо катать на хороших яхтах Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 5944
 показать весь комментарий
 
 
Если верить Пете, он получил в 2018 году со всех своих заводов и фабрик аж 500тыс. у.е. При етом только официально он тратит на свою избирательную кампанию 10 миллионов гривень в день. Задача для третьекласника, откуда Петя берет деньги, если за месяц избирательной кампании он потратил почти пол миллиарда гривень и ето только официально?
 показать весь комментарий
 
 
из президентского фонда и поборов с большого бизнеса.
 показать весь комментарий
 
Пусть Порошенко построит с нуля кондитерские фабрики и зарабатывает на них миллиарды. Пусть Ахметов построит с нуля металлургические комбинаты и электростанции и зарабатывает на них миллиарды. Пусть Фирташ построит с нуля химические комбинаты и титановые комбинаты и зарабатывает на них милларды. Пусть Жеваго построит с нуля горнобогатительны комбинаты и зарабатывает на них миллиарды.

Но эти господа ничего не строят. Они присвоили все заводы и доят их как коров. Разве это капитализм?
 показать весь комментарий
 
 
Але моя вони ще ті бізнесмени. Якщо після 31 березня 2019 року ця шайка лишиться на місцях доїти корову, то скоро такі з'явиться в нас новий Махно або Довбуш. Я так гадаю. Бо вже дістали ці манкурти розкрадати країну в ім'я власного збагачення.
 показать весь комментарий
 
 
они работают на пецю и гросю
и не шатайте лодки - петьков-гросей штормит Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах - Цензор.НЕТ 6975
 показать весь комментарий
 
 
главное потоки пустить в нужное русло, и все уже не так страшно)))
 показать весь комментарий
 
 
Порада олігархофобам, зрадофілам й іншій обіженій #1z@обратії, як побороти олігархію -
Збираємо кілька тисяч зубожілих разом з обіженими, створюємо акціонерне товариство, випускаємо акції ну хочам 1шт.= 10коп., розповсюджуємо акції винятково серед зубожілих й обіжених. Дивимось через місяць скільки акцій придбано. Прогнозую що більше як на 100грн. не вийде.
Візьмемо ідеальний варіант - всі акції придбані, сформували акціонерний капітал близько 1мпн.грн. Створюйте собі яке хочете підприємство і платіть самі собі по 1000 євро ?
 показать весь комментарий
 
Для начало вводим прогресивный налог и закрываем офшоры с роялти и прочей хернёю.
 показать весь комментарий
 
 
у него бред с винницкого базара и с купленого диплома
 показать весь комментарий
 
 
когда посмотрим на тарифы ,курс зеленых монет ,цены,зарплаты и пенсии-то сразу перед глазами фильм"Вечори на хуторі біля Деканьки" и персонаж "Пацюк" вареники жрет ...
 показать весь комментарий
 
 
Их никто и не демонизирует. Демонизируют вас- проституток продающих ресурсы страны олигархам за "долю малую"
 показать весь комментарий
 
 
вот брехун, как и порошенко, а как же состояние мальдивского брехуна и ахметова. Народ дни считает ,чтоб вся эта банда села на нары
 показать весь комментарий
 
 
Вот когда условия ведения бизнеса станут одинаковыми для всех; когда на больших бищнесменов положат ответственность за весь тот грабёжь который они вели с помощью власти все эти десятилетия; когда на общих условиях обложат налогами офшоры то, можно будет поговорить о прозрачности большого бизнеса.
 показать весь комментарий
 
 
Будеш з ними в одній камері сидіти,бидло кошерне
 показать весь комментарий
 
 
А че я знал одну проститутку которая за небольшие деньги целку заштопала и уже как целка вышла замуж за какого то прикукушеного и в то же время набожного иностранца Фактически она теперь целомудрена и практически непорочна Вот так то лохи Рабы не должны демонизировать жозяев м осуждать проституток с заштопаными целками Пуст даже обладающими глубокими глотками и роздолбаным очелом
 показать весь комментарий
 
 
Порада олігархофобам, зрадофілам й іншій обіженій #1z@обратії, як побороти олігархію -
Збираємо кілька тисяч зубожілих разом з обіженими, створюємо акціонерне товариство, випускаємо акції ну хочам 1шт.= 10коп., розповсюджуємо акції винятково серед зубожілих й обіжених. Дивимось через місяць скільки акцій придбано. Прогнозую що більше як на 100грн. не вийде.
Візьмемо ідеальний варіант - всі акції придбані, сформували акціонерний капітал близько 1мпн.грн. Створюйте собі яке хочете підприємство і платіть самі собі по 1000 євро ?
 показать весь комментарий
 
стопудово!! Не грабят же ж в открытую и не убивают, а делают это сладенько и нежно, залезая в карманы лохов до самой подкладки, сопровождая грабеж заломлено поднятыми бровками домиком и драматическими завываниями "путин нападе!!!"
Только у средневековых искателей удачи все равно был какой-то "кодекс чести" - последнее не отбирали у сирых и убогих. а современные соевые флибустьеры сдирают с лоха всю кожу до кости.
 показать весь комментарий
 
 
Как часто вижу я сон,мой удивительный сон
Где власть и бизнес танцую вальс Бостон
Там гривна падает вниз,лоббизма крутится диск
Не уходи побудь со мной ты мой каприз
Великий бізнес в Україні не варто демонізувати. Це вже не той божевільний бізнес 1990-х, - Гройсман про олігархів - Цензор.НЕТ 2508 Великий бізнес в Україні не варто демонізувати. Це вже не той божевільний бізнес 1990-х, - Гройсман про олігархів - Цензор.НЕТ 6779
 показать весь комментарий
 
 
Как часто вижу я сон,
Мой удивительный сон
Где рубль с бочкой разхерачен об бетон.

Там гривну просят на бис
Но зрады крутится диск
И Сашка бьётся головой об кипарис. Великий бізнес в Україні не варто демонізувати. Це вже не той божевільний бізнес 1990-х, - Гройсман про олігархів - Цензор.НЕТ 6032
 показать весь комментарий
 
Повторяешся соевый ******** а идеальный варионт скажу тебе по секрету Ну как шиколадному дятлу Эт повесить эту ******* на видном месте и причем высоко а под ними повесить ихних холуев и шестерок И конечно же не снимать месячишкоК сожалению мы не достигнем идеала в ближайшее время И запомни ******** эт они пока дАртаньяны а случись что а оно объязательно случится Они привратятся в обыкновенных петухов Ну как ты примерно
 показать весь комментарий
 
Да, уж,на покраске оградок столько не заработаешь
 показать весь комментарий
 
Стопудово,ахметка в девяностые был просто сумасшедшим идиотом,платил чечетову и кучме,а теперь он правильный мальчик - платит гросе и его корешам из роттердамной комиссии.
 показать весь комментарий
 
Он будет как в 90х пока, обычный человек не сможет в суде выиграть дело против олигархов и выиграть многомиллионные компенсации за нарушение своих прав. Пока они будут чувствовать, что государство защищает их несмотря на все их нарушения, бизнес олигархов должен считаться бизнесом 90х
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах
 
 
 
 
 
 вверх