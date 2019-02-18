 Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию об охране, - Аваков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов 18 февраля.

Аваков отметил, что полиция уделяет особое внимание обеспечению охраны кандидатов в президенты.

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"В настоящее время с такой просьбой к нам обратились 8 кандидатов", - сказал Аваков.

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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 226 иностранных наблюдателей.