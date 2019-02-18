 Сегодня Украина вспоминает и чествует защитников Дебальцево

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.

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Генеральный штаб представил документальный фильм "Дебальцево" - третью ленту из цикла об основных событиях российско-украинской войны.

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