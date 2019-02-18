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Все про:выборы (21091) Газ (9023) Германия (3286) МИД (4892) Северный поток (422) Климкин (2068)

 "Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил об угрозах, которые несет проект строительства газопровода "Северный поток - 2" для безопасности европейских стран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на круглом столе, посвященном теме европейской энергобезопасности и будущего украинской энергетической отрасли.

"Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - сказал Климкин

Об этом также шла речь во время двухсторонней встречи главы МИД Украины с федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером. Украинская сторона поблагодарила за поддержку Германией важности сохранения транзита российского газа по территории Украины.

Важной темой переговоров, а также дискуссий при участии ведущих дипломатов и экспертов, была также важность противодействия вмешательству РФ в избирательные процессы стран Европы и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы, - Климкин

Глава украинского внешнеполитического ведомства провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, в ходе которой стороны положительно оценили результаты трехсторонних консультаций между Украиной, Германией и Францией о применении норм Конвенции ООН по морскому праву и обеспечению свободы судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Климкин также участвовал в организованной украинской общиной из разных городов Баварии акции "Пустые стулья": на одной из центральных площадей Мюнхена украинцы привлекли внимание к необходимости давления на власти РФ с тем, чтобы безотлагательно освободить более 70 политических узников и 24 военнопленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3112189
 
   
 Топ комментарии
 
Как ты можешь говорить про европейские правила,если находишься под парашенко ? Ведь именно вы и Роттердам плюс придумали. Не мути.Уходи после выборов с шоблой.
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кто про что, а дедушка анального секса про дупло.
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забили на них как посредников, теперь бюджет недосчитается нескоких лярдов зелени - корыто опустеет и кого -то придется от кормушки отогнать!
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а я очень хочу, что бы свинособаки, еврожопов нагнули, по самые гланды... "Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - Климкин - Цензор.НЕТ 5746
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забили на них как посредников, теперь бюджет недосчитается нескоких лярдов зелени - корыто опустеет и кого -то придется от кормушки отогнать!
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Его как и Порубия никто не понимает, что они там лепечут.
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Главное, что он сказал:
""Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - сказал Климкин
Источник:https://censor.net.ua/n3112189"
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Та він і сам мало що розуміє."...беда коль сапоги начнет тачать пирожник..." А. Крылов.
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Как ты можешь говорить про европейские правила,если находишься под парашенко ? Ведь именно вы и Роттердам плюс придумали. Не мути.Уходи после выборов с шоблой.
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НАТО и ЕС тебе в дупло "Будь-який газотранспортний проект без повноцінного застосування європейських правил - це сіра зона для російських маніпуляцій", - Клімкін - Цензор.НЕТ 4384Это РАБссиянские ценности.
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кто про что, а дедушка анального секса про дупло.
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РАБссиянский проект Молотов-Риббеннтроп еще в 1919 году начал вырисовываться,тогда в Москве был создан штаб для проведения Мировой революции в Германии и выделено бешенное бабло.Командовал парадом будущий растрелянный маршал дохлого ССсра Тухачевский.Проект профукали по 2 причинам,маршал Пилсудский под Варшавой нагнул Тухачевского,а Гитлер со своим пивным путчем в Мюнхене выступил на сутки раньше назначенного времени ИХТАМНЕТы красной армии не успели приехать в Мюнхен... "Будь-який газотранспортний проект без повноцінного застосування європейських правил - це сіра зона для російських маніпуляцій", - Клімкін - Цензор.НЕТ 2704 Гитлера упекли в тюрягу для написания книжечки Майн Кампф"Будь-який газотранспортний проект без повноцінного застосування європейських правил - це сіра зона для російських маніпуляцій", - Клімкін - Цензор.НЕТ 2704
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Клімкін, ти ж без російського газу вже кілька років святкуєш перемогу, чого ж ти так збудився саме зараз? ГТС стане непотрібною? То може хоч зараз второпаєш-у російського газу є хазяїн і саме йому вирішувать, що робить зі своїм газом? Не тобі, чугункін, а саме йому. Зрозуміти це можна з реакції росії на той галас, ґвалт і вереск, який недоумки підняли навколо газових проблем і підтримують вже котрий рік, тут хто завгодно буде шукать запасний варіант. Так що, як кажуть - "сасаєм".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Любой газотранспортный проект без полноценного применения европейских правил - это серая зона для российских манипуляций", - Климкин
 
 
 
 
 
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