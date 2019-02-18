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 Украинские воины уничтожили ВОП оккупантов на Донбассе: российский пулеметчик отправился в ряды "200-й бригады". ВИДЕО

В сети появилось видео уничтожения украинскими воинами опорного пункта противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и публикует видеозапись момента уничтожения.

...
"Каждый день на одном из ВОПов противника не умолкал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди воины ОСы запустили приветственный адрес от доброжелательных украинцев. Поздравительный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды 200 бригады российского пулеметчика вместе с оружием. На позиции врагов еще немного дымило около двух часов", - написал он.

Смотрите также: Бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и два автомобиля обеспечения российских террористов на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3112208
 
   
 Топ комментарии
 
Туда и дорога. Либо сами уйдут с нашей земли, либо вывезут бригадой 200😡
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Ай-й. молодці!!! В яблучко. 😁😁😁😁😁
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мальчиш-кибальчиш уев отвоевался.На посевную пойдет.
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Туда и дорога. Либо сами уйдут с нашей земли, либо вывезут бригадой 200😡
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Постепенно создаётся российский 200-й корпус, 200-я армия, 200-й фронт.
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Одному оторвало то, что они головой величают. Второму- обе руки...из двух дегенералов получился один пруссиянин.
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Строчит пулемётчик за синий платочек (с)
а вот и не строчит Російський кулеметник долучився до лав "200-ї бригади": українські воїни знищили ВОП окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6621
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Теперь и подрочить не сможет. Зато родственникам повезло, месяц за ваньку бухать будут.
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Молодці Козаки - бийте цю нечисть щоб з них кров сцяла!!!
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Як там було у віршику:

"Долго я буду відєть во снє
Єго голубиє глаза
На соснє..."

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больше не строчит мордовский пулеметчик на синий платочек. еще один удмурт отскакался по дамбасу бамбасу.
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Ніч така місячна, зоряна ясная,
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
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Кацапы должны жить в тундре или в украинском перегное.
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Молодці воїни України!!! Гарна робота!!!))) А якщо на місті Того рогатого було щось тіпо пореченкова, так ваще джекпот тоді був би))
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Хорошие новости, оркам железобетонн, а кто хочет слушать класнный шлягер шмаки бумы от фон Штирлица подписывайтесь на канал https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg
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Дай Боже завтра тоже,а з понеділка- кожен день!
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красиво ласточка залетела , видать весна скоро , удачи вам солдаты
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Пишаюсь воїнами, які знищили ворога ! Пишаюся конструкторами і виробниками, які зробили таке озброєння ! Пишаюся командирами, які навчили солдат і дали наказ на знищення ! Так тримати ! Смерть московським окупантам !
Слава ВСУ !
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с такими темпами наших ПЗРКашников у набутылочных войск ********* 200ая бригада выростет до 200ой армии!!

пацаны,жгите подйухловную нечисть со всех стволов!
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В последнее время адекватная совковая вата (военная на пенсии) начала задавать ряд неудобных вопросов....
1) Все цели стационарны и пристреляны обеими сторонами...почему сепары ведут огонь и не попадают, а наши аналогично? !!!
2) А не предупреждают ли они друг друга, когда едет комиссия (а там и там совки) показать видимость боевых действий? ..!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские воины уничтожили ВОП оккупантов на Донбассе: российский пулеметчик отправился в ряды "200-й бригады". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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