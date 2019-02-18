 Единственный эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet в Европе отказался от их использования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую Газету", об этом пишут российские "Ведомости".

Издание обратило внимание, что авиакомпания на своем сайте в разделе "Флот" перестала указывать семь самолетов SSJ-100. "Ведомости" отмечают, что авиакомпания получила самолеты в 2016–2017 годах, а в настоящее время во "Флоте" указаны иностранные региональные реактивные суда — 25 Bombardier CRJ-900 и 13 Avro RJ-85.

Как сообщает газета, семь российских самолетов летали по маршрутам авиакомпании Brussels Airlines. Ранее издание L’Echo отмечало, что она отказалась от четырех самолетов. По информации источников "Ведомостей", некоторые из самолетов могут передать авиакомпании "Азимут" "для ее нового проекта корпоративных перевозок" или Adria.

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В CityJet не ответили на вопросы издания, в компании "Гражданские самолеты Сухого", которая занимается выпуском Sukhoi Superjet 100 отказались от комментариев "Ведомостям".

В конце прошлого года о возможном отказе CityJet от эксплуатации SSJ-100 заявлял глава АО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов, сообщал Интерфакс.

"У них полностью поменялась бизнес-модель, соответственно, те договоренности, которые были, сейчас смотрятся совершенно иначе. Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить", - говорил он.

CityJet — первый и единственный эксплуатант российских самолетов SSJ-100 в Европе. Контракт 2015 года предполагал поставку в Ирландию 15 воздушных судов с опционом еще на 16.