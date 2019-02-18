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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:договор (250) крылатые ракеты (12) Пайфер (113) ракеты (739)

 После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности участвуют не только Россия, но и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Украина сможет создавать баллистические ракеты с дальностью полета до 550 км. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" выразил бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть соглашение, в котором участвуют США, Россия и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии. И на месте украинцев я бы задал себе вопрос: "А почему я должен выполнять соглашение, из которой выходят и россияне, и американцы?". И если эта сделка уйдет в историю, то я считаю: Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 550 километров", – сказал он.

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Дипломат отметил, что есть другой вопрос – хотят ли украинцы строить такие ракеты.

"Но если договор о РСМД прекращает действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали ли об этом россияне – в этом я не уверен", – завил Пайфер.

Источник: https://censor.net.ua/n3112216
 
   
 Топ комментарии
 
Это была многоходовочка...США разорвали договор ради Украины...😀
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Є такий бандерівський анекдот..

Прийшли енкаведисти в село до діда та і питають. Дєд, у тєбя пістолєт єсть?.. Немає синки... Ну ,а автомат?.. Та що ви, синки, звідкіля..На, а пулємьот?.. От чого нема, того нема, синки...
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В статье ошибка. Должно быть 5500 км. "В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР."(Википедия)
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Совет форумчанПравила форума
 
грязную ядерную бомбу Турчинов обещал сделать.
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Україна має право будувати будь які ракети, щоч на 5500км, хоч на 14000км. Україна зазнала агресії і всі міжнародні договори з безпеки виявились непрацюючими тому Україна має права сама вирішувати що їй будувати і на яку дальність!
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Проблема в том, что на производство и безопасность нужны деньги и много. И без финансовой помощи Запада этих денег нам не получить. И, следовательно, приходиться прислушиваться к их мнениям. А они ссут двух вещей - появления у не стабильных государств больших ракет и ядерных бомб. Готовы послать Запад и строить ЯО? Тогда готовьтесь жить как в Северной Корее.
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Ну можна як Ізраїль - офіційно в них ядерної зброї нема, хоча всі знають про ядерні об*єкти на їх території
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После расторжения договора о ракетах Украина имеет право

Сказал бы - иметь ЯО и типа США доставят его в течении 3-х дней.
А так-тихий шелест травы...
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сдали соседу восточному.
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Даже если бы договор и не был расторгнут Украина просто обязана строить ракеты с дальностью 550( или 1550)км. После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 898
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Останется начинку подвезти или сказать, что подвезли...
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Не строить,а давайте нам их уже сейчас. Потом построим сами и отдадим долг.
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Дніпровські "ополченці" з уранових рудників підвезуть нам начинку для цих ракет))
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боеголовок то нет
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Є такий бандерівський анекдот..

Прийшли енкаведисти в село до діда та і питають. Дєд, у тєбя пістолєт єсть?.. Немає синки... Ну ,а автомат?.. Та що ви, синки, звідкіля..На, а пулємьот?.. От чого нема, того нема, синки...
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в реальности заканчивалось плохо этот приход
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Та невже?!.. І де ж то тепер той Совітський Союз... А пам'ятник Степану Бандері - є😁
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Дуже багато. Настільки багато, що ти собі навіть не можеш уявити..😃
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Это была многоходовочка...США разорвали договор ради Украины...😀
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550 км - це добре. Але 1550 км - буде краще. З двох " добре" вибираємо "краще".. А якщо до цього " краще" прилаштувати невеликий подарунок з Чорнобиля то буде " ще краще"..😃😃😃
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это как грязь из по ногтя
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Расстояние Воронеж Харьков по прямой - 280 км...
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До Москви десь км 600 з копійками..Ну і тре трохи далі про запас...😃
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Кто измерит - на 550 км ракета или на 602.3 км, а разрабатывать можно и на 502.3 км?
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От границы Украины до конца Москвы 470 км.
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Давайте Москву не чіпати. То зовсім інша країна, не кацапія. Але в тій країні Москва є одне дуже гниле місце - кремль. От туди б ******* із Старої Гути - 452 км. От така матрьошка получається...
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В статье ошибка. Должно быть 5500 км. "В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР."(Википедия)
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Так це вже можна і Чєлябінськ зі святом привітати..Якихось там до нього 2600 км😁😁😁
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Да хоть Ю́жно-Сахали́нск, у Украины теперь ограничений нет. )))
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Вы правы, нелепо как то выходит 500-550 км, там 0 забыли явно.
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как раз что б до москвы доставало подходит
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Да можно строить любые ракеты но смысл какой если Украина не готова к полномасштабной войне, от ракет с обычной начинкой толку мало а с ЯО никто не позволит делать.
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А хто збирається в когось дозволу питатися?.. В Ізраїлі також ЯО немає.. Бо дозволу забули поспитатися..😃😃😃
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порошенко СВОИХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ НЕОБИДИТ. 😂
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Ну, Воронеж опять в нервном ожидании.😁
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по-хорошему,помня про "гарантов" из Будапештских писюлег мы имеем полное право и на бОльшую дальность, и на тактическое и стратегическое ЯО.
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А сверх 550 км какой договор нам запрещает строить?
Или пиндос просто зассяв?

