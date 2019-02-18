EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
  828  13
Материалы по теме:
Все про:память (868) Антитеррористическая операция (15785) Дебальцево (609)

 Сегодня Украина вспоминает и чествует защитников Дебальцево

Сегодня в Украине чествуют и вспоминают защитников Дебальцево. 4 года назад шли масштабные бои за этот город.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. 

В боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Преданные Родине преданы Генштабом. Как сдали в плен 40-й батальон

Генеральный штаб представил документальный фильм "Дебальцево" - третью ленту из цикла об основных событиях российско-украинской войны.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Ребята, вы самые лучшие, я люблю вас!" - последний бой капитана Юрия Бутусова

Источник: https://censor.net.ua/n3112214
 
 
 Топ комментарии
 
***
Дебальцево... І холодом по шкірі,

Бо, знаю, не усі ще у безпеці.
Полюють на людей людинозвірі,
В них "Гради" і "Тайфуни" замість спецій.

І не одна вже на колінах мати
Стоїть перед іконою святою,
Щоб Бог порятував її солдата,
Який за Україну став до бою.

І не одна дружина молить Бога,
Щоб чоловік не втрапив у халепу,
Щоб вивела коханого дорога
З кривавого смертельного вертепу.

О, Мати Божа!! Ти захисти, я прошу...
І сина й чоловіка, татка й брата,
Хай та лютнева снігова пороша
Їх приведе живими в рідну хату...

09.02.2015. Патара
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Інколи треба помовчати, коли нема чого розумного сказати.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько раз Вы были в АТО? (С) В.Зеленский
 показать весь комментарий
 
а где наказаніе за провал обороны города??????????????? где врун Лысенко который говорил что все под контролем?????????? пошли на повышение(((((((
 показать весь комментарий
 
 
***
Дебальцево... І холодом по шкірі,

Бо, знаю, не усі ще у безпеці.
Полюють на людей людинозвірі,
В них "Гради" і "Тайфуни" замість спецій.

І не одна вже на колінах мати
Стоїть перед іконою святою,
Щоб Бог порятував її солдата,
Який за Україну став до бою.

І не одна дружина молить Бога,
Щоб чоловік не втрапив у халепу,
Щоб вивела коханого дорога
З кривавого смертельного вертепу.

О, Мати Божа!! Ти захисти, я прошу...
І сина й чоловіка, татка й брата,
Хай та лютнева снігова пороша
Їх приведе живими в рідну хату...

09.02.2015. Патара
 показать весь комментарий
 
 
лысенко: на жд станции мы залышаем "лунныйпейзаж"...зцуко...через четыре дня разгрузили эшелон военной техники с рашки...
 показать весь комментарий
 
 
Вічна пам'ять полеглим Героям України!!! (((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Украина вспоминает и чествует защитников Дебальцево
 
 
 
 
 
 вверх