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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:договор (251) крылатые ракеты (13) Пайфер (113) ракеты (739)

 После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения от 550 до 5500 км, - экс-посол США Пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности участвуют не только Россия, но и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Украина сможет создавать баллистические ракеты с дальностью полета до 550 км. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" выразил бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть соглашение, в котором участвуют США, Россия и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии. И на месте украинцев я бы задал себе вопрос: "А почему я должен выполнять соглашение, из которой выходят и россияне, и американцы?". И если эта сделка уйдет в историю, то я считаю: Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров", – сказал он.

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Дипломат отметил, что есть другой вопрос – хотят ли украинцы строить такие ракеты.

"Но если договор о РСМД прекращает действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали ли об этом россияне – в этом я не уверен", – завил Пайфер.

Источник: https://censor.net.ua/n3112216
 
   
 Топ комментарии
 
В статье ошибка. Должно быть 5500 км. "В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР."(Википедия)
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Україна має право будувати будь які ракети, щоч на 5500км, хоч на 14000км. Україна зазнала агресії і всі міжнародні договори з безпеки виявились непрацюючими тому Україна має права сама вирішувати що їй будувати і на яку дальність!
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Та невже?!.. І де ж то тепер той Совітський Союз... А пам'ятник Степану Бандері - є😁
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Да ВСЁ ОНИ ТАМ НА ЛАХТЕ ЗНАЮТ. Потому то фсб так и боится устранения своего резидента.
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Что там гадать - как США задумают -так и будет. Намек очень ясный и понятный для РФ

Песков уже говорит как заец перед Мишкой - ей богу извиняться пришел! Воинственность как ветром сдуло.
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думаю Украіна має право не тільки на відновлення виробництва ракет малої та середньої дальності, а і ядерної зброї,оскільки кордони держави порушені,анексована частина держави і є окуповані территорії.Згідно всіх договорів як існують в природі,держава вже має право відновити свій ядерний ракетний щит.Але є одне но!!!!! Злодії при владі не думають про державу,вони думають про ситуацію яка змінюється і як заробляти на рабах в зміненій ситуації.
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Злодії при владі не думають про державу,вони думають

Золоті слова!
В Англии арестовали 300 млн долл.Насирова,а вУкраине - он уважаемый человек - кристально честный.
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найкращий варіант запропонувати США розмістити ракетні сили США в Україні.Думаю,США не відмовляться.
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В статье ошибка. Должно быть 5500 км. "В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР."(Википедия)
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РСМД договір про ракети дальністю до 5500км, а будувати маємо право до 550...
Що за?????
журналісти нуль пропустили, він просто оговорився, чи що це?
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вот это кацапы, сами того не подозревая, насаживают себя на осиновый кол... а ведь всегда надо помнить, что нельзя водить машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель...
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Еси НАТА не хочет ядреные рокеты в Сумской области ставить нехай китайси ставят. После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 2181
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*Дипломат отметил, что есть другой вопрос - хотят ли украинцы строить такие ракеты.*

Нет мля, мы хотим еще раз подписать Будапештский договор.
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Только не на 500км а минимум на 800 чтобы достать да Мацквы.
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«В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, »(с)
Там ОШИБКА.
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Якщо посол США говорить відкрито, то це питання було обговорено у адміністрації Трампа.
Але українська оборонка повинна створити ракетоносії, на залізничній платформі, на автошасі, або відновити шахти. А можна і усе разом - були б гроші.
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Бывших послов не бывает.... Если Пайфер затронул в условиях противостояния с РФ такую тему, то это ЖЖЖ неспроста. Послу, даже бывшему такую отсебятину в Госдепе не простили бы. Это явный зондаж. И Украина на него отреагировала позитивно.
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Пайфер, передай наверх что украинцы ждут базы ваших ракет на границе с Ордой.
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британський міністр оборони Гевін Вільямсон відзначив, що Росія давно зробила з договору посміховисько

Україна може запропонувати, щоб США розташовували свої ракетні сили в Україні.

Розміщення американських ракет в Україні - додатковий інструмент стримування Росії.

