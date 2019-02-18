 Первый случай смерти от кори зарегистрирован в Киеве: в Александровской больнице скончалась 57-летняя женщина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.
"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии. - Ред.). Это - первый случай в больнице, и в Киеве", - сказала профессор Голубовская.
Как сообщалось, по данным Минздрава, всего с 28 декабря 2018 г. до 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболели 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка
І от вже в наш час щеплена жінка віком 57 років заражається корью і отримує ускладнення і помирає. Ви недоумкуваті інфекціоністи бажаєте, аби і іншим таке щастя припало?
roshenko q
вы забыли учесть, что население в возрасте старше 50-55 лет имеет естественный коллективный иммунитет вследствие перенесенной болезни в допрививочные времена, поэтому заболеваемость в возрасте старше 30 лет ни о чем не говорит - может в этой категории 40 летние занимают 90%
15.02.2019 23:49
?
В мене до 60 років вимерла від різних хвороб чи не половина однолітків. Тож отакі повідомлення про смертельний кір просто бісять.
Це як в середні віки від чуми мерли тому що дурні були. Котів вбивали, а потім щури розмножувались, і переносили чуму. Безграмотні люди - страшна річ.