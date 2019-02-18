EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2716  39
Материалы по теме:
Все про:выборы (21091) Порошенко (16357) Гройсман (4579)

 "Президент мне ничего об этом не говорил", - Гройсман уверяет, что не обсуждал с Порошенко гарантии премьерства после выборов

Правительство работает до следующих парламентских выборов, потому что есть коалиция.

Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью LIGA.net заявил, что не обсуждал с президентом Петром Порошенко свою должность после выборов, передает Цензор.НЕТ.

"Эта тема не обсуждалась с президентом. Правительство работает до следующих парламентских выборов, потому что есть коалиция. Президент мне ничего об этом не говорил", - сказал премьер, говоря о своем решении поддержать выдвижение Порошенко на второй срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман отрицает конфликт с Коболевым: "Это невозможно"

Гройсман пояснил, что выступил на форуме в поддержку Порошенко, потому что понимает направление его политики.

"Я решил его поддержать, потому что он мне абсолютно понятен. Совместными усилиями нам удалось сделать децентрализацию. Ради нее я пришел в центральную власть. Мы начали реформу государственной службы, образования, медицины. Для меня понятны шаги Порошенко в следующей каденции - евроинтеграция, реформы и НАТО. Сейчас многие пытаются строить свою политическую историю на критике Порошенко. Но он, как любой человек, имеет свои плюсы и минусы", - сказал премьер-министр.

Гройсман подчеркнул, что Порошенко на этих выборах противостоит большое количество популистов. "У нас народ умный, но почему-то наступает на грабли популистов. Если воплотить некоторые предложения кандидатов, то начнется масштабный экономический кризис", - предупредил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После получения Javelin на Донбассе уменьшилось число танковых обстрелов, - Порошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что может пойти самостоятельно на парламентские выборы в этом году. 

"Политическая жизнь состоит из определенных процессов. Наличие или отсутствие такого процесса - это не манипуляция. Все может быть. Сейчас мой приоритет - удерживать стабильную ситуацию в стране", - отметил Гройсман.

Отвечая на вопрос - партию создаете, Гройсман сказал: "А уже выборы?...Ответ должен быть своевременным".

Напомним, что Владимир Гройсман - 16-й премьер-министр Украины. Он находится на должности уже почти три года, с 14 апреля 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3112222
 
 
 Топ комментарии
 
Скорей Нива Винница выиграет в финале Лиги Чемпионов у Барселоны,чем пэтя выиграет выборы. "Президент мне ничего об этом не говорил", - Гройсман уверяет, что не обсуждал с Порошенко гарантии премьерства после выборов - Цензор.НЕТ 2400
 показать весь комментарий
 
За 5 років олігархи розграбували Україну вщент. Україна і Молдова стали найбіднішими країнами Європи. Війну програли. Втратили по факту близько 8% території. Більше 10 тис. українців загинуло, десятки тисяч лежать скалічені по госпіталях. Ця корумпована влада водила армію з котла в котел, щоб загинули активні і сміливі патріоти. Олігархи заробили на війні мільярди доларів і перевели їх в оффшори. Шоколадний особисто заробив десятки мільйонів тільки на виготовленні непотрібних катерів, у яких немає ракетного озброєння і на які кацапи влаштовують сафарі.

За що ви так не любите Україну, що бажаєте їй ще 5 років такої влади?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скорей Нива Винница выиграет в финале Лиги Чемпионов у Барселоны,чем пэтя выиграет выборы. "Президент мне ничего об этом не говорил", - Гройсман уверяет, что не обсуждал с Порошенко гарантии премьерства после выборов - Цензор.НЕТ 2400
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порох буде ще на один термін Президентом 100%. Можеш заскрінити це і з цим жити"Президент мені нічого про це не казав", - Гройсман запевняє, що не обговорював із Порошенком гарантії прем'єрства після виборів - Цензор.НЕТ 3755
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо одшкребеш з екрана - підотрись. А перд цим стань на коліна і подякуй своєму )(уйлу за війну й пограбування України.
 показать весь комментарий
 
підтерусь я твоїм порохом-падлюкою яка жере під час війни. нажерло собі прибутку 80% цього року, гнидо! відкривало офшори під час Іловайська! геть, порохнява тварюка!
 показать весь комментарий
 
 
За 5 років олігархи розграбували Україну вщент. Україна і Молдова стали найбіднішими країнами Європи. Війну програли. Втратили по факту близько 8% території. Більше 10 тис. українців загинуло, десятки тисяч лежать скалічені по госпіталях. Ця корумпована влада водила армію з котла в котел, щоб загинули активні і сміливі патріоти. Олігархи заробили на війні мільярди доларів і перевели їх в оффшори. Шоколадний особисто заробив десятки мільйонів тільки на виготовленні непотрібних катерів, у яких немає ракетного озброєння і на які кацапи влаштовують сафарі.

За що ви так не любите Україну, що бажаєте їй ще 5 років такої влади?
 показать весь комментарий
 
 
Ну только тебе Грося и верим а как же иначе... "Президент мне ничего об этом не говорил", - Гройсман уверяет, что не обсуждал с Порошенко гарантии премьерства после выборов - Цензор.НЕТ 506
 показать весь комментарий
 
 
"У нас народ умный,..."

