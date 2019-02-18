 Facebook заблокировал англоязычный проект пропагандистского телеканала Russia Today

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Симоньян пишет, что "проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook".

Она считает, что страницу заблокировали после расследования CNN. В компании выяснили, что проект RT финансируется из России.

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"И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений", - пишет Симоньян.

Она утверждает, что проект не нарушал правил Facebook.

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"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано и ничего, вещают спокойно", - написала главред RT.