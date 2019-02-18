 24 февраля впервые Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич обучат, как победить лень, страх и жить безграничной жизнью

В жизни каждого человека существует два главных врага – лень и страх. Лень становится барьером, который мешает нам жить той жизнью, о которой мы мечтаем. А страх сковывает, не давая даже сделать попытку. Эти два врага побеждают нас, обкрадывают и мешают жить полноценно. Пришло время от них избавиться.
Ник Вуйчич – американский мотивационный спикер, автор бестселлеров, человек без рук и ног, отец четверых детей. Он победил в своей жизни страх и неуверенность, открыв для себя двери к новым возможностям и путям реализации. На тренинге он поделится практичными советами преодоления страха и расскажет свою историю безграничной жизни.
Ицхак Пинтосевич – эксперт в Системном развитии Личности №1 в СНГ, почетный профессор Бизнес-Школы "Синергия". Ицхак знает, как бороться с ленью, как начать действовать, а не только мечтать. На своем выступлении он даст пошаговую инструкцию, как начать двигаться в направлении цели, переступая через лень.
Вместо того, чтобы еще один год пробыть под давлением дедлайнов, прокрастинациии уныния – победите этих врагов.
Тренинг "Победитель лени. Жизнь без границ" – верный шаг к великой жизни.
Как продолжение тренинга вам предоставят доступ к 30-дневному онлайн-курсу, где вы получите 20 способов победы над ленью, спичи от лучших коучей и заряд мотивации на весь 2019 год. Не упустите свою возможность жить великой жизнью действий!
В вашей жизни будет полный апгрейд и невероятный квантовый скачок, не пропустите!
10% от проданных билетов передаются на исполнения мечтаний детей, которые борются за жизнь - в фонд "Ти не один"; проект "Здійсни мрію" на телеканале 1+1. Также бесплатные билеты предоставляются людям с инвалидностью. Пишите на электронную почту: gubska@gmail.com
Билеты на тренинг: http://pintosevich.com/winner/
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А то всякие стимуляторы уже и на зуй наматывал, нифига не помогает...
Втім, на інших ресурсах теж... аж до гейщини доходить...
- подайте на хлеб..
- лентяй ты.. шел бы работать...ладно даю тебе пятерку... только чтобы не пропил! - о чем речь? я на нее построю санаторий для алкоголиков
Ваще ощекаладился сайт!!!
😁
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
Ента лучче!!
😂😂