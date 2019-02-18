 Полиция открыла уголовное производство на основании моих показаний по ОПГ, стоящей за нападением на членов нашей команды в Одессе, - Гриценко. ДОКУМЕНТ

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой. ФОТОрепортаж

"Вы помните, несколько недель назад я дал показания следователю Нацполиции по организованной преступной группировке (руководитель личной охраны Президента генерал-майор Юрий Федоров, заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Виктор Кононенко, руководитель СБУ в Одессе генерал-майор Александр Довженко), которая по указанию гаранта организовала избиение титушками членов нашей команды 28.11.18. Нацполиция только что письменно сообщила: на основании моих показаний открыто уголовное производство. Ждем результатов. За преступные действия и преступное бездействие придется ответить перед законом", - написал политик.



