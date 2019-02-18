 "Президент мне ничего об этом не говорил", - Гройсман уверяет, что не обсуждал с Порошенко гарантии премьерства после выборов

Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью LIGA.net заявил, что не обсуждал с президентом Петром Порошенко свою должность после выборов, передает Цензор.НЕТ.

"Эта тема не обсуждалась с президентом. Правительство работает до следующих парламентских выборов, потому что есть коалиция. Президент мне ничего об этом не говорил", - сказал премьер, говоря о своем решении поддержать выдвижение Порошенко на второй срок.

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Гройсман пояснил, что выступил на форуме в поддержку Порошенко, потому что понимает направление его политики.

"Я решил его поддержать, потому что он мне абсолютно понятен. Совместными усилиями нам удалось сделать децентрализацию. Ради нее я пришел в центральную власть. Мы начали реформу государственной службы, образования, медицины. Для меня понятны шаги Порошенко в следующей каденции - евроинтеграция, реформы и НАТО. Сейчас многие пытаются строить свою политическую историю на критике Порошенко. Но он, как любой человек, имеет свои плюсы и минусы", - сказал премьер-министр.

Гройсман подчеркнул, что Порошенко на этих выборах противостоит большое количество популистов. "У нас народ умный, но почему-то наступает на грабли популистов. Если воплотить некоторые предложения кандидатов, то начнется масштабный экономический кризис", - предупредил он.

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Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что может пойти самостоятельно на парламентские выборы в этом году.

"Политическая жизнь состоит из определенных процессов. Наличие или отсутствие такого процесса - это не манипуляция. Все может быть. Сейчас мой приоритет - удерживать стабильную ситуацию в стране", - отметил Гройсман.

Отвечая на вопрос - партию создаете, Гройсман сказал: "А уже выборы?...Ответ должен быть своевременным".

Напомним, что Владимир Гройсман - 16-й премьер-министр Украины. Он находится на должности уже почти три года, с 14 апреля 2016 года.