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 Киевские новости
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Все про:Киев (17182) Минздрав (1856) смерть (5718) корь (177)

 Первый случай смерти от кори зарегистрирован в Киеве: в Александровской больнице скончалась 57-летняя женщина

В Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, скончалась 57-летняя женщина. Это - первый случай смерти от этой инфекционной болезни в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии. - Ред.). Это - первый случай в больнице, и в Киеве", - сказала профессор Голубовская.

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Как сообщалось, по данным Минздрава, всего с 28 декабря 2018 г. до 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболели 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка

Источник: https://censor.net.ua/n3112227
 
 
 Топ комментарии
 
а скільки від онкозахворювань і туберкульозу смертей. все в бізнес вакцини людям хочут мозги настроїти.
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у меня складывается ощущение, что люди умирают только от кори. кто и зачем нагнетает эту истерию?
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Знакомую женщину вакцинировали КПК в обязательном порядке (так как работник учебного заведения) в 2012 году в возрасте 50 лет, после этого человек регулярно оказывается в больнице под капельницей с проблемами с сердцем... Может так случайно получилось, а может не случайно - хз, но пока не укололась - с сердцем все было нормально.
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тобто Супрун винувата, що люди не вакцінуються? апупєть-нє встать! вона повинна вставити нові мізки населенню?
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конечно виновата как и все Евреи захватившие власть в Украине дело не в том что Фуфрун непроходимая тупица.... дело не в том что у Фуфрун нет никакого Диплома медика... а дело в том-- КАК МОГЛО БЫТЬ ТАК что дочка фашистских приспешников- ее родители удрали с западной Украины под лозунгом тикаем от Совьетов а на деле они были сотрудниками фашистского оккупационного режима и естественно стремные евреи и выжившие при нацистах....хотя чем удивляться евреи служили в Гестапо как в СССР в НКВД..их жены были все еврейками на образец типа испанки или португальские девицы.. модный был такой тренд на худой случай из Марокко или Алжира.. вот о чем идет речь... в Украине- где каждый 2-й человек погиб во Второй Мировой войне посадили рулить медициной дочку нацистских коллаборационистов больные и Гройсман и Порошенко на всю головку..
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маячня это Порошенко и евреи у власти вот тому и имеем такое как с фуфлун а вы или идиот или циник или и то и иное вместе.. от правды легко спрятать голову в песок типа это все неправда все вы врете как у парашке потрошковы ботовые закидонны.. и потрошковая политика ничем не лучше про-путинского идиотизма Парашки...
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да заело!!!! Перший випадок смерті від кору зареєстровано в Києві: в Олександрівській лікарні померла 57-річна жінка - Цензор.НЕТ 5315 программа да потрошковый бот Перший випадок смерті від кору зареєстровано в Києві: в Олександрівській лікарні померла 57-річна жінка - Цензор.НЕТ 4136 а ногой ударить некому... Перший випадок смерті від кору зареєстровано в Києві: в Олександрівській лікарні померла 57-річна жінка - Цензор.НЕТ 4370
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а скільки від онкозахворювань і туберкульозу смертей. все в бізнес вакцини людям хочут мозги настроїти.
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люди вигадали слова, щоб в певному порядку складати з них речення, які мають сенс, і таким способом розумітися з іншими людьми. Не можна просто взяти і викласти будь-який набір слів в довільному порядку - вас ніхто не зрозуміє.
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При всех смертях от всех заболеваний, нужно обязательно добавлять фразу - умершие не были вакцинированы от кори.
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у меня складывается ощущение, что люди умирают только от кори. кто и зачем нагнетает эту истерию?
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не зрозуміло? можу пояснити. люди постійно вмирають. вмирають від раку, бо ще не винайдено ліків, вмирають від серцево-судинних хвороб, бо багато жеруть і мало рухаються, вмирають просто від старості. але смерть від корі в 2019 році - не є чимось звичним і не повинно бути чимось нормальним. Адже люди вже винайшли ЛІКИ від кору. Достатньо зробити щеплення - і ти не захворієш і не вмреш від кору. Але люди, з одних їм відомих мотивів, почали масово відмовлятись від щеплень. І вони вже досягають цілком очікуваного результату - знову починають вмирати від кору. І звертати ОСОБЛИВУ увагу на це - вкрай важливо, щоб ті люди, які зараз відмовляються від щеплень, розуміли, що хвороба поруч, і вмерти від неї цілком можливо.
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Ще один прививочник від мінздраву? Померла жінка була років на кілька молодша за мене. Явно була щеплена згідно графіку від корі і іншої херні. Бо в той час не дивилися на проти показання, та й поняття про протипоказання не було. Прийшли в дитсадак чи школу, довбонули шприцем чи подряпали і - порядок. А хто там потім хворіє чи вмирає, так це ж одиниці. Головне: епідемії немає.
І от вже в наш час щеплена жінка віком 57 років заражається корью і отримує ускладнення і помирає. Ви недоумкуваті інфекціоністи бажаєте, аби і іншим таке щастя припало?
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Вона 1962 року. Щеплення від кору в СРСР ввели в 1968. Запросто могла бути і нещепленою. Або перехворіти до року - в такому випадку часто імунітет нестійкий і бувають випадки повторного захворювання.
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Похоже на то, что они смакуют смерти именно не привитых. На смертях привитых, как со студентом медиком, дважды привитом, не акцентируют. При этом также не пишут, что еще один несчастный ребенок в Одессе погиб после прививки. Опять будет очередное "случайное" совпадение.
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нужно освоить полмиллиона доз вакцин срок годности которых истекает
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Серьезно? И где же их прячут? В Киеве надо ещё поискать вакцину "Приорикс" , чтобы купить . Легче всего собственную безответственность и тупость свалить на чиновников, а не на полоумных мамаш , которые начитались форумов в интернете и не вакцинируют детей .
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В начале 2018 утилизировали "животворную" партию вакцин Приорикс производства "европы" - итальянскую (подразделение того же смит и кляйн). Значит не животворная была?
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А как же:
roshenko q
вы забыли учесть, что население в возрасте старше 50-55 лет имеет естественный коллективный иммунитет вследствие перенесенной болезни в допрививочные времена, поэтому заболеваемость в возрасте старше 30 лет ни о чем не говорит - может в этой категории 40 летние занимают 90%
15.02.2019 23:49
?

