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Все про:Азовское море (1070) санкции (7255) Евросоюз (12294) Могерини (400)

 Решение может быть принято в ближайшие пару недель, - Могерини о возможном одобрении новых санкций против РФ

Решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели.

Об этом заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие пару недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

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Ф.Могерини отметила, что в Брюсселе хотели бы видеть позитивные изменения, и тогда члены ЕС были бы готовы пересмотреть свое решение.

"К настоящему моменту мы видим ситуацию совершенно иного характера", - подчеркнула она.

"Я с самого начала, всегда говорила, что цель санкций - это не ввести их навсегда, они нужны для оказания давления, чтобы ситуация изменилась", - заявила она, отметив, что однажды они могут быть сняты.

"Но мы не видим позитивных шагов, и вот почему страны-члены (ЕС -ИФ) до настоящего времени подтверждали свою готовность их сохранять", - добавила Ф.Могерини.

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В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. По его данным, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Агентство отмечало, что на Совете ЕС на уровне глав МИД, который стартует в понедельник, о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112193
 
   
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ключове слово-можливих!!!! та довбати треба кацапів!!!!
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Они должны быть такие что бы в середине параши начали загинаться.
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Если в Рашке закончатся деньги и раза в два подорожает водка, то там вспыхнет русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
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Санкции от европейской дипломатии звучит также как "водка от "Шанель".
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Тепер коку з кацапського судна, що брало участь у захопленні українців, заморозять рахунки в швейцарських банках та можуть не надати туристичну візу Рішення може бути ухвалено в найближчі кілька тижнів, - Могеріні про можливе схвалення нових санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 2290
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Россияне автомобилисты, стали чаще лить в свои иномарки масло бренда "Кожен День" и вот пример с Ютюба: Источник: https://shop.auchan.ua/maslo-motornoe-kozhen-den-10w40-sf-cc-dm3-230430/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение может быть принято в ближайшие пару недель, - Могерини о возможном одобрении новых санкций против РФ
 
 
 
 
 
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