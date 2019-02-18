 Насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы, - Супрун

"По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала У.Супрун на своей странице в Фейсбук, передаетт Цензор.НЕТ.
Она отметила, что ребенок может посещать школу при условии, что его осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение, если температура сама по себе без приема лекарственных препаратов ниже 38 градусов, если ребенок активный и хорошо себя чувствует.
"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло - веская причина оставить ребенка дома", - отметила и.о. министра.
По словам У.Супрун, ребенок может быть заразным в течение двух недель после перенесенной простуды, независимо от того, есть ли у него насморк или кашель.
У.Супрун рассказала, что детей не следует отпускать в садик или в школу в таких случаях, когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях, при острой фазе инфекционного заболевания, когда температура более 38 и респираторные симптомы, если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание ли быстро распространяющееся высыпание).
"Собирая ребенка в детский сад или школу - будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров - лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями", - подчеркнула она.
Поделаю скрины на память - имбецилов в их естественной среде пофоткаю))).
Далее Супрун стала старшим ординатором - то есть студентом, находящимся на последнем году ординатуры. Это также еще не оконченное образование. Предпоследняя графа в ее официальной биографии относительно образования - это курсы по проведению рентгенологической диагностики. Напомним, что по этому поводу возмущался и известный кардиохирург Борис Тодуров: "Мы что, туземцы, что нам присылают специалиста с секретным дипломом из-за рубежа, которая закончила какие-то курсы лаборантов?".
А вот последняя графа в перечне образовательных достижений Супрун - это учеба в аспирантуре. По-нашему, защитив диссертацию, она должна была бы получить ученую степень кандидата медицинских наук. Но закончила ли аспирантуру Супрун, - неизвестно. Этого диплома в публичном доступе нет.
Интересно и то, что в профессиональном опыте Супрун сказано, что она вела частную практику в диагностической клинике женского здоровья, но без статуса АР как врач она этого делать не могла. Но вполне могла быть лаборантом или медсестрой.
Довольны, супрунята?
После этих её слов ВАМ УЖЕ НИКТО НЕДАСТ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ПРИТЕМПЕРАТУРЕ ДО 38*
КОСУ ВЗЯВ,ТА Й ПОЧИМЧИКУВАВ. МОЖЕ ЩЕ КОГО З МОБОЮ РАЗОМ ПРИХВАТИВ. 😂
Но гастарбайтерам нелегалам таки да, невыдают.
УЖЕ И В МИНИСТЕРСТВА СВОИХ ВНУКОВ И ВНУЧЕК ПОПРИСТРАИВАЛИ. 😂😅😂
уЛька - GO HOME ....