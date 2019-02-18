Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую Газету", об этом пишут российские "Ведомости".
Издание обратило внимание, что авиакомпания на своем сайте в разделе "Флот" перестала указывать семь самолетов SSJ-100. "Ведомости" отмечают, что авиакомпания получила самолеты в 2016–2017 годах, а в настоящее время во "Флоте" указаны иностранные региональные реактивные суда — 25 Bombardier CRJ-900 и 13 Avro RJ-85.
Как сообщает газета, семь российских самолетов летали по маршрутам авиакомпании Brussels Airlines. Ранее издание L’Echo отмечало, что она отказалась от четырех самолетов. По информации источников "Ведомостей", некоторые из самолетов могут передать авиакомпании "Азимут" "для ее нового проекта корпоративных перевозок" или Adria.
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В CityJet не ответили на вопросы издания, в компании "Гражданские самолеты Сухого", которая занимается выпуском Sukhoi Superjet 100 отказались от комментариев "Ведомостям".
В конце прошлого года о возможном отказе CityJet от эксплуатации SSJ-100 заявлял глава АО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов, сообщал Интерфакс.
"У них полностью поменялась бизнес-модель, соответственно, те договоренности, которые были, сейчас смотрятся совершенно иначе. Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить", - говорил он.
CityJet — первый и единственный эксплуатант российских самолетов SSJ-100 в Европе. Контракт 2015 года предполагал поставку в Ирландию 15 воздушных судов с опционом еще на 16.
«Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину.»- Вячеслав Володин, спикер ГД РФ, уроженец Саратовская обл, представитель ЛГБТ сообщества.
Станут выпускать "полусухой" - можт на него покупатель найдётся...
Пушнина и кедровые орешки - вот ваш экспорт.
Как 1000 лет тому назад.
Что же, был "Сухой", а теперь в конец "Засох Суперджет"...)))
Лучше бы они реанимировали проверенный 134 и модернизировали его планер новыми импортными движками.
А ПОЭКСПЛУАТИРУВАВ В РЕЖИМЕ ДАРОМ И НАБРАВШИСЬ ШИШЕК ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
а это и есть самая ,,ЛУЧШАЯ" РЕКЛАМА САМОЛЁТУ КОТОРЫЙ ВЫПУСКАЕТСЯ УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ. и за всё это время выпущено меньше 200 самолётов. Из них ,,продано" меньше 150 самолётов. А реально ,,летает" изредка всего 110 самолётов. Причём летают в режиме один полёт-неделя ремонта и обслкживания. 😂😅😂
Фюзеляж чуть уже и длиннее на около десяти, то мелочи.
Вся жизнь впереди, надейся и жди.