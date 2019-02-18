 Гройсман уверяет, что не обсуждал с Порошенко премьерство после выборов: "Президент мне ничего об этом не говорил"

Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью LIGA.net заявил, что не обсуждал с президентом Петром Порошенко свою должность после выборов, передает Цензор.НЕТ.
"Эта тема не обсуждалась с президентом. Правительство работает до следующих парламентских выборов, потому что есть коалиция. Президент мне ничего об этом не говорил", - сказал премьер, говоря о своем решении поддержать выдвижение Порошенко на второй срок.
Гройсман пояснил, что выступил на форуме в поддержку Порошенко, потому что понимает направление его политики.
"Я решил его поддержать, потому что он мне абсолютно понятен. Совместными усилиями нам удалось сделать децентрализацию. Ради нее я пришел в центральную власть. Мы начали реформу государственной службы, образования, медицины. Для меня понятны шаги Порошенко в следующей каденции - евроинтеграция, реформы и НАТО. Сейчас многие пытаются строить свою политическую историю на критике Порошенко. Но он, как любой человек, имеет свои плюсы и минусы", - сказал премьер-министр.
Гройсман подчеркнул, что Порошенко на этих выборах противостоит большое количество популистов. "У нас народ умный, но почему-то наступает на грабли популистов. Если воплотить некоторые предложения кандидатов, то начнется масштабный экономический кризис", - предупредил он.
Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что может пойти самостоятельно на парламентские выборы в этом году.
"Политическая жизнь состоит из определенных процессов. Наличие или отсутствие такого процесса - это не манипуляция. Все может быть. Сейчас мой приоритет - удерживать стабильную ситуацию в стране", - отметил Гройсман.
Отвечая на вопрос - партию создаете, Гройсман сказал: "А уже выборы?...Ответ должен быть своевременным".
Напомним, что Владимир Гройсман - 16-й премьер-министр Украины. Он находится на должности уже почти три года, с 14 апреля 2016 года.
За що ви так не любите Україну, що бажаєте їй ще 5 років такої влади?
Піші єсчо, придурок ватний.
Шо ж он, такой умный, десятилетиями из жопы выцарапаться не может?
Источник: https://censor.net.ua/n3112222
Вся суть отечественной "политики" - в одной фразе. Партии создаются "под выборы". Ни о какой идеологии, ни о какой реальной программе речь не идет - чисто бизнес-проект.
- скажите,любезный, я могу выехать в Израиль?
- можете.
- ой вей... а в Америку?
- и в Америку можете.
- шикарно! а вот в Германию?
- да можете... можете! хоть к черту на кулички...
- не надо так нервничать! никто никуда еще не едет! вы мне вот что лучше скажите...
если я совсем-совсем никуда не поеду, мне могут быть какие-нибудь льготы?
может стать референдум предложенный новым президентом по изменению их мародерских
законов полезных для них и вредных для страны похожих на шаманское ТАБУ пугающее
местных аборегенов
Що взагалі можна обговорювати, якщо за півроку змінеться склад ВР і, відповідно, склад коаліції, яка висуває Прем'єра? Що може сьогодні гарантувати будь-хто будь-кому?
йо-мойо.....а в нас зараз , значить, не масштабна економічна криза? у нас зараз процвітання та успіх?
Кожен з вас повинен спитати себе: За що я так не люблю Україну, що бажаю їй ще 5 років такої влади?