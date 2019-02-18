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 Без головных уборов, джинсы и лавки для сидения: ПЦУ может изменить правила посещения храмов

Новосозданная Православная церковь Украины станет открытой для прихожан. Часть старых и принятых правил будет упразднена. Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме.

Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме. В церкви уверены, что священникам нужно быть ближе к людям, пишет OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.

В Православной церкви Украины могут измениться правила внешнего вида для прихожан храмов. В ПЦУ отойдут от строгих канонов и будут лояльно относиться к девушкам без головных уборов, а также к джинсам. Планируют установить и специальные скамейки внутри храмов для желающих посидеть во время службы. Возможны и другие изменения.

Ранее Патриарх Филарет заявлял, что богослужения могут проводить на украинском языке. Не принудительно, а по желанию общины. Интересное заявление на этот счет сделал митрополит Киевский и всея Украина Епифаний. В одном из интервью он подчеркнул, что в ближайшее время церковь будет более лояльно относиться к тем прихожанам, которые приходят в храмы в свободной одежде.

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Как пояснил диякон ПЦУ Михаил Омелян, суть сказанных слов митрополита — на первый план выходит именно человек, пришедший в храм, а не то, как и в чем он идет. При этом никто не говорит, что все повально должны приходить в храм без платков или в джинсах.

"По платкам, насколько я понимаю — это не значит, что будет указание, мол, все приходят без них. Тут акцентируется внимание на том, что девушку или женщину никто не выгонит из храма за то, что она пришла без платка. К ней все равно будут так же относиться. Это же касается и джинсов", — подчеркнул Михаил Омелян.

Схожую позицию высказал и религиовед Ростислав Мартынюк. По его словам, если человек пришел просто помолиться и поставить свечку в горе или радости, то заставлять его соблюдать "церковный дресс-код" невежливо.

"Как человек церковный я понимаю, что в большинстве случаев желание служителей церкви — это, условно говоря, желание дамочек в свечной лавке или каких-то уборщиц, просто пристать к женщине", — добавил Мартынюк.

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Официальной информации об изменениях со стороны ПЦУ нет. Все происходит по общепринятым православным правилам. Правда, не исключено, что в ближайшее время в ПЦУ все же пойдут на дополнительные шаги. Один из возможных — язык богослужения. Ранее об этом говорил Патриарх Филарет. По его словам, никаких отличий в богослужении ПЦУ не будет, но вот язык может поменяться — со старославянского на украинский.

"С присоединением к единой церкви ничего не изменится в вероучении, в богослужении. Может измениться только язык, потому что будут не на славянском служить, а на украинском. Но если приход захочет сохранить славянский язык, силой мы не будем заставлять. Выбирать будут самостоятельно", — пояснял Филарет. Ч

Еще одно интересное нововведение — в храмах будут лавки. По мнению митрополита Епифания, в идее поставить больше скамеек для сидения во время богослужения нет ничего плохого. Их могут разместить прежде всего для инвалидов, больных или просто пожилых людей, которым тяжело выстоять всю службу.

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"В целом, у нас нет возражений относительно сидения в храме. Есть определенные периоды богослужения, когда и священнослужители сидят, а есть периоды, когда нужно стоять", — пояснил Епифаний.

Правда, когда именно будет запущен процесс — сказать сложно. Вероятно, с постепенным увеличением церкви и переходом все новых приходов лавки будут ставить постепенно. Судя по всему, ПЦУ направит свои усилия на то, чтобы быть более понятной украинцам. В своих недавних интервью митрополит Епифаний прямо говорит — церковь будет ближе к людям, прежде всего молодежи. В действительности процесс получения Томоса сильно сфокусировал внимание на православной церкви. С другой стороны — не так много молодежи ходит в храмы, на что и обращают внимание в ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112210
 
   
 Топ комментарии
 
Вірно, церква - для народа.
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Но балалайки оставлять у входа все равно заставят.
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Это не прикрытая русофобия! Вот так вот надобно:
Без головных уборов, джинсы и лавки для сидения: ПЦУ может изменить правила посещения храмов - Цензор.НЕТ 8740
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Совет форумчанПравила форума
 
