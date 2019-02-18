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 Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%, а в некоторых случаях - на 60%, - "Киевтеплоэнерго"

Киевляне получили платежки за январь 2019 года в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40% - 60%. Причин несколько, кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"Подавляющее количество потребителей платят по данным показаний теплосчетчика, то есть за фактический объем потребленой тепловой энергии на нужды отопления дома. Однако, температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла "-4,5" °С), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 г. начал действовать новый тариф. В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома", - об этом во время пресс-брифинга 14 февраля рассказал директор СП" Энергосбыт "КП"Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Начисление потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.

В домах, где установлены тепловые счетчики - распределение осуществляется (в соответствии с требованиями Постановления Кабмина №630) пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

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"Что касается домов, в которых приборы учета в отопительный период были в нерабочем состоянии - начисление потребителям происходят по средним начислениями за прошлый отопительный период, то есть применяются фактические объемы потребления за предыдущий отопительный период. Такой механизм позволяет до момента восстановления работы прибора учета выставлять к оплате объемы тепловой энергии, в соответствии с фактической потребностью дома и не выставлять избыточную оплату", - пояснил Лопатин.

Начисление для квартир, которые оснащены индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоят из двух составляющих:

- начисление согласно показаниям индивидуальных счетчиков;
- начисление за отопление мест общего пользования

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В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления, подлежит ежемесячной корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температурой наружного воздуха, в соответствии с условиями Постановления утвержденной 19 декабря 2015 г., Кабмином Украины № 1037.

Начисление для квартир, которые не оснащены индивидуальными счетчиками ГО, состоят из начислений за отапливаемую площадь квартиры:

Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%, а в некоторых случаях - на 60%, - Киевтеплоэнерго 01

Например: за январь 2019 г. коэффициент отклонения составил 1,2404 (для 31 суток предоставления услуги). Нормативный тариф 38,50 грн. умножаем на коэффициент отклонения 1,2404 получаем 47,75 грн / кв. м. - плата за 1 кв. м за январь 2019.

При этом, коэффициент отклонения будет различным для разного количества суток предоставления услуги по централизованному отоплению в январе.

Источник: https://censor.net.ua/n3112256
 
 
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Эта олигархическая власть не может даже во время выборов удержаться, чтобы не обобрать лохов. Мы все для них лохи, которых надо стричь.
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Вы переживали, что нет у нас "покращення" в Украине, вот пожалуйста вам пример.
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Подяка Господу за те, що дарує українцям м'які зими.. Якими б були платіжки за опалення від "потужних реформаторів" якби на два-три тижні вдарили морози градусів в 15?
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Та шо вы переживаете! Во- первых, пенсии пенсионерам повысили на восемь гривен, второе, министр финансов вчера сказала, что через 50 лет мы догоним Польшу , а если не будем много есть, то и возможно даже перегоним((
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Ну нормально, а шо? Киевляне богатії, поэтому это еще мало! Со следующего отоп. сезона, надо еще процентов на 150 поднимать.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%, а в некоторых случаях - на 60%, - "Киевтеплоэнерго"
 
 
 
 
 
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