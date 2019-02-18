 Евросоюз продолжит поддерживать Украину и проведение реформ, - Могерини

Об этом перед началом встречи заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проведем дискуссию по Украине. Я только что снова встретилась с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Особенно важно, что мы приближаемся к пятой годовщине событий на Майдане. Я могу разделить личные воспоминания, потому что примерно в это время я также была в Украине пять лет назад, и я хорошо помню ожидания и надежды народа Украины. Особенно, когда речь идет о повестке дня реформ, работе над антикоррупционным законодательством, — был пройден долгий путь, благодаря решительности украинцев и поддержке Европейского Союза", - сказала Высокий представитель ЕС.

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Она подчеркнула, что Евросоюз будет продолжать оказывать Украине поддержку, в частности, в процессе демократических преобразований и реформ.

"Это особенно важно в этот год, когда состоятся выборы в Украине, и будет очень важным сохранять внимание как со стороны ЕС, так и от украинцев, чтобы повестка дня реформ была продолжена. Очевидно, мы выскажем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула Могерини.

Она напомнила, что в прошлую пятницу в Мюнхене провела встречу с министром иностранных дел России Лавровым, во время которой еще раз довела позицию ЕС по Украине и событиям вокруг нее.

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"Я очень четко снова выразила нашу общую позицию, позицию Европейского Союза, относительно наших ожиданий в этом контексте, в частности, в полном выполнении Минских соглашений, а также в осуществлении определенных шагов, которые мы все еще не видели от Российской Федерации по Азовскому морю и Керченскому проливу", - сообщила Высокий представитель ЕС.