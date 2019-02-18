 Увольнение Продана из ГФС не связано с расследованием против него, - Гройсман

Об этом он сообщил в интервью изданию "Liga.net", передает Цензор.НЕТ.

"Для меня нет в правительстве моих и чужих людей. Неправильно по этим критериям делить чиновников. Есть люди, которых я знаю больше или меньше. Знаете, кто привел Мартынюка? Он попал в министерство по личному предложению Тараса Кутового (предыдущий министр АПК. - Ред.). Я даже пальцем не пошевелил, чтобы это произошло. Теперь он решил сменить свою работу, и я не стал его удерживать. Это не имеет отношения к правоохранительным органам. О Мирославе Продане. Он принял решение уйти в сентябре-октябре. Много времени просил меня его уволить. Я дал ему такую ​​возможность, когда мы решили реформировать ГФС. Важно, чтобы все, кто мог претендовать на должность, не были в руководстве службы", - сказал Гройсман.

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Отвечая на вопрос об участии Продана в конкурсе на должность после реформирования ведомства он сказал, что не разговаривал с экс-и.о. главы службы по этому поводу.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений.

4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки с ношеним електронного браслета.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.