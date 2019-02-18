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 Общество
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Все про:Киев (17182) Ник Вуйчич (8)

 24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью

24 февраля в Киеве во Дворце спорта пройдет 7-часовой тренинг "Победитель лени. Жизнь без границ". На этом мероприятии выступят два топовых мотивационных спикера: Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич.

В жизни каждого человека существует два главных врага – лень и страх. Лень становится барьером, который мешает нам жить той жизнью, о которой мы мечтаем. А страх сковывает, не давая даже сделать попытку. Эти два врага побеждают нас, обкрадывают и мешают жить полноценно. Пришло время от них избавиться.

Ник Вуйчич – американский мотивационный спикер, автор бестселлеров, человек без рук и ног, отец четверых детей. Он победил в своей жизни страх и неуверенность, открыв для себя двери к новым возможностям и путям реализации. На тренинге он поделится практичными советами преодоления страха и расскажет свою историю безграничной жизни.

Ицхак Пинтосевич – эксперт в Системном развитии Личности №1 в СНГ, почетный профессор Бизнес-Школы "Синергия". Ицхак знает, как бороться с ленью, как начать действовать, а не только мечтать. На своем выступлении он даст пошаговую инструкцию, как начать двигаться в направлении цели, переступая через лень.

Вместо того, чтобы еще один год пробыть под давлением дедлайнов, прокрастинациии уныния – победите этих врагов.

Тренинг "Победитель лени. Жизнь без границ" – верный шаг к великой жизни.

Как продолжение тренинга вам предоставят доступ к 30-дневному онлайн-курсу, где вы получите 20 способов победы над ленью, спичи от лучших коучей и заряд мотивации на весь 2019 год. Не упустите свою возможность жить великой жизнью действий!

В вашей жизни будет полный апгрейд и невероятный квантовый скачок, не пропустите!

10% от проданных билетов передаются на исполнения мечтаний детей, которые борются за жизнь - в фонд "Ти не один"; проект "Здійсни мрію" на телеканале 1+1. Также бесплатные билеты предоставляются людям с инвалидностью. Пишите на электронную почту: gubska@gmail.com

24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью 01

Билеты на тренинг: http://pintosevich.com/winner/

 Новость публикуется на правах рекламы

 

Источник: https://censor.net.ua/n3112249
 
 
 Топ комментарии
 
цензор докатился до рекламы мошенников - фу!!!!!!!!
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кочи поцы будут учить тому что сами не умеют 24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью - Цензор.НЕТ 1943
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Опять сектанты будут втирать лохам за их деньги, что они не лохи.
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кочи поцы будут учить тому что сами не умеют 24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью - Цензор.НЕТ 1943
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цензор докатился до рекламы мошенников - фу!!!!!!!!
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Интересно - как пивное пузо наконец победить и кубики подкачать, будет?
А то всякие стимуляторы уже и на зуй наматывал, нифига не помогает...
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я за 2 місяця скинув 10 кг. попав до лікарні з апендицитом, після капельниць нехотів ні їсти ні пити, це тривало 7 днів. далі вдома дієта, відмовився від картоплі, хліба солі і цукру. рахував калорії- до 1500 за день. на вечерю салат, бажано до 8 вечора. через 3 тижні мінус 5 кг. заліз в штани які до того неміг зашпилити. ше легенько підсів на чай пуер, але чорний бо зелений дуже специфічний і смердючий. 6 грам чаю на 100 води. по 5 заварювань. і не кожен день через 2-3 бо маю високий тиск. за неповних 2 місяця з 92-93 кг залишилося 82. зійшли набряки бо навіть злетіла обручка яка нерухалася на пальці а після пянок так стискала шо він синів. а пивне пузо це байки, я 2 роки непив пиво а пузо в обємі тільки росло
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Дякую за інструкцію, але мій пост - то сарказм (бо тут на форумі постійно хтось спамить якимись чудо-засобами для підкачування кубиків та проти пивного пузирла) 24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью - Цензор.НЕТ 7046
Втім, на інших ресурсах теж... аж до гейщини доходить...

24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью - Цензор.НЕТ 5750
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работать больше, жрать меньше, уже слышали)) и не лениться за 200 баксов выполнять работу за которую в нормальных странах платят 1000.
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Леность это одна из характеристик гениев, поэтому не пойду я на ваш тренинг против лености и не надо оно мне.
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Они немножечко не поняли в какую страну эти оба поца имели приехать))))
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Опять сектанты будут втирать лохам за их деньги, что они не лохи.
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***
- подайте на хлеб..
- лентяй ты.. шел бы работать...ладно даю тебе пятерку... только чтобы не пропил! - о чем речь? я на нее построю санаторий для алкоголиков


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Бутусов, я так понимаю, в доле с этими проходимцами
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Аггга, пррротив 🍫-го бан на три дня!!!
Ваще ощекаладился сайт!!!
😁
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.

Ента лучче!!
😂😂
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А я считаю,что любая информация не помешает. Даже плохая.Никто не принуждает брать все на веру. Интересен даже бред )) С научной точки зрения.
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Мало того, что это аферисты. По ходу один еще и еврей.
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Дайте им наш прожиточный минимум на два месяца, и потом посмотрим, как они будут побеждать страх.
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