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 Политика Украины, Общество
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Все про:нападение (1689) УПЦ МП (951) ФСБ (1331) Грицак Василий (382)

 Нападения на культовые сооружения УПЦ МП были организованы с территории оккупированного Донбасса при координации ФСБ, - Грицак. ВИДЕО

Нападения на культовые сооружения УПЦ Московского патриархата были организованы из оккупированных территорий при координации ФСБ Ростовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак на координационном совете руководителей правоохранительных органов по поводу будущих выборов.

...
"Могу утвердительно сказать, что нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса. Но у нас есть подтвержденные данные о том, что планы по разыгрыванию религиозного фактора в Укриане и по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовывались с ФСБ Российской Федерации, непосредственно в Ростовском управлении", - заявил глава СБУ.

Читайте также: Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ

Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП - в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: https://censor.net.ua/n3112228
 
   
Источник: 112 Украина
 Топ комментарии
 
Ещё с 1940 году такой метод принимать когда обстреляли своих , что бы начать войну с Финляндией
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щоб переходили в ПЦУ, треба не двері палити, а громаду переконувати.
підпал дверей храму викличе лише спротив громади.

а от картінка для ЗМІ - це вже пряма мета кацапоідів.
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Ещё с 1940 году такой метод принимать когда обстреляли своих , что бы начать войну с Финляндией
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а без кавычек ты веришь кацапам ?

вот на какой хрен этой барыжной владе поджигать храмы ?

ну хоть одну причину назови.
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щоб переходили в ПЦУ, треба не двері палити, а громаду переконувати.
підпал дверей храму викличе лише спротив громади.

а от картінка для ЗМІ - це вже пряма мета кацапоідів.
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Недолугі роблять УПЦ ведмежу послугу, яке там в дупу фсб!
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В Запорожье уже задержали таких троих.
Надеюсь лет по 5 получат.
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Зоя Космоден"янська палила взимку хати разом із людьми - тільки б німцям не було де ночувати. А те, що горять люди, то таке. І таких диверсантів були тисячі. Тому нічого нового НКВД-КГБ-ФСБ-ГРУ не придумує...
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Та ті троє видно вже встигли і на " сповіді" побувати . Добре, що їм мізки при затриманні не дуже потовкли...😃
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Уже прочитал. Если это правда - нужно каждый день показывать их "исповеди" всему миру.
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интересно, а ростовское управление фсб после речи Грицака сильно отдерут за утечку информации...
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Не було сумніву, що це були кацапи. Тепер нехай їм інкримінують статтю з тероризмом.
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Кому це "їм"? Когось затримали, є якісь імена, крім грицака?
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Блін 21 століття!!! Поставте біля усіх церков і пам"ятників по пару-трійку відеокамер і спостерігайте в онлайн режимі, мля!!!
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Якщо це зупинить рашистських провокаторів з коктейлями Молотова то питань немає..😕
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Може і не зупмнмть, зато можна буде швидко реагувати і мати відеодокази.
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Береженого Бог береже.. Одне іншому не заважає..😃
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Це війна не в білих рукавичках. Потрібні адекватні дії на території ерефії
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Так вроде бы, задержали двоих исполнителей и заказчика. Или они не колятся.
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Не частый случай когда я могу сказать - ВЕРЮ.
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Шпілі-вілі в Солсбері довели, що довіряти кадровим фсбешникам не можна. Грицаку, до речі, теж.
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В этом никто и не сомневался, но пугает другое - это только начало...цветочки ..ягодки впереди Напади на культові споруди УПЦ МП були організовані з території окупованого Донбасу за координації ФСБ, - Грицак - Цензор.НЕТ 2739
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свинорылые понимают, что без Украины они задрипанные азиаты, без прошлого, веры, и собственной истории, как тараканы без кухни.
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И кто вам виноват что вы пооткрывали границу с парашей через КПП с оккупированной территорией
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кгбэшный стукач и фарцовщик гундяй никак ни угомониться, такой пайки лишают))))) Х,,,Й вам мокши обосцанные, ************* сект в Украине не будет и всю нечисть во главе с онуфрим заберете!!!!
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А то нафіга тут піарять мертвечуковський 122? Напади на культові споруди УПЦ МП були організовані з території окупованого Донбасу за координації ФСБ, - Грицак - Цензор.НЕТ 6644
Такі само репортажі були і по 5 і по Прямому і по іншим, телеканалам. Чому посилання саме на мертвачуковський 122?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНападения на культовые сооружения УПЦ МП были организованы с территории оккупированного Донбасса при координации ФСБ, - Грицак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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