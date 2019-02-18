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 Политика Украины, Общество
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 Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию об охране, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что восемь кандидатов на пост президента Украины обратились в полицию для обеспечения им охраны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов 18 февраля.

Аваков отметил, что полиция уделяет особое внимание обеспечению охраны кандидатов в президенты.

...
"В настоящее время с такой просьбой к нам обратились 8 кандидатов", - сказал Аваков.

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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 226 иностранных наблюдателей

Источник: https://censor.net.ua/n3112223
 
 
 Топ комментарии
 
Агласите, пжлста, ввесь список..😕😕😕
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сейчас главная мишень Порошенко - не Зеленский и не Тимошенко. Главная цель - Аваков. И как бы кто к нему не относился, но при нейтрализации Авакова Порошенко успешно сфальсифицирует выборы и его режим зацементируется надолго.
Стоит за этой антигосударственной активностью Петр Алексеевич Порошенко. Исполняет Виктор Ионасович Кононенко, зампред СБУ, руководитель департамента "Т", то бишь политической охранки. У Виктора Ионасовича память как у рыбки, иначе бы он помнил судьбу генерала СБУ Щеголева. Порошенко иммунитетом прикроется, а сидеть придется "Латышу".
http://ord-ua.com/2019/02/11/arsen-avakov-eto-ne-politika-i-ne-izbiratelnaya-kompaniya-eto-bldstvo-tak-my-ne-poluchim-adekvatnuyu-vlast-my-poluchim-vlast-bldskuyu-na-novom-vitke-nenavisti-ne-sposobnuyu-k-sozidaniyu-sposobnuyu-tolko-k-nenavisti/
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До чого тут населення, якщо вони вбиватимуть один одного?
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сейчас главная мишень Порошенко - не Зеленский и не Тимошенко. Главная цель - Аваков. И как бы кто к нему не относился, но при нейтрализации Авакова Порошенко успешно сфальсифицирует выборы и его режим зацементируется надолго.
Стоит за этой антигосударственной активностью Петр Алексеевич Порошенко. Исполняет Виктор Ионасович Кононенко, зампред СБУ, руководитель департамента "Т", то бишь политической охранки. У Виктора Ионасовича память как у рыбки, иначе бы он помнил судьбу генерала СБУ Щеголева. Порошенко иммунитетом прикроется, а сидеть придется "Латышу".
http://ord-ua.com/2019/02/11/arsen-avakov-eto-ne-politika-i-ne-izbiratelnaya-kompaniya-eto-bldstvo-tak-my-ne-poluchim-adekvatnuyu-vlast-my-poluchim-vlast-bldskuyu-na-novom-vitke-nenavisti-ne-sposobnuyu-k-sozidaniyu-sposobnuyu-tolko-k-nenavisti/
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Аваков-Порошенко - близнецы-братья. Кто из них более для матери-истории ценен? А это уже всем до фени.
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Если посмотреть заголовки статей на ОРД, так войска паРаши уже в Киеве марш Победы давно провели.
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Хоть шо нибудь на шару за счёт народа хотят выбить.
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А что же это за кандидаты, которые уже сейчас начинают прятаться от своего же народа? А что будет когда они не дай Бог выиграют? Гнать таких кандидатов надо.
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Крысы помойные!!! мало того , что наворовали бабла, так еще и охранять их!!!
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Порохоботы угрожают расправиться с кандидатами в Президенты. Потому кандидаты требуют охрану на законных основаниях. При нынешней власти у нас хуже чем в Южной Америке. Венесуэла бледнеет.
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Список:
порошенко, тимошенко, заленский, бойко, ляшко, вилкул, богословская, мураев
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию об охране, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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