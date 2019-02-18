 Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию об охране, - Аваков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов 18 февраля.
Аваков отметил, что полиция уделяет особое внимание обеспечению охраны кандидатов в президенты.
"В настоящее время с такой просьбой к нам обратились 8 кандидатов", - сказал Аваков.
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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 226 иностранных наблюдателей.
Стоит за этой антигосударственной активностью Петр Алексеевич Порошенко. Исполняет Виктор Ионасович Кононенко, зампред СБУ, руководитель департамента "Т", то бишь политической охранки. У Виктора Ионасовича память как у рыбки, иначе бы он помнил судьбу генерала СБУ Щеголева. Порошенко иммунитетом прикроется, а сидеть придется "Латышу".
http://ord-ua.com/2019/02/11/arsen-avakov-eto-ne-politika-i-ne-izbiratelnaya-kompaniya-eto-bldstvo-tak-my-ne-poluchim-adekvatnuyu-vlast-my-poluchim-vlast-bldskuyu-na-novom-vitke-nenavisti-ne-sposobnuyu-k-sozidaniyu-sposobnuyu-tolko-k-nenavisti/
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