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 Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время". ДОКУМЕНТ

4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ ко внутренним документам редакции НВ и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Новове Время".

Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ. Если НВ не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск.

Верстюк – автор целого ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках.

Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается его статьи "Бриллиантовая дочь". В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом НВ опиралась на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Корниец – один из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ допросила в суде по делу "бриллиантовых прокуроров" сотрудника прокуратуры, который ничего не знает о взятке

В статье, опубликованной на сайте НВ в августе 2016-го, рассказывается о том, что зампрокурора Киевщины, имея зарплату в 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.

Генпрокуратура посчитала публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала Верстюка.

Решение Печерского райсуда, дающее Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, нарушает, по оценке НВ, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформировано ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады.

НВ оставляет за собой право обратиться с жалобой на действия ГПУ и Печерского райсуда в Европейским суд по правам человека.

Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания Новое Время 01
Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания Новое Время 02
Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания Новое Время 03

В редакции НВ  отметили, что уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием к своей работе со стороны ведомства Юрия Луценко.

В августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении Кристины Бердинских, еще одного журналиста-расследователя НВ, за полтора года.

26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3112196
 
 
 Топ комментарии
 
януковощ сейчас в конвульсиях
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да они никуда и не уходили, перегруппировались, зализали раны, и сейчас Нам вспомнят все - если Мы не поумнеем и не обьеденимся в борьбе для того , чтобы закончить то - на чем Мы остановились зимой 2014-го на Майдане...
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да они никуда и не уходили, перегруппировались, зализали раны, и сейчас Нам вспомнят все - если Мы не поумнеем и не обьеденимся в борьбе для того , чтобы закончить то - на чем Мы остановились зимой 2014-го на Майдане...
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они никуда не уходили - сменили маску и надели "вышиванку".
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А під вишиванкою схована рязанська косоворотка. Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 7324
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С судами и судьями,нам еще разбираться и разбираться. Как и с слугами олигархов - ментами. Все непотриб.Лживо и гнилое. Хоть и названия поменяны.
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А, шо с ними разбираться - Третий Майдан и в три дня...
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карманно-шоколадный пещерский суд бдит. мешают проклятые журналюги юГику заметать следы. то тут правда всплывет, то там. никакого тебе життя па-навому.
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Та в наших судах ще навіть не феодалізм.А дикість з канібалізмом!
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так до черных воронков можно скатиться
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но, своим, одному пэте известным, путем
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Сралин строил ГУЛАГ не для американцев,а для советского быдла...
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Это вам не РАБссия где за репост в инете срок дают,а за критике плешивого Хмыоя пуля в лоб Политковской,Хлебникову,Артему Боровику а кому и Полоний с Новичком....
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иди в дупу со свроей ****, "РАБсеей" - у нас в Украине, шоколадные гондоны готовят гетто, а их тупые троли гавкают "расея", "расея"
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главная проблема - порошенко и его прикормленная ЦИК
куда он вхож с заднего входа
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Богородица путлера забери,ПАНК -молебен в Храме и девочки Пусси Райот по 2 года тюрьмы спели себе Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 6390
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"Верстюк - автор целого ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках.Источник: https://censor.net.ua/n3112196"
Нуу хто займається/відповідає за оборонних закупках і їх перевірках усі знають...
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"отреформировал" петя суды...по самые гланды.
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Какой ужоС.Порох обосрал РАБссию и вонючий рот сливного бачка Ольги Скабеевой....кацаПсины подайте в ООН телегу Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 8624 или в ЕСПЧСудья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 8624
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Только Третий Майдан и в три дня зачистка Украины от быдло-элиты уничтожающей Украину 27 лет!
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А вот тут, скорее всего, не получится Майдана. пэтя половину активных связал на фронте, вторую половину активны своими рэформами выпер за границу. Остались амебы, чинуши, мусаранелюди, прочая властная мразота и пенсы.
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Я когда в 2011 начал писать, что будет Майдан и народ овоща снесёт, мне такие как ты тоже самое писали и к психиатру отправляли. Третий Майдан назревает как нарастает снежный ком.
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Реформированием Судов занимается НАБУ,не путайте Мавзолей и труп чЛенина...
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Быдлу нужна Юля или Зелинский Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 7162вяликие рехВОРматоры РАБссии Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 7162
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Хочя і ненавиджу теперішні "суди" всі оптом і в роздріб до кожного ригопецинського "судді", але тут цього Карабаня підтримую. Давно вже хтось повинен був дати по сраці і голові хазяям цього брехливого квазіліберального жовтого видання.
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НАБУ,САП,СБУ,МВД,АнтикоррСуд спасет вас,не партесь...Каждый выполняет свою работу Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 3534 Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время" - Цензор.НЕТ 3534
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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