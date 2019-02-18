 После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Украина сможет создавать баллистические ракеты с дальностью полета до 550 км. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" выразил бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть соглашение, в котором участвуют США, Россия и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии. И на месте украинцев я бы задал себе вопрос: "А почему я должен выполнять соглашение, из которой выходят и россияне, и американцы?". И если эта сделка уйдет в историю, то я считаю: Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 550 километров", – сказал он.
Дипломат отметил, что есть другой вопрос – хотят ли украинцы строить такие ракеты.
"Но если договор о РСМД прекращает действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали ли об этом россияне – в этом я не уверен", – завил Пайфер.
Сказал бы - иметь ЯО и типа США доставят его в течении 3-х дней.
А так-тихий шелест травы...
Прийшли енкаведисти в село до діда та і питають. Дєд, у тєбя пістолєт єсть?.. Немає синки... Ну ,а автомат?.. Та що ви, синки, звідкіля..На, а пулємьот?.. От чого нема, того нема, синки...
Или пиндос просто зассяв?
Тому і договір цей поширювався на Україну. Як і всі міжнародні договори СРСР.
РФ просто, крім правонаступництва, перебрала на себе активи і борги СРСР за кордоном та місце в ООН.
Що за?????
журналісти нуль пропустили, він просто оговорився, чи що це?
Нет мля, мы хотим еще раз подписать Будапештский договор.
Але українська оборонка повинна створити ракетоносії, на залізничній платформі, на автошасі, або відновити шахти. А можна і усе разом - були б гроші.
Україна може запропонувати, щоб США розташовували свої ракетні сили в Україні.
Розміщення американських ракет в Україні - додатковий інструмент стримування Росії.