Перед об'єднанням з УГКЦ нова церква має запровадити європейську практику відвідування храмів. Досить вже дикунства в церкві.
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Не правильно!лояльно относиться к девушкам без головных уборов и тд. Есть каноны и они основа!
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російські дикунські правила середньовіччя в ******** європейській церкві не можуть бути застосовані.
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Церква з'явилась саме для того щоб припинити дикунство і навчити людей правилам і обов'язкам!
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Яким правилам? Головою думати не треба, треба вірити?
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Католики и греко-католики не дошли...хотя в их церквях запрета заходить без платков и в джинсах...и даже в шортах...отрадясь не было....так с какого будуна тебе пришла в голову мысль...что это возможно в ПЦУ...?
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Та ему лишь бы что-то плюнуть в сторону Украины? Вы что, еще не привыкли?
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Звикати до поведінки дикуна? Коли хтось гидить привселюдно на вулиці, повинно ж йому зробити зауваження? Хай вони звикають до культури, а не вони будуть привчати нас до мокшанського дикунства.
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Речь идёт об отношениях Церкви и прихожан.Старуха, старше 30,придёт в платочке ,а молодуха -не обязательно!.И вообще гендерное неравенсство -атавизм!Мужики без уборов,а женщина - не человек?.Женщины составляют 90% верующих. Церковь тоже применяет газ и электричество,звукоусиливающую аппаратуру и многое другое.Не в рубище ж ходить.Лавки - тоже дань уважения к прихожанам.Выдержать 3часовую службу на ногах-заработать варикоз и болезни сердца
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то був комент до повідомлення, що видалили. Без нього -це лише набір слів.
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Нет, лапти и кокошник с тебя сдирать никто не будет.
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Но балалайки оставлять у входа все равно заставят.
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Тривалість служби, як а мене, повинна бути не більше години
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в козломацковких церквях у нас, подбегают не вменяемые тетки и дядьки и ругаются на людей, если те, "не правильно" крестятся и т.д.....
в Почаевкой Лавре, поп выгонял людей из очереди на поминание, если те признавались, что в жизни, заходили в другие Церкви и проклинал их... в очереди были драки и скандалы - вспоминаю до сих пор с огыдой...(
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Правильно. И чтобы курить можно было.
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Не, куріть там не будут, потому, шо там будєт надпись: «с мокшами не входить».
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Курить і пить будеш з Гундяєвим - він завалив мокшанію сигаретами і водярою...
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это правильно. потому что в других нормальных церквях люди огут сидеть на службе. это важно. потому что не каждый человек может выстоять всю службу на ногах.
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Это не прикрытая русофобия! Вот так вот надобно:
Без головных уборов, джинсы и лавки для сидения: ПЦУ может изменить правила посещения храмов - Цензор.НЕТ 8740
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Причащається чоколядкою, як вчить ваша секта.
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«Известный актер, шоумен и руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский сделал заявление, в котором призвал Владимира Путина к миру. Артист признался, что готов просить на коленях
https://ura-inform.com/ru/culture/2014/03/03/vladimir-zelenskij-prizval-putina-ne-stavit-narod-na-koleni
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Может он еще пообещает путину минет, что б тот вернул Крьім и Донбасс?
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то скільки раз він стояв на колінах від 03-03-14? чи аби ляпнути в темі про інше?
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дегенераты всегда воспринимают все буквально. это психическое заболевание - вам к врачу надо.
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Дуже мудра і патріотична заява Зеленського на початку 2014 року. Дуже мудра.
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А в мацковскам сатанате скоро введут паранжу...причем не только для самок...а для всех...включая винторогих самцов...😀
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для рузьке самцов - возврат к скрепной одежде: КОКОШНИКУ)
кокошник - изначально мужской головной убор в Московии, введенный татарами для обозначения рузьке"-петухов".
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Русь - Украина возвращается к цивилизованному православному христианству.
