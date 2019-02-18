 После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения от 550 до 5500 км, - экс-посол США Пайфер

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Украина сможет создавать баллистические ракеты с дальностью полета до 550 км. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" выразил бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть соглашение, в котором участвуют США, Россия и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии. И на месте украинцев я бы задал себе вопрос: "А почему я должен выполнять соглашение, из которой выходят и россияне, и американцы?". И если эта сделка уйдет в историю, то я считаю: Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров", – сказал он.
Дипломат отметил, что есть другой вопрос – хотят ли украинцы строить такие ракеты.
"Но если договор о РСМД прекращает действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали ли об этом россияне – в этом я не уверен", – завил Пайфер.
Песков уже говорит как заец перед Мишкой - ей богу извиняться пришел! Воинственность как ветром сдуло.
Золоті слова!
В Англии арестовали 300 млн долл.Насирова,а вУкраине - он уважаемый человек - кристально честный.
Що за?????
журналісти нуль пропустили, він просто оговорився, чи що це?
Нет мля, мы хотим еще раз подписать Будапештский договор.
Там ОШИБКА.
Але українська оборонка повинна створити ракетоносії, на залізничній платформі, на автошасі, або відновити шахти. А можна і усе разом - були б гроші.
Україна може запропонувати, щоб США розташовували свої ракетні сили в Україні.
Розміщення американських ракет в Україні - додатковий інструмент стримування Росії.
«В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, »(с)
Согласно ст. 3 Договора, уничтожению подлежали:ракеты средней дальностиСССР - РСД-10 «Пионер», «Р-12», «Р-14» (по классификации НАТО, «SS-20», «SS-4» и «SS-5» соответственно) и крылатые ракеты наземного базирования РК-55 (по классификации НАТО - SSC-X-4 «Slingshot»);США - «Першинг-2» и «BGM-109G» (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования);ракеты малой дальностиСССР - «ОТР-22 "Темп-С"» и ОТР-23 «Ока» («SS-12» и «SS-23»);США - «Першинг-1А».
А зря.
великий ракетний арсенал для індустріально розвинутої країни - це відносно недорогий спосіб мати засіб протидії прямій військовій агресії.
Німеччина може за лічені місяці створити порівнянний з російським арсенал ракет середньої дальності
А какое расстояние до Москвы!?
«В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, »(с)
И кстати, у нас нет ограничения по ракетам БОЛЕЕ 5500 км.
Скажем так, 550 это именно то что нужно и что можем себе позволить, и этого достаточно чтоб московиты задумлись, бо где 550 там все реальные 900, как с теми же искандерами, в то же время мы не портим отношение с США которые нам накидывают помощи на добрых 20% нашего бюджета и что главное - высоко технологичным оружием.