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Все про:Польша (4687) Порошенко (16357) Дещица (169) Грибаускайте (179) Дуда (258)

 Порошенко, Дуда и Грибаускайте в Люблине обсудят вопросы военной и энергетической безопасности

Президенты Украины, Польши и Литвы Петр Порошенко, Анджей Дуда и Даля Грибаускайте на встрече в конце февраля в польском Люблине обсудят вопросы военной и энергетической безопасности.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Во время трехсторонней встречи президенты будути акцентировать внимание на военной и энергетической безопасности", - сказал дипломат.

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Он добавил, что главы государств обсудят межрегиональное сотрудничество и взаимодействие стран на международной арене.

Украинский дипломат отметил, что президенты посетят штаб международной литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг.

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По его словам, эта встреча будет очень важной также и в исторической перспективе с учетом празднования в этом году 450-летия Люблинской унии.

Источник: https://censor.net.ua/n3112181
 
   
 Топ комментарии
 
"Зеленский, Дуда и Грибаускайте в Люблине..."
Даля хохотала... Порошенко, Дуда и Грибаускайте в Люблине обсудят вопросы военной и энергетической безопасности - Цензор.НЕТ 7173
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Невже баригу ще хтось нині сприймає всерйоз? Порошенко, Дуда і Грібаускайте в Любліні обговорять питання військової та енергетичної безпеки - Цензор.НЕТ 9912
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Порохоботи, що там за досвід у Порошенка в керівнитстві країною? Он у Мугабе який! Більше 37 років! То давайте краще його в президенти, тим більше дід зараз не при справах Порошенко, Дуда і Грібаускайте в Любліні обговорять питання військової та енергетичної безпеки - Цензор.НЕТ 536
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"Зеленский, Дуда и Грибаускайте в Люблине..."
Даля хохотала... Порошенко, Дуда и Грибаускайте в Люблине обсудят вопросы военной и энергетической безопасности - Цензор.НЕТ 7173
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Отмена "Роттердам+" приведет к росту тарифов втрое - эксперты

17 августа 2018, 16:04

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/otmena-rotterdam-privedet-k-rostu-tarifov-vtroe-ekspertyi.htm

Ты несколько отстал от жизни, уже необходимо говорить: "Соевые отменили Роттердам+, чтобы уничтожить украинцев".
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вам следует на свою ублюдочную беларуссию
обратить внимание
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Воруй Порошенко хотя бы на половину меньше, он мог бы быть Президентом. С каким же отвращением с ним общаются нормальные люди
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у него наследственное, сын камуниста
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Невже баригу ще хтось нині сприймає всерйоз? Порошенко, Дуда і Грібаускайте в Любліні обговорять питання військової та енергетичної безпеки - Цензор.НЕТ 9912
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Порохоботи, що там за досвід у Порошенка в керівнитстві країною? Он у Мугабе який! Більше 37 років! То давайте краще його в президенти, тим більше дід зараз не при справах Порошенко, Дуда і Грібаускайте в Любліні обговорять питання військової та енергетичної безпеки - Цензор.НЕТ 536
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Не менш, як Ялтиньська зустрiч 1944 року.
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как порошенко туда попал ?
в смысле сколько цыголка
сумок с деньгами передал
за присутствие польтрета ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Дуда и Грибаускайте в Люблине обсудят вопросы военной и энергетической безопасности
 
 
 
 
 
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