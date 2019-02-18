 Списки выехавших за границу будут переданы в правоохранительные органы, - Луценко призвал проверить список избирателей

В ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов в понедельник генпрокурор заявил о недопустимости голосования на выборах "за того гражданина, который находится за границей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этом контексте он обратил внимание на то, что списки граждан, которые находятся за границей, будут переданы в правоохранительные органы для недопущения манипуляций с этими голосами.

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Ю.Луценко также обратил внимание на такую возможную манипуляцию на выборах, как "голосование за мертвых граждан". В этом контексте он призвал миграционную службу проверить реестры.