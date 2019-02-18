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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков. ФОТО

Об этом сегодня во время совещания с руководителями главных управлений Нацполиции заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Полиция полностью аполитична. Она вне избирательного процесса, работает честно, так чтобы ее уважали", - заявил Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков 01

Также глава МВД подчеркнул, что на правоохранителей не должно быть давления во время избирательного процесса.

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"На полицию не должно оказыааться никакого давления во время выборов, кто бы ни пытался этого делать", - сказал Арсен Аваков.

Нацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков 02

Отметим, всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрированы 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 106, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 17. Всего по указанным фактам начато 61 уголовное производство.12 лицам сообщено о подозрении в 5 уголовных производствах.

За прошедшие сутки в органы полиции поступили 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, по словам Арсена Авакова, информатаки на МВД и полицию связаны с принципиальной позицией провести эти выборы без подкупа и фальсификаций .

Источник: https://censor.net.ua/n3112225
 
 
 Топ комментарии
 
то это Юля его министрам сделала? Еще тупее коммента не читал Нацполіція повністю аполітична у виборчому процесі, - Аваков - Цензор.НЕТ 7212
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А хто на нього буде нападати?
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И это верно! Они избивают патриотов с криками "лягай, Бандера", совершенно беспартийно.
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Ха-ха-ха , очень смешной этот Аваков .
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Якщо Аваков юліна людина, то поліція аполітична?
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то это Юля его министрам сделала? Еще тупее коммента не читал
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Так и Пастор - тоже Юлин... и Кролик, и еще много кто... без Юли - даже задницу вытереть не могут, а все туда же...
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а касательно политической охранки СильноБуйноУмных...
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А успеет ли АПОЛИТИЧНЫЙ СОБАКОВ добежать до родной ИТАЛИИ после 31 марта?
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так оно и есть, как и черная масть аполитичны...главное чтобы были бабки и место на службе где их стригут
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"Какие прекрасные,одухотворённые лица"...(с)
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свежо питание, да сер...ся с трудом! Аваков далеко, а начальник райотдела - близко
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Что имел ввиду сотрудник полиции, когда избивал гражданина Украины с криками "мало вас тогда пи@дили!"? "Тогда" это когда? и кого "вас"? Сотрудник полиции не относит себя к гражданам Украины? И почему другие его коллеги, вместо того, что бы скрутить явно превышающего полномочия сотрудника и вообще ведущего себя неадекватно, начали активно ему помогать, добивая ногами лежачих людей?
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И как может быть по-другому с криком "Лежать, Бандера!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция полностью аполитична в избирательном процессе, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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