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,,православное" и правоверное христианство только на московии. И УКРАИНА увы от него ещё неотошла.
В МИРЕ ОРТОДОКСАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО. и это неодно и тоже.
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Хоть что то
чтобы не быть исламом в унижении женщин
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Я тоже за . Почему не дать нуждающимся присест.
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Все верно , поддерживаю! В Дании давно уже это есть .
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Як у Європі. Скрізь у православних храмах є лави, щоб людина могла сісти.
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Даже не верится, что теперь не будут подбегать бешеные бабки и орать на молодых девушек за непристойную одежду, прически и макияж . Бабкам теперь нечем будет заняться . Церковь реально запугивала прихожан своими дикими правилами.
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Теперь будут подбегать и орать: "Почему в платке? А где джинсы?"
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"По платкам, насколько я понимаю - это не значит, что будет указание, мол, все приходят без них. Тут акцентируется внимание на том, что девушку или женщину никто не выгонит из храма за то, что она пришла без платка. К ней все равно будут так же относиться. Это же касается и джинсов", - подчеркнул Михаил Омелян. Источник: https://censor.net.ua/n3112210
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Та бабки уже повиздихали. Тепер в пеклі за дрескодом слідкують - "Ну куда, стерва, в джинсах прёшся в котел, голенькая полезай, не смущай чертей!" Без головних уборів, джинси і лавки для сидіння: ПЦУ може змінити правила відвідування храмів - Цензор.НЕТ 7204
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******** бабки побегут к скрепоносцам...это плохо...
Лично я считаю. что молодежь должна учиться, а не бегать в реформированные центры средневекового мракобесия
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Епифанию - Респект !
Счас московские попьі подьімут вой, а спросить бьі их: «А на Мерседесах, Гелендевагенах к Церкви приезжать, ето как? А почему не пешком с посохом?»
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Лет 20 назад я батюшкам говорил, что православие должно модернизироваться под 21 век - под современность. Рад, что это начало доходить до иерархов.
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Как видите все оказалось очень не просто. Для етого пришлось с кровью отстаивать независимость Украиньі в 2014, и бороться за за освобождение Украинской церкви от московского ига за Поместную Украинскую Церковь, вьібирать украинских служителей...
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Спасибо, что за скамейки вспомнили!!!
Это правильно, особенно для пожилых.
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Давно пора к современным реалиям подстраиваться.
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и в целях пожарной безопасности, как в испании, поставить автоматы с лампочками, кинул еврик- лампочка загорелась на пять минут.
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Отак поступово і перетворять церкву на скотний двір.
Хоча в канонічних церквах все залишиться як і було.
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Прийдет Термос, все вернет в зад, кацап
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Це справи віруючих християн, а не атеїстів - скотів.
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Скотный двор - это как раз без лавочек.
В загонах для скота лавочек нет.
А вот в храмах, где молятся люди, как раз лавочками все заставлено.
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Нужно ПЦУ поаккуратней с новшествами , чтобы они не были вразрез с Канонами Церкви , потому что можно "получить по митре" за обновленчество ... Без головных уборов, джинсы и лавки для сидения: ПЦУ может изменить правила посещения храмов - Цензор.НЕТ 1346
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в Библии вообще ни слова про джинсы и прочий дресс-код и лавочки
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Библия-Библией , но есть еще Каноны Церкви утвержденные на 7 Вселенских Соборах и их нужно придерживатся!!! (это я не про джинсы, лавки в храмах и дрес-код) Без головних уборів, джинси і лавки для сидіння: ПЦУ може змінити правила відвідування храмів - Цензор.НЕТ 3937
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Если будут нарушены каноны, неужели тот же Варфоломей не укажет на это?
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Правила были приняты на Вселенских соборах и на поместных соборах с I по IX век. Уважаемый посмотрите в календарь
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Взбаломошенные бабульки оплот православной церкви.
