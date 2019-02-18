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 Полиция проводит обыски в мэрии Николаева

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горисполкома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба департамента.

"18 февраля в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски. Мероприятие проводится в рамках уголовного производства № 1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком.

О дальнейшем ходе событий обещают сообщать дополнительно.

В свою очередь, полиция пока никак не комментирует данное событие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112212
 
   
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Совковая традиция - контролировать экономику. Может уже хватит - пусть предприниматели сами занимаются своим делом без руководящей и направляющей? Или барыгам нужно на все свою лапу положить...
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Опять за мелкой сошкой погнались,когда вы твари роттердамную комиссию обыщите?
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