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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Гриценко Анатолий (1227) Нацполиция (8940) Порошенко (16357)

 Полиция открыла уголовное производство на основании моих показаний по ОПГ, стоящей за нападением на членов нашей команды в Одессе, - Гриценко. ДОКУМЕНТ

Нацполиция зарегистрировала уголовное производство на основании показаний кандидата в президенты Анатолия Гриценко относительно вероятных организаторов нападения на него и его соратников в Одессе в ноябре прошлого года.

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Вы помните, несколько недель назад я дал показания следователю Нацполиции по организованной преступной группировке (руководитель личной охраны Президента генерал-майор Юрий Федоров, заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Виктор Кононенко, руководитель СБУ в Одессе генерал-майор Александр Довженко), которая по указанию гаранта организовала избиение титушками членов нашей команды 28.11.18. Нацполиция только что письменно сообщила: на основании моих показаний открыто уголовное производство. Ждем результатов. За преступные действия и преступное бездействие придется ответить перед законом", - написал политик.

Полиция открыла уголовное производство на основании моих показаний по ОПГ, стоящей за нападением на членов нашей команды в Одессе, - Гриценко 01
Полиция открыла уголовное производство на основании моих показаний по ОПГ, стоящей за нападением на членов нашей команды в Одессе, - Гриценко 02

Полиция открыла уголовное производство на основании моих показаний по ОПГ, стоящей за нападением на членов нашей команды в Одессе, - Гриценко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3112224
 
 
 Топ комментарии
 
Да кому ты нужен со своей командой?
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Гриценко Президент Украины,а этих любителей Роттердам+на нары
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Ну ось пішли конкретні прізвища. Якщо Гриценко бреше, то подайте на нього в суд, а якщо не подадуть значить за усім цим стоїть таки Петро і його К...
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онотоль осмелел. того и гляди перестанет блеять о мыролюбстве.
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Гриценко Президент Украины,а этих любителей Роттердам+на нары
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поведай, дядя, чем он так тебе мил, этот Грищь, кроме ля-ля-тополя. любая цыганка на базаре причешет тебе мозги похлеще! дала, дела, дела, какие дела???
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Мыслить так трудно, - поэтому большинство людей судит.
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Ну ось пішли конкретні прізвища. Якщо Гриценко бреше, то подайте на нього в суд, а якщо не подадуть значить за усім цим стоїть таки Петро і його К...
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Гриценко або брехун, або не розуміє, що поліція не відкриває кримінальної справи. Вона просто вносить до реєстру заяву про правопорушення від заявителя.
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В такие новости надо добавлять примечание, что по закону НЕ открыть уголовное дело НЕЛЬЗЯ, есть есть заявление.

пс. Подходил к палатке агитаторов Порошенко, спросил где можно получить тысячу за голос - говорят сами бы хотели получить.
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Відкривати чи не відкривати кримінальне провадження вирішує суд, а не поліція. Поліція реєструє заяву .
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ні, щось наплутали. Суд до реєстрації КП ні до чого.

Просто раніше "відкриття справи" означало що була попередня перевірка і якісь факти підтвердились,
а зараз - зареєструють заяву та КП навіть якщо написали що напали марсіани.
І це використовують як маніпуляцію: "На мене напали марсіани, це точно, бо поліція вже навіть відкрила кримінальне провадження."
Я це мав на увазі.
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Идут массированные атаки на кандидатов в Президенты с целью запугать и отказаться\ от борьбы за выход во второй тур. Идут угрозы убить, посадить и т д
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Так Труханов же человек мальдивского главнокомандующего! Там вся мусарня прокацапская. Поэтому ничего не будет. Умрет дело при барыгах. Стопудово.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция открыла уголовное производство на основании моих показаний по ОПГ, стоящей за нападением на членов нашей команды в Одессе, - Гриценко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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