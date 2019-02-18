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 Общество, За рубежом
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Все про:Facebook (251) пропаганда (2184)

 Facebook заблокировал англоязычный проект пропагандистского телеканала Russia Today

После расследования американского телеканала CNN компания Facebook заблокировала страницу англоязычного видеопроекта пропагандистского телеканала Russia Today "In the Now".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Симоньян пишет, что "проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook".

Она считает, что страницу заблокировали после расследования CNN. В компании выяснили, что проект RT финансируется из России.

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"И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений", - пишет Симоньян.

Facebook заблокировал англоязычный проект пропагандистского телеканала Russia Today 01

Она утверждает, что проект не нарушал правил Facebook.

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"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано и ничего, вещают спокойно", - написала главред RT.

Источник: https://censor.net.ua/n3112251
 
   
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Фейсбук не Меркель, понимает, что происхождение электронов тоже имеет смысл.
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Давно пора закрыть рашистов, а Украине открыть свой ресурс, а то порохоботы только со своими на "Цензоре" воюют.😋
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А тут я еще слышал что-то против ФБ... Америка - наш друг и союзник. Причем не только власть, но и народ.
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недавно там прикрыли 24 Украина. воююет фейсбук гибридно
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Вот, уже скоро, наступит эра "Чебурнета", причём не "гибридная", а сравнимая, разве что со всё поглощающей трясиной безысходности и отчаяния, и тогда всё, что было до этого, покажется милыми воспоминаниями Facebook заблокировал англоязычный проект пропагандистского телеканала Russia Today - Цензор.НЕТ 1994
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Маргарита Симоньян, ты армян какой-то пьян. Стидно дзевушьке - напилься, сам потом с собой женильса!
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Запретами и блокировками проблему существования РФ не решить!
Где альтернативные ТВканалы на языках народов РФ?
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эхо москвы готовит пилотный проект, на тувинском языке.
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Надо, чтобы слова "RТ", "Раша Тудэй" и имя Маргарита Симоньян воспринимались людьми, как опасность быть обманутыми, угроза психологическому состоянию и психическому здоровью. Это - зараза, транслируемый через интернет информационный "Новичок". "В печку его", - сказал бы Ф.Ф.Преображенский.
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россиянин встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё немецкую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо болгарский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в корейский автомобиль, включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая родные русские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения. Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
" МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! "
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