 Полиция открыла уголовное производство на основании моих показаний по ОПГ, стоящей за нападением на членов нашей команды в Одессе, - Гриценко. ДОКУМЕНТ

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вы помните, несколько недель назад я дал показания следователю Нацполиции по организованной преступной группировке (руководитель личной охраны Президента генерал-майор Юрий Федоров, заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Виктор Кононенко, руководитель СБУ в Одессе генерал-майор Александр Довженко), которая по указанию гаранта организовала избиение титушками членов нашей команды 28.11.18. Нацполиция только что письменно сообщила: на основании моих показаний открыто уголовное производство. Ждем результатов. За преступные действия и преступное бездействие придется ответить перед законом", - написал политик.
пс. Подходил к палатке агитаторов Порошенко, спросил где можно получить тысячу за голос - говорят сами бы хотели получить.
Просто раніше "відкриття справи" означало що була попередня перевірка і якісь факти підтвердились,
а зараз - зареєструють заяву та КП навіть якщо написали що напали марсіани.
І це використовують як маніпуляцію: "На мене напали марсіани, це точно, бо поліція вже навіть відкрила кримінальне провадження."
Я це мав на увазі.