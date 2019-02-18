 Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х, - Гройсман об олигархах

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью изданию Ліга.net.
"Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют. Скажу честно: парадокс, но средний бизнес влияет больше, потому что мы с ним советуемся. Это бизнес-ассоциации, EBA (Европейская бизнес-ассоциация. - Ред..), СУП (Союз украинских предпринимателей. - Ред.), Федерация работодателей и другие. Много дискуссий. Правительству важно не принимать однобоких решений. И нам это удается", - сказал Гройсман.
Отвечая на вопрос, с кем из олигархов он виделся в последнее время, Гройсман ответил: "Почти всех видел. Они большая часть экономики государства и крупные налогоплательщики. Это масштабные промышленные производства и крупнейшие работодатели. Есть о чем поговорить".
Также премьер отметил, что крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать: "Но и крупный бизнес не надо демонизировать: сегодня он заботится о своей репутации и прозрачности. Он взаимодействует с глобальным миром. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х. В те времена не было понятия "комплаенс", а сейчас совсем другие правила и требования. Вы упомянули владельца МХП (Юрия Косюка. - Ред.). Акции компании торгуются на Лондонской бирже, между прочим".
Отвечая на вопрос о дотациях МХП Косюка Гройсман заявил: "Мы вообще никого не дотируем персонально. Мы дотируем тех, кто создает рабочие места в Украине. Точка. Давайте на примере. Мы дотируем производства украинской сельхозтехники. Они все прибыльные. Зачем я это делаю? По одной причине. Я хочу, чтобы еще больше украинской техники производилось. Сегодня работает мультипликатор - на одну гривну, которую компенсирует правительство, аграрии вкладывают четыре свои. Также правительство дотирует КРС-предприятия (предприятия, выращивают крупный рогатый скот. - Ред.). Они прибыльные, но я их доходы даже не считаю. Мне интересно, чтобы в Украину был насыщенный, а значит более дешевый, рынок мяса. ... Мы можем инвестировать миллиард, а нам вернутся миллиарды".
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?
-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
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Это что новая шутка. Может какие то лохи схавают это.
Те бандюки, что в 90-е крышевали "бизнеков", взрывали и стреляли конкурентов, подогревали несговорчивым энтузиазм утюгом к заднице, сегодня - "уважаемые бизнесмены", члены Рады, как Юра Енакиевский, и всевозможных местных органов власти, "благотворители" и спонсоры, как Нарик".
И твои подчиненные, Борисыч, да и, возможно, ты сам, в засос с ними целуетесь, детей крестите, отдыхаете и делаете бизнес вместе.
Так что, не удивил, защитнег.
Чувствует, что Украинский народ взвинчен на ахметовых и т.д. и т.п.!
Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
мафиозникгений экономики таки останется премьером после выборов, то он просто в следующий раз вместо придумывания объяснений просто сядет на стол и насрёт! Такую дичь втирает...
Для того, чтобы появился крупный бизнес, сначала должен появиться фондовый рынок. Акции корпораций должны продаваться на фондовом рынке. У украинских корпораций должны появиться тысячи акционеров. Крупный бизнес не может быть олигархическим.
В 2017м филе курицы стоило 60 -- 70 за килограмм.
Потом Косюк получил дотации на 800 миллионов гривен.
Филе подскочило в цене до 100 гривен за кг.
?????????
Источник: https://censor.net.ua/n3112260
на них ему новые безвозвратные кредиты выдадут - шлюшек надо катать на хороших яхтах
Но эти господа ничего не строят. Они присвоили все заводы и доят их как коров. Разве это капитализм?
и не шатайте лодки - петьков-гросей штормит
Збираємо кілька тисяч зубожілих разом з обіженими, створюємо акціонерне товариство, випускаємо акції ну хочам 1шт.= 10коп., розповсюджуємо акції винятково серед зубожілих й обіжених. Дивимось через місяць скільки акцій придбано. Прогнозую що більше як на 100грн. не вийде.
Візьмемо ідеальний варіант - всі акції придбані, сформували акціонерний капітал близько 1мпн.грн. Створюйте собі яке хочете підприємство і платіть самі собі по 1000 євро ?
Збираємо кілька тисяч зубожілих разом з обіженими, створюємо акціонерне товариство, випускаємо акції ну хочам 1шт.= 10коп., розповсюджуємо акції винятково серед зубожілих й обіжених. Дивимось через місяць скільки акцій придбано. Прогнозую що більше як на 100грн. не вийде.
Візьмемо ідеальний варіант - всі акції придбані, сформували акціонерний капітал близько 1мпн.грн. Створюйте собі яке хочете підприємство і платіть самі собі по 1000 євро ?
Только у средневековых искателей удачи все равно был какой-то "кодекс чести" - последнее не отбирали у сирых и убогих. а современные соевые флибустьеры сдирают с лоха всю кожу до кости.
Где власть и бизнес танцую вальс Бостон
Там гривна падает вниз,лоббизма крутится диск
Не уходи побудь со мной ты мой каприз
Мой удивительный сон
Где рубль с бочкой разхерачен об бетон.
Там гривну просят на бис
Но зрады крутится диск
И Сашка бьётся головой об кипарис.