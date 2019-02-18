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 Политика Украины
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 Списки выехавших за границу будут переданы в правоохранительные органы, - Луценко призвал проверить список избирателей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает максимально соблюсти чистоту списков избирателей, чтобы не допустить манипуляции голосами избирателей на президентских выборах.

В ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов в понедельник генпрокурор заявил о недопустимости голосования на выборах "за того гражданина, который находится за границей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этом контексте он обратил внимание на то, что списки граждан, которые находятся за границей, будут переданы в правоохранительные органы для недопущения манипуляций с этими голосами.

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Ю.Луценко также обратил внимание на такую возможную манипуляцию на выборах, как "голосование за мертвых граждан". В этом контексте он призвал миграционную службу проверить реестры.

Источник: https://censor.net.ua/n3112245
 
   
 Топ комментарии
 
Западна Україна пропустить вибори.
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Курва картава я обезательно приеду на выборы чтобы вбить гвохдь в крышку вашего гробы
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не совсем, просто нужно знать с каких овец шерсть стриженная хорошая получится.
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- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски". Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.(с)
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ну если мобилизовать мертвых и выехавших...., то вполне могут и набрать...
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Ну разве шо токо за период с 1812 года...
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чего же только Западная Украина? С Юга и Востока Украины много в Польше ибо работы по месту жительства нормальной нет
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Ща Югик как не допустит манипуляций со списками в пользу кума - так жизнь у гаранта и наладится!
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хм.. а тех кто "выехал" на тот свет проверять будете?! Или пускай голосуют за кума?! Списки выехавших за границу будут переданы в правоохранительные органы, - Луценко призвал проверить список избирателей - Цензор.НЕТ 7701
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Увы, но до Крыма-2014 ленточка ще не носила гордго названия "Колорадская" и вызывала отторжение только у крайних националистов, остальным было фиолетово на эту тряпицу...
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А может правильнее провести перепись населения?
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Ага. Как раз с точностью до наоборот. Чтоб успеть за отсутствующих проставить крестики в бюллетенях а ля они голосуют за шыкаладную мразь и припрятать их на избирательных участках. И тут они работают по лекалам пуйла. Фу
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І шо .?.На кожній дільниці буде стояти ПРокурвор чи мент зі списками !?

Дибілізм читої води .
..А якщо хтось спеціально приїде для голосування !?
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..ПС ))) Згідно * Закону про вибори...* під час голосування .на дільниці не має права знаходитись ніхто окрім учасників виборчого процесу .( члени комісій .спостерігачі. кандидати .та довірені особи ) .
.Так що мусора - за *паребрік *(кац) ..за територію дільниці !
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Все это туфта , главное не кто голосует , а кто считает ,а вот тут счетовод один и чей он хлопец будет известно давно Списки тих, хто виїхав за кордон, будуть передані в правоохоронні органи, - Луценко закликав перевірити список виборців - Цензор.НЕТ 9287
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Вот поэтому на избирательных участках ставили видеонаблюдение, а в местах подсчёта бюллетеней нет.
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Не было переписи, количество избирателей примерное. Делайте выводы, пановэ.
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Курва картава я обезательно приеду на выборы чтобы вбить гвохдь в крышку вашего гробы
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будут сажать пашущих не на рошен и трусняка Списки тих, хто виїхав за кордон, будуть передані в правоохоронні органи, - Луценко закликав перевірити список виборців - Цензор.НЕТ 7873
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Это чтобы после выборов "стричь" заробитчан?
А если я всего на пару деньков в Вену кофе попить?🤔
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Гмм, интересно, если вот я приеду домой именно за день до выборов - меня успеют убрать из реестров "уехавших"? Зная неповоротливость нашей бюрократии - нет. И что дальше? Аннулируете мою регистрацию на участке (в момент прихода для голосования)? А бюллетень мой как изымать будете? Ведь он то анонимный.
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Короче, эти реестры могут помочь только в одном случае - чтобы достоверно убедиться, что избирательно за границей и на выборы не придёт. А уж зачем властям эта информация - сами догадайтесь))
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Отплять, какие крутые у нас силовики! Имеют поимённые списки, знают посекундно, когда и кто из граждан Украины выехал за границу, и куда. Не знают только, когда и куда деваются клюевы-курченки-азировы и прочие урки, которые должны отвечать перед законом...))
Или хорошо знают, Юрик, но "баблишко" никто не отменял? )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСписки выехавших за границу будут переданы в правоохранительные органы, - Луценко призвал проверить список избирателей
 
 
 
 
 
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