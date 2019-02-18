 За прошедшую неделю огонь унес жизни 52 жителей Украины, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, в течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 191 ЧП. В результате принятых мер спасен 71 человек.

Ликвидировано 974 пожара, спасено на пожарах 44 человека и не допущено уничтожение огнем 393 здания и 40 ед. техники. На пожарах погибли 52 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 462 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое детей погибли в результате пожара в частном доме на Черниговщине, - ГСЧС

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 86 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 429 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.