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Не надо махлевать, как раз этот возраст и был "охвачен" прививками в советское время. Тогда впаривание вакцин было принудительное.
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Ну, эта женщина не дала шанса вакциновпаривателям.
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Правильный вывод, потому, что она, без сомнения, была вакцинирована "от кори" под жестким контролем тогдашней системы.
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Похоже, эта женщина точно так же рассуждала.
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Знакомую женщину вакцинировали КПК в обязательном порядке (так как работник учебного заведения) в 2012 году в возрасте 50 лет, после этого человек регулярно оказывается в больнице под капельницей с проблемами с сердцем... Может так случайно получилось, а может не случайно - хз, но пока не укололась - с сердцем все было нормально.
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Противники прививок понимают свою ответственность?
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В данном случае они ни при чем...57 лет...ОНА ПРИВИТАЯ!!!! (если конечно не прогуляла в школе прививку)
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Навряд чи. Бо в карточці відмічається всі щеплення і досить по якому поводу явитися в поліклініку, то все одно б зробили. Єдине, що можливо вона була чимось так хвора, що щеплення їй не можна було робити. Ну то смерть тоді повязана з виключно слабким здоровьям. А кір як спусковий гачок.
В мене до 60 років вимерла від різних хвороб чи не половина однолітків. Тож отакі повідомлення про смертельний кір просто бісять.
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А я *********** все свои карточки, на гаражданке одна была, потом пошел служить другая....А когда уволился по выслуге лет на учет не ставал...а теперь в за 50 пришлось трудоустраиваться официально ... и потребовали выписки поликлиники)))) Пришлось ставать на учет...
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Коли всі приміщення, торгівельні центри, поїзди, транспорт, ломівки не перевітрюються, то при тотальній безграмотності населення могло бути значно і значно гірше. Поки що повезло.

Це як в середні віки від чуми мерли тому що дурні були. Котів вбивали, а потім щури розмножувались, і переносили чуму. Безграмотні люди - страшна річ.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПервый случай смерти от кори зарегистрирован в Киеве: в Александровской больнице скончалась 57-летняя женщина
 
 
 
 
 
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