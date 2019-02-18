 За неделю в Киеве произошло 844 ДТП: три человека погибли, 49 получили травмы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КП Центр организации дорожного движения в Facebook.

"КП "Центр организации дорожного движения" на основании данных, поступивших круглосуточным дежурным о дорожно-транспортной ситуации в городе Киеве, сообщает, что за неделю с 11 по 17 февраля 2019 г. в городе зафиксировано 844 дорожно-транспортных происшествий (на предыдущей неделе - 763), из них 42 с пострадавшими (на предыдущей неделе 19)", - сказано в сообщении.

За неделю на дорогах столицы получили травмы 49 человек (на предыдущей неделе - 22), погибли три человека (на предыдущей неделе в ДТП погиб один человек).

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Также сообщается, что с 11 по 17 февраля произошло 25 наездов на пешеходов, из них 16 - на пешеходных переходах, два пешехода погибли в результате наезда вне зоны действия пешеходного перехода.