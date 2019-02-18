 Сегодня Украина вспоминает и чествует защитников Дебальцево

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.
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Генеральный штаб представил документальный фильм "Дебальцево" - третью ленту из цикла об основных событиях российско-украинской войны.
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Дебальцево... І холодом по шкірі,
Бо, знаю, не усі ще у безпеці.
Полюють на людей людинозвірі,
В них "Гради" і "Тайфуни" замість спецій.
І не одна вже на колінах мати
Стоїть перед іконою святою,
Щоб Бог порятував її солдата,
Який за Україну став до бою.
І не одна дружина молить Бога,
Щоб чоловік не втрапив у халепу,
Щоб вивела коханого дорога
З кривавого смертельного вертепу.
О, Мати Божа!! Ти захисти, я прошу...
І сина й чоловіка, татка й брата,
Хай та лютнева снігова пороша
Їх приведе живими в рідну хату...
09.02.2015. Патара