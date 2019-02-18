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Все про:дети (3457) здоровье (1235) Супрун Ульяна (449)

 Насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы, - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что детям с кашлем, насморком и температурой можно посещать школу.

"По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала У.Супрун на своей странице в Фейсбук, передаетт Цензор.НЕТ.

Она отметила, что ребенок может посещать школу при условии, что его осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение, если температура сама по себе без приема лекарственных препаратов ниже 38 градусов, если ребенок активный и хорошо себя чувствует.

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"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло - веская причина оставить ребенка дома", - отметила и.о. министра.

По словам У.Супрун, ребенок может быть заразным в течение двух недель после перенесенной простуды, независимо от того, есть ли у него насморк или кашель.

У.Супрун рассказала, что детей не следует отпускать в садик или в школу в таких случаях, когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях, при острой фазе инфекционного заболевания, когда температура более 38 и респираторные симптомы, если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание ли быстро распространяющееся высыпание).

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"Собирая ребенка в детский сад или школу - будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров - лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями", - подчеркнула она.

Насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы, - Супрун 01
Насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112178
 
   
 Топ комментарии
 
"Насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы"- сам переболел, теперь зарази других.
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хотел бы я взглянуть на "активного" ребенка, "хорошо себя чувствующего" при температуре...37,8)))))))))))))) походу этот американский фельдшер просто "тролит" украинцев.
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во дает, не успела вернуться, как сразу взялась за свои "реформы". точно бабка всех в гроб загонит Насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы, - Супрун - Цензор.НЕТ 5495
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Какая разница? Если вам нужно будет оперировать ребёнка вы тоже будете это спрашивать?Есть ли у всего персонала операционной дети?
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Не могу понять одного - или тут наши имбецилы пасуться или это рузке мрази, которые такую же дичь пороли на европейских форумах, чтоб кипишь против прививок поднять. Склоняюсь ко второму, ибо любой имбецил способен открыть вики и почитать об образовании Супрун, чтоб не пороть дичь в стиле шляшка и его боевого петуха. Любой дегенерат, который способен пользоваться гугл переводчиком, может почитать европейские или американские протоколы по лечению ОРВИ или гриппа. Но тут видимо ностальгирующие о саувецкай медицине, в которой долбоебы рекомендовали лечиться разного горчичниками и ставили банки))).
Поделаю скрины на память - имбецилов в их естественной среде пофоткаю))).
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мене один такий "прохвесор" трохи інвалідом не зробив....дослідження на мені робив, бо в Канаді на людях досліди робити заборонено!
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Инопланетяне не похищали)))?
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В биографии Супрун сказано, что после окончания Университета штата Мичиган она 4 года работала "доктором-резидентом". Это обозначает, что она была не доктором, а студентом медицины. То есть, еще не прошла все степени обучения, чтобы стать полноценным врачом. В США в среднем резидентура длится от 3 до 5 лет. За это время студент медицины составляет схемы лечения, ставит диагнозы, учится проводить различные медицинские манипуляции, однако, делает это под присмотром профессора медицины, настоящего доктора.
Далее Супрун стала старшим ординатором - то есть студентом, находящимся на последнем году ординатуры. Это также еще не оконченное образование. Предпоследняя графа в ее официальной биографии относительно образования - это курсы по проведению рентгенологической диагностики. Напомним, что по этому поводу возмущался и известный кардиохирург Борис Тодуров: "Мы что, туземцы, что нам присылают специалиста с секретным дипломом из-за рубежа, которая закончила какие-то курсы лаборантов?".
А вот последняя графа в перечне образовательных достижений Супрун - это учеба в аспирантуре. По-нашему, защитив диссертацию, она должна была бы получить ученую степень кандидата медицинских наук. Но закончила ли аспирантуру Супрун, - неизвестно. Этого диплома в публичном доступе нет.
Интересно и то, что в профессиональном опыте Супрун сказано, что она вела частную практику в диагностической клинике женского здоровья, но без статуса АР как врач она этого делать не могла. Но вполне могла быть лаборантом или медсестрой.
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Очень похоже на биографию Романа Зварича, известного персонажа ющенковского призыва, который служил министром юстиции не имея законченного высшего образования. Но большинство из них полуграмотные в действительности, а дипломы, дисеры и все остальное - купленное и написанное научными рабами. Только так можно объяснить их беспросветную тупость и топтание страны на месте в течение 30 лет. И да, они всех ровняют по себе, думая, что все такие же!
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И за это чучело так рвали пердаки, чтобы её вернуть в МОЗ вопреки закону?
Довольны, супрунята?
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А головне що, ускладнення після хвороби не заважають відбувати повинність. Люди повинні привчатися до цього з дитинства.
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Теперь ждем когда она туберкулезникам посоветует посещать массовые скопления людей и расскажет о вреде лечения сифилиса.
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І ніхто не удосужився прочитати що це температура після перенесеної хвороби. Тобто хвороба вже всьо, а температура в районі 37 градусів може ще триматись деякий час.
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раззуй глаза - текст один для всех: четко написано до 38
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Помнится, раньше эта ведьма от медицины советовала украинцам есть поменьше черной икры, и, по возможности, заменять ее на красную. Понажираются икры, понимаешь, а потом ноют, что за коммуналку платить нечем!
