 Импортозамещение не сработало: РЖД просит отменить запрет на украинскую продукцию из-за нехватки двигателей. ДОКУМЕНТ

Скан-копию соответствующего письма от 25 января 2019 года опубликовало белорусское издание "Белорусская правда", передает Цензор.НЕТ.
В письме отмечается, что постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года был введен запрет на ввоз в РФ товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, в том числе двигателей и электрических генераторов, а также электрогенераторов установок и вращающихся электрических преобразователей.
"В РФ имеются аналоги указанной продукции. Однако объем продукции, выпускаемых в настоящее время российскими предприятиями, не обеспечивает производство тепловозов… для реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" "Приобретение тягового подвижного состава на период 2019-25 гг"… Прошу Вас… рассмотреть вопрос поддержки отечественных производителей вышеуказанной продукции в части развития производства в рамках импортозамещения, а на период реализации проектов ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в РФ тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины", — говорится в тексте письма.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
"а на период реализации проектов ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в РФ тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины" .....
это только начало, ....хохлы дайте пожрать.... толи ещё будет...... холодильник победит!
Не знаю как там кацапы среагируют на просьбу, но наши "поцреоты" быстро бы пошли на встречу … а по сему не к тем обратился КабзЕв ….
Тип двигателя
2х ГТД ВК-2500 или ВК-2500П Выпускает фирма Климова, Россия. В сравнении с движками "Мотор-Сич", ресурс в несколько раз меньше. "Импортозамещение" не получилось...
Понадеялся, "ольгинец", что вокруг тебя - "лохи"?! Или ты - из "зрадолюбов"? Лишь-бы "языком трепануть"?
"Покоряя сердца локомотивов
Старейшее на пространстве СНГ предприятие по производству и ремонту тягового привода - Смелянский электромеханический завод - о новых страницах своей истории
Парк локомотивов в России и странах СНГ активно обновляется. До 2030 г. потребность РЖД в локомотивах, по прогнозам компании, превысит 23 тысячи, в частности, из-за высокого уровня износа тягового состава. За этот период компания готова потратить на покупку новой техники 1 трлн руб. В Украине картина похожая - «Укрзализныця» (национальная железнодорожная компания Украины) планирует закупить техники на сумму не менее 2,1 млрд долл. в ближайшее время. «Сердцем» локомотива является тяговый привод, электродвигатели и генераторы. Их производят на нескольких предприятиях на территории бывшего СССР - в том числе на Смелянском электромеханическом заводе в Украине, директор которого Дмитрий Коцеруба провел корреспондента «И.» по цехам завода и рассказал, что ждет отрасль в будущем."