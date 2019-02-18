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 С начала суток ситуация на Донбассе обострилась: террористы активно применяли 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения произошло обострение. По состоянию на 12:00 зафиксировано 6 прицельных обстрелов оборонительных позиций украинских сил со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты активно применяли артиллерию, а также минометы различных калибров.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, по его словам, на луганском направлении с 04:10 утра враг осуществил обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Катериновки. Также украинские военнослужащие зафиксировали здесь разрывы нескольких вражеских мин 120- и 82-мм калибров.

Позже, приблизительно с 9 утра противник дважды осуществил минометный обстрел защитников Новотошковского, в общем выпустив 10 мин 120- и 82-мм калибров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 10 обстрелов, выпустив по позициям ВСУ 55 мин 120- и 82-мм калибров. Один украинский воин получил легкое ранение, - штаб ОС

На донецком направлении российско-оккупационные войска начали утро текущего дня артиллерийским обстрелом на приморском участке украинской  обороны.

С направлении села Саханка оккупанты с 06:35, в течение почти трех часов, осуществили 35 выстрелов из артиллерии калибром 122 мм по защитникам Лебединского.

Из этого же калибра артиллерии с 07:30 противник начал обстрел позиций защитников Водяного. Здесь в течение часа противник осуществил более 20 артиллерийских выстрелов 122-мм калибра.

Кроме этого, с 8 утра оккупанты вели обстрел из вооружения БМП и гранатометов в районе Опытного.

"Вследствие активных обстрелов российско-оккупационных войск из запрещенных образцов вооружения, с начала текущих суток, потерь среди наших украинских героев нет. Подразделения Объединенных сил применяли в ответ дежурные огневые средства, не нарушая минских соглашений", - сообщил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3112248
 
 
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кто то уже писал, на учения артиллеристов из ********* прислали - нужно ответку давать жесткую, что бы скоты с учений 200-ми вернулись...
мразье приезжает укров по-убивать, а потом к мамкам под крылышко возвращаются с чувством выполненного свинодолга и удовлетворения!...
убивать свинособак без сожаления и колебаний!...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ситуация на Донбассе обострилась: террористы активно применяли 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, потерь нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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