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Я атеїст. Але побував в багатьох храмах Європи - Кельнському соборі, Срасбургському, в Реймсі, Пассау ... Колись на початку 80-х побував в тодішньому Згорську в Троїце-Сергіївський лаврі, одному з стовпів кацапського прааславія. Різниця по відношенню до людей в храмах Європи та Росісі колосальна. Храми Європи пронизані світлом. вітражі заворожують зір, віруючі й гості сидять на зручних лавках , для молитовників є зручні пюпітри. В кафедральному соборі в Пассау бачив навіть спеціальні подушечки, на які віруючі стають колінами під час молитв. А та кацапська лавра вся темна, світло проникає через вікна-щілини, стоїть густий чад від свічок та "благовоній". Особливо мене вразила підлога в одному з храмів теї лаври. Вона була з литих чавунних плит з якиось орнаментом! Було відчуття бруду від вигляду тої підлоги. На ті чавунні плити прааславні росісяни бухались на коліна та били поклони. Гидота!!!
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молодцы! привлекайть на свою сторону молодежь - за ними ВАШЕ будущее.
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Взагалі то в православних церквах біля стін є лавочки. І старі та хворі люди можуть присісти. А що стосується церков сидячими місцями для всіх, то я не уявляю як можна сидячи хреститись чи робити поклони.
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дай Бог, щоб в Україні були лише діти Божі... а не раби Божі, як в роскольницькій кацапській церкві...
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" В Тамбове в храме подрались прихожане , споря о том , откуда пошло православие - из Крыма или из Сирии ". (анекдот)
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Колись я в церкві заклав руки за спину. Просто боліла спина. Чую - хтось смикає мене за руки! Повертаюся - чоловічок півтораметрового зросту, років сорока, розчіпляє мені руки і ЗЛІСНО шипить, что так стаять в церкові запріщєно! Я запитав, в якій Біблії він це прочитав? Він до мене: "світиє старци рєклі об етом".
Відповідаю "болить спина, так легше стояти". Він тупо смикає за руки! Сказав йому "Ізиді, сатано". Воно позадкувало, з ненавистю плюючи і хрестячись... : )))
Мракобісся, панове, мракобісся...
В Європі люди заходять в будь-який храм, в футболках і шортах (а що ще вдягати при температурі +30°С?) - і ніхто навіть косо не подивиться...
З православ'ям, як і з застарілим півтисячі років тому "Юліанським" календарем, який "чтут" в православ'ї - великі проблеми...
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В своїй божевільні поставите. Бо щось Вам не дуже весело там
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Вы верующий Без головних уборів, джинси і лавки для сидіння: ПЦУ може змінити правила відвідування храмів - Цензор.НЕТ 3735 В 21-ом веке. Пардоньте тогда...Ее и людей оскорбляете малознакомых Рыжих на кострах жечь будете Без головних уборів, джинси і лавки для сидіння: ПЦУ може змінити правила відвідування храмів - Цензор.НЕТ 3735 Или только красивых.
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Заметьте єту агрессию😆 Насчет смирения оне не в курсе...подставить левую булку тоже не желают. А попьі все по хосписам и в веригах. Отмаливают чьи-то грехи за долю малую😆
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И гендель со столиками,шоб душевно поговорить можно было.
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"дамочек в свечной лавке или каких-то уборщиц, просто пристающих к женщине" обязать выдавать аккуратные головные бахилы за счет заведения...
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Ух ты ...а это уже гарантия разрыва пердака, не у скрепоносцев кацапских, а у западенцев))) Протестанской церковию попахивает... Молодежи может понравится))))
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Консервативные христиане православного обряда западных областей...Да и северозападных тоже
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Донбасситьі западенцами назьівают полтавчан...почему и поинтересовался.ж
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а шо? раньше в джинсах ніззя було заходити в храм??? А то я тіко в джинсах і хожу. Даже на балєт.
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Плавный переход из православия в католицизм.



Без головних уборів, джинси і лавки для сидіння: ПЦУ може змінити правила відвідування храмів - Цензор.НЕТ 4517
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А КАЛЕНДАРЬ ПЦУ МЕНЯТЬ СОБИРАЕТСЯ ?????
ИЛИ ТАК И БУДЕМ С кац@******@ми праздники сверять ????? И НА ДВЕ НЕДЕЛИ ОТ ВСЕГО МИРА В ПРОШЛОМ ЖИТЬ ?????
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Можно еще молитвомат поставить - оплата наличными или кредиткой... Ну, и скидка при наличии карты постоянного клиента....)))
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Почему старые девы носят длинные черные платья?
Чтобы не засветилась пленка
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБез головных уборов, джинсы и лавки для сидения: ПЦУ может изменить правила посещения храмов
 
 
 
 
 
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