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 Политика Украины
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 Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК, - Аваков

Национальная полиция Украины сотрудничает с международными полицейскими организациями Европолом, Интерполом и другими с целью предотвращения вмешательства в работу серверов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Особую опасность представляет вероятность внешнего или внутреннего вмешательства в работу серверов ЦИК. Мы должны минимизировать эти риски, поскольку последствия от них могут быть катастрофическими. Для этого Национальная полиция Украина активно сотрудничает с международными полицейскими организациями Европолом, Интерполом и другими", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также отметил, что особую опасность накануне выборов представляет подкуп голосов.

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"Особые риски видим в попытке покупки голосов избирателей. Уже поступает информация о развертывании схем подкупов избирателей. Мы пристально за этим наблюдаем, если мы увидим, что это переходит в фазу уголовного дела, то мы немедленно на это отреагируем", - сказал А.Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/n3112250
 
 
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авакян несменяемый - таке верзе - что просто ухи вянут
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Бюлетені треба перевозить в рюкзаках. Це забезпечить чесні вибори.
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Нацполиция сотрудничает с вором парашенко,рыгами и кацапами. Иначе зачем садит активистов,не следит за вандалами памятников героям и не защищает граждан ?
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Как это рюкзачная обезьяна может открывать рот про какие-то сотрудничества с нормальными людьми ? К тому же стаканами швыряется ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК, - Аваков
 
 
 
 
 
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