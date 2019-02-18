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 Единственный эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet в Европе отказался от их использования

Ирландская авиакомпания CityJet перестала использовать российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую Газету", об этом пишут российские "Ведомости".

Издание обратило внимание, что авиакомпания на своем сайте в разделе "Флот" перестала указывать семь самолетов SSJ-100. "Ведомости" отмечают, что авиакомпания получила самолеты в 2016–2017 годах, а в настоящее время во "Флоте" указаны иностранные региональные реактивные суда — 25 Bombardier CRJ-900 и 13 Avro RJ-85.

Как сообщает газета, семь российских самолетов летали по маршрутам авиакомпании Brussels Airlines. Ранее издание L’Echo отмечало, что она отказалась от четырех самолетов. По информации источников "Ведомостей", некоторые из самолетов могут передать авиакомпании "Азимут" "для ее нового проекта корпоративных перевозок" или Adria.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет

В CityJet не ответили на вопросы издания, в компании "Гражданские самолеты Сухого", которая занимается выпуском Sukhoi Superjet 100 отказались от комментариев "Ведомостям".

В конце прошлого года о возможном отказе CityJet от эксплуатации SSJ-100 заявлял глава АО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов, сообщал Интерфакс.

"У них полностью поменялась бизнес-модель, соответственно, те договоренности, которые были, сейчас смотрятся совершенно иначе. Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить", - говорил он.

CityJet — первый и единственный эксплуатант российских самолетов SSJ-100 в Европе. Контракт 2015 года предполагал поставку в Ирландию 15 воздушных судов с опционом еще на 16.

Источник: https://censor.net.ua/n3112221
 
   
 Топ комментарии
 
«Конструктор Сухой, самолёт сырой, а лётчик мокрый». Поговорка совковых времён.
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Это уже наглая русофобия ! 😂😂😂😂😂😂😂😂
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Та ничё страшного!
Станут выпускать "полусухой" - можт на него покупатель найдётся...
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летайте самолетами аэрофлота))))))))))))
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Это уже наглая русофобия ! 😂😂😂😂😂😂😂😂
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это, вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.» - А.С.Залдостанов, уроженец г. Кировоград, УССР, представитель ЛГБТ сообщества.


«Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину.»- Вячеслав Володин, спикер ГД РФ, уроженец Саратовская обл, представитель ЛГБТ сообщества.
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«Конструктор Сухой, самолёт сырой, а лётчик мокрый». Поговорка совковых времён.
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В даному випадку-в точку.Дебіли-мексикоси з 22-ох на запчастини пустили 4-викрутились,а в ірландців-всього 5(в лізингу)-задовбались запчастини чекати,реальні збитки.
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Мексиканцы применили метод технического каннибализма. Ирландцы к такому не привыкли.
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В ответ он мелко обкакался, нервно юзая гаджет.
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Все что делает Россия , все через жопу ! 😂😂😂😂
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Та ничё страшного!
Станут выпускать "полусухой" - можт на него покупатель найдётся...
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действительно, может на креплёном будет больше желающих летать...
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Как трудно ползти с гордо поднятой головой! итог - пришли... а так долго кичились кацапы своей рухлядью...
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Ну,ну,кацапы!!! Не вешайте нос.Ну не вышло у вас стать европейцами.Зато у вас есть говно.Много говна. Единственный эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet в Европе отказался от их использования - Цензор.НЕТ 7715
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Какой такой самолет, мокшы ?
Пушнина и кедровые орешки - вот ваш экспорт.
Как 1000 лет тому назад.
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Ошибаетесь, кедровые орешки из Сибири теперь китайские будут.
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как же так? русня ж кричала , шо нет аналогов.
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Таки да нет, такое гавно больше никто не делает.
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З цього сухого такий же суперджет,як з гімна куля...
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Получили же "самальоты" аж в 2016-17 годах! Кто-то еще помнит те далёкие времена? Это же целый год-полтора! За это время ордынские табуретки устарели в хлам ))
Что же, был "Сухой", а теперь в конец "Засох Суперджет"...)))
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Ирландцы странные. Самолёт красивый, на него небось целое ведро синей краски пошло, чего ж не летать?
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На самом деле самолет не плохой, достаточно надежный, экономный, легко управляемый, стабильный в полете, еще и с более просторным местом для пассажира, но, на этом все преимущества заканчиваются. Сервисное обслуживания для эксплуататоров превращается в ад, запчастей нет, ждать их неделями, самолеты простаивают, деньги тают. Никакая низкая цена не может перекрыть отвратительный сервис, самолет это не только самолет, а целая инфраструктура, боинги и аирбасы продают не самолеты, а целый комплекс услуг, которого суперджету не достичь никогда. Так и будут добивать их на внутреннем рынке и то я думаю не долго, даже местным компаниям дешевле его поставить на стоянку и взять боинг, чем эксплуатировать это до первого ТО. ИнЭйр кстати, после того как самолет выкатился за пределы ВПП и попал в местный водоем, приняли решение его тупо разпилить на лом, это дешевле, чем его вытащить и произвести мелкий ремонт.
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ВЫ наверно по проффесии пиарщик. Вы так умудрились красиво похвалить гавно, и тут же честно описать его ,,маленькие" недостатки как то незаметно сказав что таки гавно. 😉
Лучше бы они реанимировали проверенный 134 и модернизировали его планер новыми импортными движками.
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Да не нужно сразу какашками кидаться. Человек выложил объективную информацию. Я то же самое хотел написать. Вполне нормальный самолёт. Беда в том, что сыроват, с детскими болезнями, но это со временем лечится, а вот логистика запчастей никакая. То есть, его продвижение на внешних рынках губит совковый подход. Для внутреннего потребления такой подход ещё сгодится, а на внешних рынках, где идёт жестокая конкуренция, такой метод , результат которого мы и наблюдаем - не годится. Кстати, если сравнивать его с нашим АН-148, то Джет получше будет. Это мнение лётчиков.
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НАСТОЛЬКО ,,НОРМАЛЬНЫЙ" ЧТО БЕРУТ ЕГО ТОЛЬКО ДАРОМ. 😂😅😂
А ПОЭКСПЛУАТИРУВАВ В РЕЖИМЕ ДАРОМ И НАБРАВШИСЬ ШИШЕК ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
а это и есть самая ,,ЛУЧШАЯ" РЕКЛАМА САМОЛЁТУ КОТОРЫЙ ВЫПУСКАЕТСЯ УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ. и за всё это время выпущено меньше 200 самолётов. Из них ,,продано" меньше 150 самолётов. А реально ,,летает" изредка всего 110 самолётов. Причём летают в режиме один полёт-неделя ремонта и обслкживания. 😂😅😂
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В этом самолете российского только двигатель и тот сделан совместно с французами, всё остальное абсолютно импортное. Первые самолеты вылетели еще в 2008 году, первые твердые контракты в начале 2014, никто тогда не предполагал, что в РФ вся страна ******* мозгами и начнет убивать соседей и сбивать самолеты. Самолет делался при поддержке США, а без ее поддержки этот кусок алюминия никому не нужен, не смотря на то, что он обладает хорошими летными характеристиками. Этот самолет обречен на забвение.
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Буквально сегодня интересовался этим ,,чудом" росавиапрома. И отзывы о нём. И как летают. Интересный факт когда компания берёт 10 самолётов,, из них летает два-три, а два стандартно идут под разборку, для замены ,,вышедших" из строя деталей. И это сами же рабсеяне о них пишут. 😂😅😂
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Кстати, если на ТУ 134 последних модернизаций поставить те же двигатели, то у 134 получатся те же характеристики что и у пупер джета.
Фюзеляж чуть уже и длиннее на около десяти, то мелочи.
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Не надо печалиться вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди, надейся и жди. Єдиний експлуатант російських літаків Sukhoi Superjet у Європі відмовився від їх використання - Цензор.НЕТ 1633
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Столько про.... рабсеяне с этим ,,пуперджетом", А НУЖНО ТО И БЫЛО ВСЕГО ПОМНИТЬ СВОЮ РУКОЖОПОСТЬ, ДОСТАТЬ С ПОЛОК ЧЕРТЕЖИ ТУ 134, ОТМОДЕРНИЗИРОВАТЬ НА НЕГО СОВРЕМЕННЫЕ ИМПОРТНЫЕ ДВИЖКИ И ВЕРНУТЬ В СЕРИЮ. И ПОЛУЧИЛСЯ БЫ САМОЛЁТ С ТЕМИ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, НО КАЧЕСТВЕННЫЙ, ОБКАТАННЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ И НАДЁЖНЫЙ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕдинственный эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet в Европе отказался от их использования
 
 
 
 
 
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