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Пускай баба яга покажет как нужно заниматься на уроке физкультуры с температурой 37,8 С
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Она в общем то медик? Настоящая ли ее биография? осложнение разные бывают, иногда после гриппа кашель превращается в пневмонию
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ну так не веди ребенка никуда - кто тебя заставляет?
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Это сказано и.о министром здравоохранения не для того, что бы вы ,,хочу веду, не хочу неведу".
После этих её слов ВАМ УЖЕ НИКТО НЕДАСТ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ПРИТЕМПЕРАТУРЕ ДО 38*
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Так можна добалакатись до такого: "Смерть не є підставою для невиходу на роботу".
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А шо хіба не так ????? 😉😉😉😉😉😉
КОСУ ВЗЯВ,ТА Й ПОЧИМЧИКУВАВ. МОЖЕ ЩЕ КОГО З МОБОЮ РАЗОМ ПРИХВАТИВ. 😂
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Та не,нельзя,а то к 50ти годам начнут нести чушь как Улянка.
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Якщо ваша дитина сильно кашляє - її треба негайно відправити в школу чи дитсадок щоб вона не перезаражала домашніх...
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Написано ж: ПІСЛЯ ХВОРОБИ.
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А от тепер ти й докажи шо то після ????? 😂
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Судя по этому идиотскому высказыванию, мадам Супрун очень хреновый медик, а мама - никакая. Учитывая, что её научить и лучшить - невозможно, необходимо срочно гнать её сраной (прошу пробаченя) метлой!
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яка задумка тих хто її пропихає в міністри? тут діагноз видно із самого глухого села .
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Тримає Супрун в ролі в.о.міністра Порошенко і К. Незважаючи на некомпетентність Супрун в медичних питаннях і суперечливі висловлювання, вона їм вигідна. "Реформаторкой" Супрун Порошенко прикривається від вимог Заходу щодо боротьби з корупцією та від проведення істинно демократичних реформ.
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а какая нижняя возрастная планка для наступления маразма?
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Насморк и кашель после 4-го дня от начала ОРВИ могут быть симптомами осложнения - частого явления , требующего врачебного визита и индивидуального лечения. Просто Супрун - не врач, и взяла из клиники только обрывки.
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речь идет о том, то это не заразно, что таких детей можно пускать в сады и школы, а не как сейчас - все поднимают вой. остальное додумала ваша больная фантазия
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Возможные осложнения после ОРВИ/Гриппа - (респираторные) фарингиты, тонзиллиты, ларингиты, трахеиты, эпиглоттиты, нар./ср./ вн. отиты, пульмониты, синузиты, риниты... Почти* все из перечисленных - контагиозные.
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Кстати, в ЕС не выдают больничные листы по уходу за детьми. За свой счёт. Или бэбиситтер / родственники.
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Смотря в каких странах. Не всё так однозначно. И в каждой стране по разному.
Но гастарбайтерам нелегалам таки да, невыдают.
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Во Франции легалам таки не выдают. Родители имеют право на 2 недели в год по уходу за детьми. Вот эти дни и используют.
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А чего еще ждать от санитарки на должности министра, если у ребенка температура, насморк и кашель то о каких школах может идти речь, даже если риска заражения других детей нет то ухудшение может запросто наступить.
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Человек, перенесший грипп или ОРВИ, заразен до тех пор, пока у него есть любой из симптомов даже в остаточной форме - редкий кашель, небольшая заложенность носа т. п. Нормализация температуры пациента еще не означает, что он полностью избавился от вируса. Еще в течение пяти дней с этого момента он точно будет заразен, даже если чувствует себя вполне хорошо.
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Для вас вероятно, неведомы прописные истины - что вирус гриппа переносят также абсолютно здоровые люди. Если и вам и это непонятно, представьте здоровую. собаку с семенами сорняков на шерсти.
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Де вы шариковы берётесь ??????? 😂😅😂
УЖЕ И В МИНИСТЕРСТВА СВОИХ ВНУКОВ И ВНУЧЕК ПОПРИСТРАИВАЛИ. 😂😅😂
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Совершенно не дело министра или, например, главврача больницы, давать врачебные рекомендации. Они администраторы и должны думать об организации и стратегическом развитии вверенного им. С другой стороны, вот такие люди, которые так и не стали настоящими врачами, любят щеголять на публику своими медицинскими познаниями.
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***,где найти такого судью,который запретил бы идиотам и идиоткам занимать высокие должности,может из штатов выписать.
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Підверджую і перевірено на практиці неодноразово, мої протягом холодної пори майже постійно кашляють і фуркають носом, то би взагалі до школи не ходили. За наявності температури, в садок і в школу не йдуть. Прямо зарас почитаю, що з того приводу каже Комаровський, який на мою думку, має авторитет і його словам можна вірити.
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Вам не сподівається, шо у всіх людей на землі в одночас існує температура?
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как она з....ла своими "советами"!!!
уЛька - GO HOME .... Нежить або кашель, який триває після перенесеної хвороби, не є перешкодою для відвідування садочка або школи, - Супрун - Цензор.НЕТ 9718
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Народ, вы шо, думаете, что сидит такая Супрун и шпарит в Инете эти байки? Та за нее даже оф страничку в ФБ ведут хз кто. Несколько раз задавал ей вопросы на ее странице - а в ответ - тишина.
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Нужно понимать, что доктор смерть никогда не была практикующим врачом. Все ее познания и ценные советы почерпнуты из популярной литературы, википедии и американских протоколов лечения, которые абсолютно не применимы в нашей медицине. С таким же или даже большим успехом можно почитывать блог какого-нибудь врача из городской больницы, а писанину впавшей в маразм американской бабки игнорировать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы, - Супрун
 
 
 
 
 
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