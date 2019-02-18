 Украинские воины уничтожили ВОП оккупантов на Донбассе: российский пулеметчик отправился в ряды "200-й бригады". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и публикует видеозапись момента уничтожения.
"Каждый день на одном из ВОПов противника не умолкал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди воины ОСы запустили приветственный адрес от доброжелательных украинцев. Поздравительный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды 200 бригады российского пулеметчика вместе с оружием. На позиции врагов еще немного дымило около двух часов", - написал он.
...
Смерть кацапським окупантам.
Рекомендую переглянути
(еще!... ну, пожаааалуйста!)
а вот и не строчит
"Долго я буду відєть во снє
Єго голубиє глаза
На соснє..."
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Слава ВСУ !
пацаны,жгите подйухловную нечисть со всех стволов!
1) Все цели стационарны и пристреляны обеими сторонами...почему сепары ведут огонь и не попадают, а наши аналогично? !!!
2) А не предупреждают ли они друг друга, когда едет комиссия (а там и там совки) показать видимость боевых действий? ..!!!