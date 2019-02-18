 Украинские воины уничтожили ВОП оккупантов на Донбассе: российский пулеметчик отправился в ряды "200-й бригады". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и публикует видеозапись момента уничтожения.

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"Каждый день на одном из ВОПов противника не умолкал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди воины ОСы запустили приветственный адрес от доброжелательных украинцев. Поздравительный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды 200 бригады российского пулеметчика вместе с оружием. На позиции врагов еще немного дымило около двух часов", - написал он.

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