Шо ж он, такой умный, десятилетиями из жопы выцарапаться не может?
 показать весь комментарий
 
 
Почему не может? Просто те, кто выцарапался обратно возвращаться не хочет.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Мы все верим, что вы там чай по ночам в администрации президента пьете.
 показать весь комментарий
 
"Отвечая на вопрос - партию создаете, Гройсман сказал: "А уже выборы?...Ответ должен быть своевременным".
Источник: https://censor.net.ua/n3112222

Вся суть отечественной "политики" - в одной фразе. Партии создаются "под выборы". Ни о какой идеологии, ни о какой реальной программе речь не идет - чисто бизнес-проект.
 показать весь комментарий
 
 
Эти ублюдочные Гройсманы придумали что нужно платить за воду ,которая уходит в землю,даже если у вас дома счётчик стоит,
 показать весь комментарий
 
В многоквартирных домах. Новэ покращення для людей от карамельных. Разница между показаниями домовых водомерой и суммы показаний квартирных дружно раскидывается на всех. Нет, чтоб обязать установку магнитных пломб. Да здравствует изобретатель неодимовых магнитов! ***** и гросе - урааааа!!! Перемога!
 показать весь комментарий
 
 
Завбазаром надеется и дальше керовать страной?
 показать весь комментарий
 
 
А ЧТО СКАЗАЛИ ВИННИЦКОМУ БАРЫГЕ НА СЧЁТ БИЛЕТА ДО РОСТОВА?
 показать весь комментарий
 
 
Чел уже паказал как арбузы вазить баржами. "Президент мені нічого про це не казав", - Гройсман запевняє, що не обговорював із Порошенком гарантії прем'єрства після виборів - Цензор.НЕТ 7226 "Президент мені нічого про це не казав", - Гройсман запевняє, що не обговорював із Порошенком гарантії прем'єрства після виборів - Цензор.НЕТ 7226 "Президент мені нічого про це не казав", - Гройсман запевняє, що не обговорював із Порошенком гарантії прем'єрства після виборів - Цензор.НЕТ 7226
 показать весь комментарий
 
 
Гарантий нет никаких,так как Пеца всех кинет после первого тура,и самой безопасной страной для него окажется Рассея.
 показать весь комментарий
 
 
Столько коментов и все в "поддержку" барыг, откуда же тогда такой рейтинг в этих "небрехлывых"?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно! Они ж обсуждали, как прекратить воровать и повысить уровень жизни людей
 показать весь комментарий
 
***
- скажите,любезный, я могу выехать в Израиль?
- можете.
- ой вей... а в Америку?
- и в Америку можете.
- шикарно! а вот в Германию?
- да можете... можете! хоть к черту на кулички...
- не надо так нервничать! никто никуда еще не едет! вы мне вот что лучше скажите...
если я совсем-совсем никуда не поеду, мне могут быть какие-нибудь льготы?
 показать весь комментарий
 
 
Да пох кто будет презом...всё уже, точка невозврата пройдена.
 показать весь комментарий
 
Навыписывали себе норм права чтоб от корыта не оторвать не отрубивши им лапы Этим
может стать референдум предложенный новым президентом по изменению их мародерских
законов полезных для них и вредных для страны похожих на шаманское ТАБУ пугающее
местных аборегенов
 показать весь комментарий
 
 
Это первый раз, когда я верю Гройсману, конечно не говорил, потому что кому, как не Пете известно, что скорее земля начнет вращаться в обратную сторону, чем Петя пройдет на второй срок, на первый да, а на второй Луценко идет.
 показать весь комментарий
 
 
Liga.net в пеньок вдарилась?
Що взагалі можна обговорювати, якщо за півроку змінеться склад ВР і, відповідно, склад коаліції, яка висуває Прем'єра? Що може сьогодні гарантувати будь-хто будь-кому?
 показать весь комментарий
 
У нас в стране работают не законы, а ночные договорняки в АП. Грося, по природной тупости, тупо спалил контору
 показать весь комментарий
 
Грося, подавай лучше резюме в "95-й кварталл" - там скоро вакансия будет, людей смешить ты точно умеешь
 показать весь комментарий
 
"У нас народ розумний, але чомусь наступає на граблі популістів. Якщо втілити деякі пропозиції кандидатів, то почнеться масштабна економічна криза", - попередив він.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3112222

йо-мойо.....а в нас зараз , значить, не масштабна економічна криза? у нас зараз процвітання та успіх?
 показать весь комментарий
 
За 5 років олігархи розграбували Україну вщент. Україна і Молдова стали найбіднішими країнами Європи. Війну програли. Втратили по факту близько 8% території. Більше 10 тис. українців загинуло, десятки тисяч лежать скалічені по госпіталях. Ця корумпована влада водила армію з котла в котел, щоб загинули активні і сміливі патріоти. Бо офісних хом"ячків ця влада не боїться, а активних і сміливих патріотів свідомо згубили в котлах. Олігархи заробили на війні мільярди доларів і перевели їх в оффшори. Шоколадний особисто заробив десятки мільйонів тільки на виготовленні непотрібних катерів, у яких немає ракетного озброєння і на які кацапи влаштовують сафарі. Ця влада не соромиться схем типу "Роттердам+", не соромиться виписувати собі мільйонні премії і переводити їх своїм мамам в Америку, не соромиться піднімати тарифи в десять разів, не соромиться писати інфляцію 9,8%, хоча всі бачать, що все подорожчало в рази, не соромиться під час війни прожигати мільйони доларі на Мальдівах і Сейшелах. Шоколадний особисто збільшив свої прибутки в цьому році 81%, хоча обіцяв продати бізнес. Це йому підсліпуватий траст перерахував, хе-хе.

Кожен з вас повинен спитати себе: За що я так не люблю Україну, що бажаю їй ще 5 років такої влади?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Президент мне ничего об этом не говорил", - Гройсман уверяет, что не обсуждал с Порошенко гарантии премьерства после выборов
 
 
 
 
 
 вверх