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Рошен скоро наладит выпуск таких ракет из сои и китайских комплектующих
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Единичку забыли!!! Те до 1550км!!!! На них еще с СССР, двигателялежат на Южмаше и Павлограде!!! Для ракет с боевой частью до 2 тонн!!! Не знаю чей это бок!!! Либо Цензора, либо Пфайфера!!!
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.... «Знову пуцін всіх переграв» скажуть кацапи і почухають свою вошиву голову.)))
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Ну Пфайфер правильно сказал, хотят ли украинцы строить такие ракеты,.....если до Москвы 462 км. Но направление мыслей интересное!
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Станция " Дружба"около Шостки -488км до п.г.т.Москва.
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нормально - до москвы по прямой, долетит...
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показали как будет выглядеть "Нептун" берегового базирования и " Вільха "

После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 6704
После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 7371
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Какое-то странное заявление. Вопервых, этот договор был заключён между СССР И США. И потом был продолжен правоприемницей СССР - россией. Лично я не слышала про дополнительных соглашения, накладывающие ограничения на Украину (если кто о таковых знает - буду признательна за ссылку). Следовательно, Украине никто не мешал их производить и раньше. Во-вторых, даже согласно этому договору, допускается производство ракет с радиусом до 500 км. То есть, проблемы опять таки нет.
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Усі держави, що виникли з СРСР, є правонаступниці СРСР, крім країн Балтії, ті були окупованими. Ну принаймні так вважалось юридично, що тільки вони окуповані.
Тому і договір цей поширювався на Україну. Як і всі міжнародні договори СРСР.
РФ просто, крім правонаступництва, перебрала на себе активи і борги СРСР за кордоном та місце в ООН.
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Постановка на боевое дежурство в районе Шостки ракет с дальностью поражения до 550 километров несомненно послужит делу укрепления мира и стабильности в регионе После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 6047
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Да это все понятно что можно наладить и баллестические ракеты но тут одно но - при Рошененко этого не будет никогда - Петин "торговый-партнер" куйло не даст добра на это... После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 8535
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зато при Зеленском заживем, или при Йуле ага )) И ракеты будут с логотипом 95 квартал )))
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значит ты с тем что твой петро резедент ты согласен?!
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думаю Украіна має право не тільки на відновлення виробництва ракет малої та середньої дальності, а і ядерної зброї,оскільки кордони держави порушені,анексована частина держави і є окуповані территорії.Згідно всіх договорів як існують в природі,держава вже має право відновити свій ядерний ракетний щит.Але є одне но!!!!! Злодії при владі не думають про державу,вони думають про ситуацію яка змінюється і як заробляти на рабах в зміненій ситуації.
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В статье ошибка. Должно быть 5500 км. "В соответствии с Договором стороны в течение трёх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР."(Википедия)
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РСМД договір про ракети дальністю до 5500км, а будувати маємо право до 550...
Що за?????
журналісти нуль пропустили, він просто оговорився, чи що це?
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вот это кацапы, сами того не подозревая, насаживают себя на осиновый кол... а ведь всегда надо помнить, что нельзя водить машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель...
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Еси НАТА не хочет ядреные рокеты в Сумской области ставить нехай китайси ставят. После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 2181
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*Дипломат отметил, что есть другой вопрос - хотят ли украинцы строить такие ракеты.*

Нет мля, мы хотим еще раз подписать Будапештский договор.
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Только не на 500км а минимум на 800 чтобы достать да Мацквы.
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Якщо посол США говорить відкрито, то це питання було обговорено у адміністрації Трампа.
Але українська оборонка повинна створити ракетоносії, на залізничній платформі, на автошасі, або відновити шахти. А можна і усе разом - були б гроші.
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Пайфер, передай наверх что украинцы ждут базы ваших ракет на границе с Ордой.
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британський міністр оборони Гевін Вільямсон відзначив, що Росія давно зробила з договору посміховисько

Україна може запропонувати, щоб США розташовували свої ракетні сили в Україні.

Розміщення американських ракет в Україні - додатковий інструмент стримування Росії.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения до 550 км, - экс-посол США Пайфер
 
 
 
 
 
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