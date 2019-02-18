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 Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров

Российский учебник "История Крыма" для десятых классов, который появился в школах аннексированного Россией полуострова, подпадает под действие Уголовного кодекса Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Учебное пособие, безусловно, подпадает под действие статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. - Ред.)", – отметил глава Меджлиса.

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По словам Чубарова, экземпляры указанного пособия будут приложены к заявлениям в адрес правоохранительных органов Украины, а также будут использованы на различных международных площадках "в качестве иллюстрации российской оккупационной политики в Крыму".

Ранее работники сферы искусств и образования Крыма, юристы ​обратилась к марионетке Кремля "министру образования оккупированного Крыма" Наталье Гончаровой с просьбой изъять российский учебник "История Крыма" для 10-х классов под редакцией С. В. Юрченко, в котором указано, что в ходе Второй мировой войны "большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали". Кроме того, подконтрольный Кремлю Совет крымских татар направил обращение к оккупантам с просьбой изъять из библиотек учебники по истории полуострова за 10 класс. В совете недовольны тем, как в учебном пособии освещаются участие крымских татар во Второй мировой войне и их депортация в 1944 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3112185
 
   
 Топ комментарии
 
А в підручнику написано шо це ми викопали Чорне море? Без нашого моря він нічого не вартий. Можем і закопать.
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Луценке пожалуйтесь. Он яныка посадил, посадит и учебник.
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Так треба шоб наші агенти скупили весь тираж, а потім все спалити!
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Думаешь от тебя поймёт с одной извилиной?
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Что ты несёшь? Половина ВСУ осталась верной присяге, а остальные могли выстрелить в спину.... Убийца-Янукович, создал все условия для обработки этой второй половины на предательство хотя бы тем, что при разном уровне зарплат селил в одном общежитии военнослужащих паРаши и Украины, не говоря уже об обработке "братством", "славянством" и "православием".
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На сегодня Мавзолейным Хмырям РАБссии чужие земли нужнее,чем японцам Японские острова,Итуруп,Шикотан...истинно рюсские названия... Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1882 Насобирали Осетий Абхазий Приднестровий будут ГУЛАГ Сралина строить
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А в підручнику написано шо це ми викопали Чорне море? Без нашого моря він нічого не вартий. Можем і закопать.
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Армяне будут против сноса горы Арарат...
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надо уголовное дело возбудить и засудить всех учителей и автора учебника.
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Кацапи зробили одну суттєву помилку у назві підручника. Правильна назва - "Истерия Крыма".
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ЄС МОЖЕ УХВАЛИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЯН, ПРИЧЕТНИХ ДО ЗАХОПЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ , могли бы ещё этими санкциями запретить детям этих россиян,давать сладкое в детсадах. А кремлёвскому Фюреру дать почётный орден ЕС Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9472
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Превратить жемчужину у моря в военную вонючую базу,это чисто КацаКрысиный проект. Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1221Американцы так завидуют РАБссии... Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1892
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Европа отказалась от российского самолета Sukhoi SuperJet

https://charter97.org/ru/news/2019/2/18/323964/

Одни русофобы в Европе! 😂😂😂😂
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Столицу Италии, Рим ежегодно посещают от 10 до 15 миллионов туристов и отдыхающих со всего Мира.Если предположить что каждый из них оставляет в Риме 10 000 баксов (питание,проживание,автосервис и тд) ,то я представляю сколько бабла капает в казну города только от простейшего туризма Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1297Крыму такое бабло в страшном сне не присницца.. Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6528
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А потом этих "детей" принимают на льготных условиях в Украинские ВУЗы с таким багажом знаний.
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я знову ж, в 2614-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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торговые партнёры петра порошенка, что с них взять ...
к слову, любой рошеновский суд легко запретит УК или
другой кодекс - нужна только ******* соевого , рихформа рошена ...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, - Чубаров
 
 
 
 
 
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