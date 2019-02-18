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Все про:Россия (72039) санкции (7255) РЖД (1)

 Импортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей. ДОКУМЕНТ

Заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Сергей Кобзев обратился с просьбой к заместителю министра промышленности и торговли России Александру Морозову с просьбой отменить запрет на импорт тяговых электродвигателей и генераторов украинского производства, необходимых для производства и ремонта локомотивов.

Скан-копию соответствующего письма от 25 января 2019 года опубликовало белорусское издание "Белорусская правда", передает Цензор.НЕТ.

В письме отмечается, что постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года был введен запрет на ввоз в РФ товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, в том числе двигателей и электрических генераторов, а также электрогенераторов установок и вращающихся электрических преобразователей.

Импортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей 01

Импортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей 02

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"В РФ имеются аналоги указанной продукции. Однако объем продукции, выпускаемых в настоящее время российскими предприятиями, не обеспечивает производство тепловозов… для реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" "Приобретение тягового подвижного состава на период 2019-25 гг"… Прошу Вас… рассмотреть вопрос поддержки отечественных производителей вышеуказанной продукции в части развития производства в рамках импортозамещения, а на период реализации проектов ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в РФ тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины", — говорится в тексте письма.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3112190
 
   
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Да, позор,что Украина торгует до сих пор с агрессором и только на некоторые товары санкции.Ганьба!
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Да, позор,что Украина торгует до сих пор с агрессором и только на некоторые товары санкции.Ганьба!
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Да ещё больший позор что ЭТИ САНКЦИИ ВВЕЛА САМА ЖЕ рабсея.
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Стратегические товары не продовать ! Исключительно бухло и негодные рошены.Которые не в кондиции ))
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Мокши, так вы во все горло орпли что вам пофиг санкции и вы наладите свое производство !! Что, не вышло ?!! Руки из жопы у вас оказались ?! ! )) Переходите на паровозную тягу, это ведь так скрепно и деды так делали ))
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мокши вероятно и не знают шо у вас такой сегодня праздник
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Ха-ха-ха-ха. Чего и следовало ожидать, будет торговля, будет мир, но дружбы той какая была, никогда уже не будет.
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Они их пожрали давно. Остался один, да и тот в якутии из дерьма
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"а на период реализации проектов ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в РФ тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины" .....

это только начало, ....хохлы дайте пожрать.... толи ещё будет...... холодильник победит!
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Украина в очередной раз подчеркнула свою нужность для России
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Скоріше всього,прохання буде задоволене.Не конями ж кацапам возити озброєння на дамбас!А так наші підприємства отримають гроші,сплатять податки до бюджету--тралі-валі.Живемо ж по-новому!
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…..обратился с просьбой к заместителю министра промышленности и торговли России.....
Не знаю как там кацапы среагируют на просьбу, но наши "поцреоты" быстро бы пошли на встречу … а по сему не к тем обратился КабзЕв ….
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Пока кацапы не научаться правильно отвечать на вопрос: - Чей Крым?...
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Перші ласточки-хотілки полетіли,треба нам своїх хотілок запустити до рашокна рахунок Крима,Донбасу,і самого ,,уйла.
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Какие-то однобокие умения у кацапов -- это они могут намутить:

Импортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей - Цензор.НЕТ 8014
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85 мл. Как раз порция кацапу на утренний опохмел
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Российский одеколон "Наша армия". Вспомни запах портянок и комбижира.
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одеколон - слово французское... означает вода из Кельна.. в этих фанфуриках, скорее всего, жидкость для употребления внутрь
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Панфурики интересные - в СССР водка тоже отличалась только этикетками...
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Це Рошен продавав мотори і генератори на казляндію?
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ні, рошеновці купують і ставляють на свои бронеавтомобілі для поцгвардії двигуни ЯМЗ!
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Радоваться нечему. Это говорит о том, что в рашке активно ведётся строительство и обновление подвижного состава, да в таких объёмах, что местные предприятия не справляются.
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Ага а потім будуть возити тими ж двигунами свої танки і іхтамнетов в Україну мразі...
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Купят у наших барыг и будут этими локомотивами танки в Донбасс возить! А наши продадут! К бабке не ходи.
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Хер вам а не двигатели. Катайтесь на дрезинах, мокшане!
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Україна розвалила своє і закуповує електровози Дженерал Електрік.
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майор швейк - з України до свиноРусів, лугандони рззпиляли та вивезли на метал весь Луганский тепловозний завод. Шо ти пиз#якаєш ?
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Легше було до путєна вивезти, чим в Україну, так, йолопе? Слідкуй взагалі за своїм сраним язиком, що наче коров'ячий хвіст.
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тепловозы строил луганск - там все распилено
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В документе написано что не справляются с объемами. Но ведь скоро будут справляться. А Украина останется у разбитого корыта. Вряд ли еще кто-то покупает украинские двигатели. А пока можно кричать азаза и радоваться.
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Интересен другой момент - а что, единственной причиной непоставок украинских двигателей в мордор является только запрет со стороны мордора?
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Мотор-Сич поставляет вертолетные двигатели для Камова. Все притворяются что как бы не знают об этом. А здесь даже не военная продукция.
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Есть доказательства поставки двигателей Камова из Запорожья? Ка-52 (модификация Ка-50, ударного вертолёта).
Тип двигателя
2х ГТД ВК-2500 или ВК-2500П Выпускает фирма Климова, Россия. В сравнении с движками "Мотор-Сич", ресурс в несколько раз меньше. "Импортозамещение" не получилось...
Понадеялся, "ольгинец", что вокруг тебя - "лохи"?! Или ты - из "зрадолюбов"? Лишь-бы "языком трепануть"?
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Кацапы , следующая остановка - коммуна...
Імпортозаміщення не спрацювало: РЗ просить скасувати заборону на українську продукцію через брак двигунів - Цензор.НЕТ 4721

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петро порошенко сможет заработать денег на поставках ...
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Пусть снимают двигатели с танков и устанавливают на локомотивы... Танков СССР настроил достаточно...А электричество - "баловство "гейропейское"... В "глубинке" РФ - до сих пор - с перебоями...
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Ахаха)) Выкусите кацапы. Лучше мы будем толкать кукурузу и чермет в ЕС.
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русский просит своих ОТМЕНИТЬ, а не наших РАЗРЕШИТЬ!
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А вообще все это печально. У украинских предприятий были такие грандиозные планы на рашку.

"Покоряя сердца локомотивов
Старейшее на пространстве СНГ предприятие по производству и ремонту тягового привода - Смелянский электромеханический завод - о новых страницах своей истории
Парк локомотивов в России и странах СНГ активно обновляется. До 2030 г. потребность РЖД в локомотивах, по прогнозам компании, превысит 23 тысячи, в частности, из-за высокого уровня износа тягового состава. За этот период компания готова потратить на покупку новой техники 1 трлн руб. В Украине картина похожая - «Укрзализныця» (национальная железнодорожная компания Украины) планирует закупить техники на сумму не менее 2,1 млрд долл. в ближайшее время. «Сердцем» локомотива является тяговый привод, электродвигатели и генераторы. Их производят на нескольких предприятиях на территории бывшего СССР - в том числе на Смелянском электромеханическом заводе в Украине, директор которого Дмитрий Коцеруба провел корреспондента «И.» по цехам завода и рассказал, что ждет отрасль в будущем."
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Статья 2012-го года. Какое однако невинное было время.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИмпортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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