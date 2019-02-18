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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз продолжит поддерживать Украину и проведение реформ, - Могерини

Министры иностранных дел ЕС, которые встретятся сегодня в Брюсселе, проведут дискуссию по Украине, во время которой, как ожидается, поддержат усилия украинцев на пути реформ и выразят поддержку территориальной целостности страны.

Об этом перед началом встречи заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проведем дискуссию по Украине. Я только что снова встретилась с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Особенно важно, что мы приближаемся к пятой годовщине событий на Майдане. Я могу разделить личные воспоминания, потому что примерно в это время я также была в Украине пять лет назад, и я хорошо помню ожидания и надежды народа Украины. Особенно, когда речь идет о повестке дня реформ, работе над антикоррупционным законодательством, — был пройден долгий путь, благодаря решительности украинцев и поддержке Европейского Союза", - сказала Высокий представитель ЕС.

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Она подчеркнула, что Евросоюз будет продолжать оказывать Украине поддержку, в частности, в процессе демократических преобразований и реформ.

"Это особенно важно в этот год, когда состоятся выборы в Украине, и будет очень важным сохранять внимание как со стороны ЕС, так и от украинцев, чтобы повестка дня реформ была продолжена. Очевидно, мы выскажем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула Могерини.

Она напомнила, что в прошлую пятницу в Мюнхене провела встречу с министром иностранных дел России Лавровым, во время которой еще раз довела позицию ЕС по Украине и событиям вокруг нее.

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"Я очень четко снова выразила нашу общую позицию, позицию Европейского Союза, относительно наших ожиданий в этом контексте, в частности, в полном выполнении Минских соглашений, а также в осуществлении определенных шагов, которые мы все еще не видели от Российской Федерации по Азовскому морю и Керченскому проливу", - сообщила Высокий представитель ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3112243
 
 
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Владимир c2a8b9e2 - были предложения начать строить СП 3...., но пока решили подождать...
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Как можно поддерживать реформы, которых нет.
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Такие реформы проводите в своих италиях и франциях,коррупция и дикие налоги Украине не нужны,как и те кто это всё крышует.
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Tak dali dengi ES.S 2014 goda 12 miliardov evro i ecio 4 miliarda dolzny dat do 2020 goda.
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neznaju gde oni tocno usli,po raznym programam stolko byla vydeleno Ukraine
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У этой власти программа одна, пополнение собственного кармана, на людей им наплевать.
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ЄС мені нагадує дівчину, яка підсовує сватам гарбуза, зі словами, що буде в вашого нареченого квартира, машина та рахунок в банку, то обіцяє подумати.
І от, коли хлоп заробив на машину, квартиру та відкрив рахунок, вже сам дума. чи потрібна йому та цяця примхлива, коли навкруги скільки гарних дівчат Євросоюз продовжить підтримувати Україну і проведення реформ, - Могеріні - Цензор.НЕТ 7743
Я не бачу жодних переваг від вступу в ЄС, на відміну від НАТО. Хоча, можливо, просто не в темі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз продолжит поддерживать Украину и проведение реформ, - Могерини
 
 
 
 
 
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