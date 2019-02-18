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Все про:пожар (3462) смерть (5718) ГСЧС (1948) вода (233)

 За прошедшую неделю огонь унес жизни 52 жителей Украины, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 11.02 по 17.02) на пожарах погибли 52 человека, на водных объектах - 7.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, в течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 191 ЧП. В результате принятых мер спасен 71 человек.

Ликвидировано 974 пожара, спасено на пожарах 44 человека и не допущено уничтожение огнем 393 здания и 40 ед. техники. На пожарах погибли 52 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 462 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 86 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 429 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3112184
 
 
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Люди горять і люди тонуть.
Гинуть на вулицях.В метро.
Вже по статистиці найбільше,
безпечно буде нам в АТО.
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ПРИ ТАКИХ ЦИФРАХ В ЕВРОПЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ.
В Украине Аваков об жтом даже не задумывается
Форумчане, вас не пугает глубина падения власти?
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Пугает. Эх, если бы этих семерых провалившихся под лёд ещё пугала глубина водоемов...
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А в ес в школы приходят инспекторы и проводят с детьми уроки безопасности
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А в Украине чиновникам трудно додуматься КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшую неделю огонь унес жизни 52 жителей Украины, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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