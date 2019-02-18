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 Если религиозная организация не выполнит требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена судом, - Минкультуры

Министерство культуры Украины констатирует, что если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена по решению суда.

"В соответствии с частью 3 статьи 16 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в случае нарушения религиозной организацией, которая является юридическим лицом, положений этого закона и других законодательных актов Украины ее деятельность может быть прекращена по решению суда", - говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина", в котором был задан вопрос о том, какая процедура предусмотрена, если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, передает Цензор.НЕТ.

Минкультуры также отмечает, что суд рассматривает дело о прекращении деятельности религиозной организации в порядке искового производства, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Украины, по заявлению органа, уполномоченного осуществлять регистрацию устава конкретной религиозной организации или прокурора.

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Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Во исполнение данного закона Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав (положение). Соответствующий список опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" 26 января 2019 года.

Министерство установило, что под действие ч.7 и ч.8 ст.12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают такие религиозные организации: Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название – Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ (Московского патриархата). - Ред.), Руська (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Ведомство напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/n3112195
 
   
 Топ комментарии
 
и тут гундяя затрясло как карлика с перфоратором.......
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Закроют счета в банках, прекратят предоставление коммунальных услуг - электроэнергия, канализация, водоснабжение, отопление, вывоз мусора... Потом - охранные услуги... Ведь вся оплата происходит через банковскую систему... А если у организации нет банковских реквизитов, то отсутствует "юридическое лицо"... Это как-бы вы не учитывались, как владелец жилья или транспортного средства... Вы - НИКТО... Этого, думаю, будет достаточно...
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Жорсткий закон. Нихто не хоче показувати вроджені вади.
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Суды разные бывают, сепарских все больше.
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- Никогда Воробьянинов не протягивал руки.
- Так протянете ноги, старый дуралей! (с)
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и тут гундяя затрясло как карлика с перфоратором.......
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" если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена по решению суда."-Запрет? Арест? Изгнание? Россия только и ждет когда в Украине начнутся гонения на религиозной почве.
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Закроют счета в банках, прекратят предоставление коммунальных услуг - электроэнергия, канализация, водоснабжение, отопление, вывоз мусора... Потом - охранные услуги... Ведь вся оплата происходит через банковскую систему... А если у организации нет банковских реквизитов, то отсутствует "юридическое лицо"... Это как-бы вы не учитывались, как владелец жилья или транспортного средства... Вы - НИКТО... Этого, думаю, будет достаточно...
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Вы абсолютно правы , можно прекратить существование в Украине кгбистской кконторы законно и без крови,есть достаточно рычагов для этого.
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"Если религиозная организация сознательно или по техническим причинам не хочет внести соответствующие изменения, она останется без названия. Согласно закону, она сохраняет статус юридического лица, но остается религиозной организацией без названия. Это открывает возможности для государства самостоятельно назвать эту религиозную организацию", - сказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей .
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Украина - светское государство, а значит в ней должно превалировать верховенство права. Нарушил закон - отвечай. Или ты так боишься *****, что готов забить на законы страны?
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Дали вчера мне свободу, что же я с ней буду делать? (с)
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Не " может " , а обязан суд запретить по закону Украины --кацосекту
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли религиозная организация не выполнит требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена судом, - Минкультуры
 
 
 
 
 
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