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Розірвання договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) між США та РФ вигідне для України. Адже вона може запропонувати США розмістити свої ракети в себе.
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Плять, как циркулем не кручу, а расстояние до Москвы никак не выходит больше 550 км. Слава украинскому циркулю! )))))
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Далась вам эта Москва. За Москвой имеются объекты куда более интересные. К тому же не на самой же границе размещать пусковые установки. Они должны быть максимально близки к целям, но и достаточно удалены от противника, чтобы он не имел возможности внезапным ударом их захватить или вывести из строя. Не менее 1500 км.
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Все норм. Достанем. В тексте новости ошибка:
«В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, »(с)
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Хорошо. Из Сумской обл до Кремля долетит. И вообще по периметру с парашей таких иметь и можно жить спокойно
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До подписания Договора в США баллистические ракеты подразделялись[источник не указан 1201 день] на межконтинентальные (свыше 5000 км), средней (от 500 до 5000 км) и малой (от 150 до 500 км) дальности. В СССР до середины 1980-х[источник не указан 1201 день] выделялись и оперативно-тактические ракеты (от 1 до 500 километров). В США тактические (оперативно-тактические) ракеты имели[источник не указан 1201 день]дальность полёта от 1 до 150 километров. В 1987 году, с подписанием Договора, была окончательно установлена новая классификация. Применительно к периоду до середины 1980-х годов в исторических работах правомерно использование обеих классификаций.
Согласно ст. 3 Договора, уничтожению подлежали:ракеты средней дальностиСССР - РСД-10 «Пионер», «Р-12», «Р-14» (по классификации НАТО, «SS-20», «SS-4» и «SS-5» соответственно) и крылатые ракеты наземного базирования РК-55 (по классификации НАТО - SSC-X-4 «Slingshot»);США - «Першинг-2» и «BGM-109G» (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования);ракеты малой дальностиСССР - «ОТР-22 "Темп-С"» и ОТР-23 «Ока» («SS-12» и «SS-23»);США - «Першинг-1А». Після розірвання договору про ракети Україна має право будувати зброю з дальністю ураження до 550 км, - екс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 7061
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А где 550, там и 1100...хоть и это мало...очень мало...и лучше бы те же цифры звучали дополнительно звучали в строке килотонн
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Чи то Пайфер рахувати до 5500 не вміє, чи в "Радіо Свобода" перекладачами працюють бездарі. Одне можно сказати впевнено - "Цензор" гарно вміє користуватися клавішами Ctrl+C та Ctrl+V. Браво українським журналістам!(((
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У меня лучшая идея.Нужно провести референдум о присоединении к США.Мы автоматически становимся членом НАТО,вступать никуда не надо.Американцы могут на своей территории(Украины)размещать ЯО там где захотят,например в Сумской или Черниговской областях.Никакие затраты на это не нужны,у американцев все уже есть.
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проще объявить войну США и сразу сдаться.
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еще чуть чуть и как раз до Москвы, от Харьква.
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ДРСМД підписали 1987 року лідери СРСР та США Михайло Горбачов і Рональд Рейган. До червня 1991 року дві держави ліквідували всі наземні ракети малої (500-1000 км) та середньої дальності (1000-5500).
великий ракетний арсенал для індустріально розвинутої країни - це відносно недорогий спосіб мати засіб протидії прямій військовій агресії.
Німеччина може за лічені місяці створити порівнянний з російським арсенал ракет середньої дальності
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После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер

А какое расстояние до Москвы!?
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Они уже должны у нас быть.Гром на экспорт с одной дальностью,а для ВСУ с другой
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Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР. Договор предусматривал процедуры проверки инспекторами, которым надлежало следить за уничтожением ракет противоположной стороны.
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После начала агрессии никто не имеет морального права упрекнуть Украину в разработке и применении любого оружия , вплоть до ядерного . В Будапеште уже разок швырнули и снова басни про ограничения , оставьте их для нежных европейцев . Для Украины это вопрос жизни или смерти .
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Скорей ошибка перевода. Не ДО 550км. а ОТ 550км.
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Да:
«В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, »(с)
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Чому до 550 км. На потрібні ракети, які б могли дістати до ВМБ РФ на Камчатці.
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НАМ НУЖНЫ РАКЕТЫ ЧТОБЫ КАК МИНИМУМ ДО УРАЛА ДОЛЕТАЛИ !!!
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5500 дальности, хватит.
И кстати, у нас нет ограничения по ракетам БОЛЕЕ 5500 км.
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Та то таке... Пишемо "на 550", робимо "на 5500". А звідкіля воно на челябінськ чи новосибірськ прилетіло хто зна ? В нас таких нема, "нас там нету" і "какиевашидаказательства" ! З підорами треба воювати їхніми методами !
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Звучит хорошо, но украина не субъект этого договвора, так как наши князьки сдали право боротся за статус правоприемницы СССР. Что важно так то что в том договоре где мы состоим со всеми странами с баллистикой ограничение именно 550 для всех для внутреннего рынка и 300 для экспорта для участников договора контроля распрострнения ракетного вооружения.
Скажем так, 550 это именно то что нужно и что можем себе позволить, и этого достаточно чтоб московиты задумлись, бо где 550 там все реальные 900, как с теми же искандерами, в то же время мы не портим отношение с США которые нам накидывают помощи на добрых 20% нашего бюджета и что главное - высоко технологичным оружием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения от 550 до 5500 км, - экс-посол США Пайфер
 
 
 
 
 
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