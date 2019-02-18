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 Чемпион РФ по рукопашному бою Павлов погиб в драке с 51-летним охранником. ВИДЕО

Чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в драке с 51-летним охранником Минкомсвязи РФ в Москве.

Конфликт произошел на охраняемой территории комплекса зданий Минкомсвязи на Тверской улице. Спортсмен попытался пройти на охраняемую территорию, однако его остановил охранник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, рукопашник первым напал на своего оппонента. Он начал избивать охранника кулаками, а потом во время потасовки они вместе упали на землю. Вскоре спортсмен перестал подавать признаки жизни. Скорая помощь констатировала его смерть.

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Правоохранительные органы РФ начали проверку инцидента. Причина смерти 22-летнего спортсмена пока неизвестна. Врачи считают, что скорее всего, смерть была вызвана сердечной недостаточностью.

"Павел, 51-летний сотрудник ЧОПа, обратил внимание на молодого человека, который хотел пройти через шлагбаум. Как позже выяснилось, им оказался 22-летний уроженец города Ливны Орловской области Геннадий Павлов. Мужчина попросил нарушителя спокойствия предъявить документы и объяснить цель своего нахождения в неположенном месте. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Через пару минут оба оказались на асфальте, и в этот момент охранник понял, что лежащий под ним человек не дышит. Павел сообщил о случившемся руководству, а сам попытался оказать поверженному первую медицинскую помощь. Однако приехавшие на место врачи "скорой" констатировали смерть спортсмена. Сейчас правоохранители разбираются, что делал молодой человек на охраняемой территории. По предварительной информации, он шел из ночного клуба и заблудился. Ответ на вопрос о возможной причине смерти даст вскрытие. Но врачи не исключают, что смерть носила некриминальный характер. Одна из возможных причин — смерть от сердечной недостаточности", - пишет "МК".

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Источник: https://censor.net.ua/n3112191
 
   
 Топ комментарии
 
Дутые чемпионы. Дутая империя. Колосс на глинянных ногах.
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какая разница причина смерти, главное что одним еблан0м меньше
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Теперь охранник зам начальника склада ))
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Вечный чемпион.Боя - реванша не будет)))
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Дутые чемпионы. Дутая империя. Колосс на глинянных ногах.
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це вже третя чи четверта смерть чемпіона за останній рік в різних бійках. То може не там чемпіонів шукають?
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какая разница причина смерти, главное что одним ******* меньше
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Не скажи, было бы лучше, если бы его завалил охранник)
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это вы еще не видели уборщицу моего подъезда. Она троих таких чемпионов шваброй убьет и не вспотеет
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А почему погиб?
По моему, просто сдох.
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Ну тут или сердечко не выдержало после ночи в клубе или башку проломил при падении.
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Сердечко екнуло )) Перед грозным охранником.
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Зачем эта навость на цензор? Мне не все равно, как мордвины убивают друг друга?
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Я же человек и ещё вероющий . Мне бы было интересно новости познавательные с мира . А мордвины вообще не интересно
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будте проще . воспринимайте это как передачу " В мире животных "
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у кацапов какой то мор начался на этих "чемпионов" …… одни сами, вторых какие то простые люди валят ……
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обдолбасля в ночном клубе, вот и сердечко не выдержало
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Почему цензор засырает мозг такими новостями , а не познавающими новостями с Европе? Кто знает?
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Что бы меньше его было , надо людей к культуре прививать? А там и разум появится?
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Приведите пример "познавающей" новости с Европы.
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Знайшов на днях блог одного німецького фотографа, що спеціалізується на рубриці кримінал. То там купа фото від невинних, де пожежники дістають з дерева кошеня, до таких, що людям до 21+ краще не бачити. І взагалі, краще не бачити.
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Выходит, теперь чемпионом надо объявлять неизвестного 51 летнего скромного охранника?
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Чмо малолетнее, и сдохло как чмо. Терпеть не могу быков, которые по малейшему поводу бросаются на людей как собаки. И вдвойне чмо, потому что при этом использовало свои спортивные навыки во вред, а не на благо.
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настоящий русский витязь Чемпион РФ по рукопашному бою Павлов погиб в драке с 51-летним охранником - Цензор.НЕТ 472хотя, конечно, охранник его мог и рессорой приложить...
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Мельдония не принял вовремя...и вот результат...😀 простой охраник завалил типа чемпиона...
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охранник никогда в жизни не употреблял допинг
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Навеяло))
Преображенский: Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.

Борменталь: Гм… Да ведь других нет.

Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.
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...ни один спортсмен не устоит перед приемом под названием "коленвал от трактора Беларусь"... Чемпион РФ по рукопашному бою Павлов погиб в драке с 51-летним охранником - Цензор.НЕТ 6806
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Если это чемпион, то кто тогда охранник? Супермен? Чемпион РФ по рукопашному бою Павлов погиб в драке с 51-летним охранником - Цензор.НЕТ 2634
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Отдать охранику все медали этого "мельдониевого чемпиона".
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Один літературний герой казав, що трагедія не в тім, що люди смертні. А в тім, що неочікувано смертні. Той боєць вважав, що йому всі повинні коритися. Життя воно таке... Всяке буває.
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він мабуть задихнувся від руцького духу хтось повітря зіпсував.' взагалі це хіт: "охоронець зрозумів що тіло під ним не дихає.." руцкій мір
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Рукопашник дорукопашкался . Видимо, применил смертельный приём.
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Это классический удар тычком в правильное место...охранник мог знать или случайность?
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Бесконтактником мужиг оказался...сила жи и ши пишется через И
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Ну, может у него оказался сапог кованый. Или лоб олвянный или деревянный... Чемпіон РФ із рукопашного бою Павлов загинув у бійці з 51-річним охоронцем - Цензор.НЕТ 4163
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"чемпионы" из паРаши взращены на допинге. а допинг пользы организму не приносит.
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Вот это охранник!!!
Дарование! Завалил чемпиона!

Хотя, а что это на России за чемпионы???
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видать у кацапского чемпиона мельдоний закончился
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Амулет был рассчитан на 30 ОД Чемпіон РФ із рукопашного бою Павлов загинув у бійці з 51-річним охоронцем - Цензор.НЕТ 4264 Надо было зелье силы применить, но не успел. Охранник заработал 1500 к опыту (79 лвл) + лут из карманов противника.
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Дед его мгновенно проклял. Урок. Не трогайте старперов.
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нарушение основных законов бытия. Чушок возомнил себя супер героем. На видео всё понятно. Натренированный подготовленными и отработанными ударами забивает взрослого человека на 30 лет старше себя....... Господь долго дерпит, да больно бьёт. Мнгновенная карма.
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вот к чему приводит отсутствие тактики на бой у тренерской команды
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Какое агрессивное было падло - человек на работе, стоит спокойно возле шлакбаума.
А этот " спортсмен" как с цепи сорвался кидается на пожилого человека и избивает, и все не уймется.
Охраннику выздоровления и респект!
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В России человеков нет. Те, что были - давно об этом заявили.
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ну охоронця грамотно почав пресувати як тренер вчив . але чому так погано все закінчилось?
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Тупа голова могла не витримати удар асфальту
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Бездумно накачивать мышцы, не тренируя сердце - это как навесить мощную броню на машину со слабым мотором. Мотор быстро крякнет, но починить его вряд ли получится, да и заменить его не так чтоб просто.
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Срусский мир - бессмьісленньій и беспощадньій!
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Візьми мене, море
І ***** об скелі!
Я так ********
Вирішувати інтеграли
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Чемпион убился об сторожа. Даже 5 доз героина и 3 дозы амфетамина не помогли.
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Отморозок. Как можно нападать на человека который старше тебя на 30 лет?
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Так тож к@ц@******, там немає поваги нідокого окрім того хто сілінійший фізично за к@ц@******а.
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одним росиянцем меньше, и то хорошо
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Ця тварина більше не поїде ні на даунбас, ні в сирію, ні на кавказ!
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Тут є одна "пом'якшуюча" кацапів обставина - отой сраний "чемпійон" йшов з нічного клюбу, скоріше за все накачаний алкоголем або на наркоті, або і те і інше одночасно. В такому стані і зі старою бабкою не впораєшся. В принципі, що шуков, те й знайшов, собаці - собача сметрь.
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Павлов Чемпіон РФ із рукопашного бою Павлов загинув у бійці з 51-річним охоронцем - Цензор.НЕТ 4286 Сеня Это рекламная акция конкурентов мотороллы Чемпіон РФ із рукопашного бою Павлов загинув у бійці з 51-річним охоронцем - Цензор.НЕТ 332
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Один переїв сала з цибулею, а другий - колес у клубі.
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А был бы покойный чемпионом по боксу, причем любого веса,то бедный охранник упал бы с первого удара и не пришлось бы бороться и умирать от инфаркта в детские 22 года. В очередной раз получаем косвенные доказательства о неэффективности рукопашного боя. Помните, как недавно бывший боксер с одного удара убил действующего охранника Президнета и еще к тому же мастера спорта по рукопашном бою.
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///// Чемпіон РФ із рукопашного бою Павлов загинув у бійці з 51-річним охоронцем - Цензор.НЕТ 2191
Сегодня утром, в Донецке прогремели три взрыва.
По данным правоохранительных органов (ДыНыРы), в районе ЧП расположены гостиница, где проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также резиденция (как бы) главы ДыНыРы. По предварительным данным неустановленные взрывные устройства были сброшены с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
Других подробностей, так же о раненных или погибших... пока не приводится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧемпион РФ по рукопашному бою Павлов погиб в драке с 51-летним охранником. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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